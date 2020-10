Lauantaina voittaneella Ilveksellä on Kansallisen liigan päätöskierroksella vielä mahdollisuus ohittaa PK-35 Vantaa ja jättää vantaalaiset karsijan paikalle.

Ilves–PK-35 Vantaa 4–1

Ensi kauden liigapaikan varmistaminen ei onnistunut PK-35 Vantaalta lauantaina kolean Tammelan stadionin iltapäivässä. Kotijoukkue Ilves kykeni katkaisemaan yhdeksän ottelun mittaisen tappioputkensa, minkä seurauksena molemmille joukkueille jää vielä päätöskierrokselle pelattavaa.

Myös PK saapui Tammelaan tappioputkessa, mikä kasvoi nyt kuuden ottelun mittaiseksi. Joukkueen edellinen voitto ja ylipäätään pisteet on PK-35:ien taistelusta elokuun lopulta. Ilveksen edelliset pisteet olivat saavuttaneet jo kolmen kuukauden iän.

”Ilves iski vastaan todella hyvin nopeilla hyökkäyksillä, joissa emme oikein olleet hereillä vaikka tiesimme ne Ilveksen vahvuudeksi”, totesi PK:n päävalmentaja Jari Väisänen ottelun jälkeen.

”Olihan meilläkin kulmia vaikka kuinka, mutta tehottomuus oli ehkä päivän sana. Teimme murtautumishetkillä paljon vääriä valintoja ja yritimme pelata linjan taakse todella vaikeita palloja”, Väisänen harmitteli.

Tutusti vahvan pallonhallinnan kautta otteluun lähtenyt PK pääsi avaamaan maalinteon 12. minuutilla, kun Ilveksen paha harhasyöttö päätyi vantaalaisten parhaalle maalintekijälle Wilma Forsblomille. Johto kesti kuitenkin vain muutaman minuutin ajan, kun Ilves pääsi tasoittamaan puolestaan PK:n pahasta pallonmenetyksestä käynnistyneestä hyökkäyksestä.

Ilveksen tehokkuus maalipaikoissa jatkui kymmentä minuuttia myöhemmin, kun Armi Heikkilän mainio laukaus painui takakulmaan ohi PK-vahti Velma Oikarisen. Lopulta kriittisissä paikoissa tapahtuneet pallonmenetykset koituivat PK:n kohtaloksi, ja Oikarinen ohitettiin kaikkiaan neljästi.

”Tiesimme etukäteen että virheitä tulee, sillä alusta oli vaikea emmekä olleet pitkään aikaan pelanneet nurmella. Valitettavasti se näkyi pelissä, ja erityisesti ensimmäisellä puoliajalla tuli paljon joukkueelle epätyypillisiä syöttöharhoja”, päävalmentaja Väisänen totesi.

Ottelun avausmaalin tehnyt Forsblom on tehnyt PK:lle nyt kuusi maalia. Ilvestä vastaan 16-vuotias lahjakkuus kuului maalinsa lisäksi muutenkin joukkueensa näkyvimpiin hahmoihin ja erottui keskikentällä positiivisesti edukseen erityisesti tekniikallaan.

”Aloitimme todella hyvin, mutta sitten peli kääntyi heille. Kaikkiaan oli tosi vaikeaa, emmekä saaneet onnistumisia ja omaa peliä rullaamaan”, Forsblom totesi ottelun jälkeen.

”Kenttä ehkä vähän vaikutti, muttei tappiota tietenkään voi laittaa sen piikkiin. Kyllähän kaikenlaisilla kentillä pitäisi pystyä pelaamaan.”

Nuorisomaajoukkueiden vakiokasvoihin kuuluva Forsblom kertoo olevansa tyytyväinen debyyttikauteensa liigatasolla. Tulevaisuudessa tavoitteet ovat vielä kovemmissa sarjoissa.

”Minulla on vielä on todella paljon kehitettävää, ja toivottavasti pääsemme kehittymään lisää myös joukkueena. Se on tällä hetkellä tärkeintä, vaikka jossain vaiheessa olisikin kiva päästä ulkomaille pelaamaan”, hän sanoi.

Lauantain tuloksen johdosta molemmat joukkueet joutuvat vielä jännittämään sarjapaikkansa puolesta. Sarjassa yhdeksänneksi jäävä joukkue joutuu karsimaan liigapaikastaan Ykkösen toiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan.

PK-35 Vantaa kohtaa ensi viikon sunnuntaina kotiottelussa TPS:n. Mikäli Ilves on päivää aiemmin kyennyt kaatamaan PK-35:n, on vantaalaisten pystyttävä myös voittamaan oma ottelunsa varmistaakseen paikkansa Kansallisessa liigassa myös kaudella 2021.

”Puolilla pelaajista ei ollut aiempaa liigakokemusta, ja itse ajattelen tämän olleen sisäänajokausi monelle nuorelle pelaajalle. Siinä mielessä toivottavasti pysymme sarjassa ja pääsemme lähtemään ensi kaudelle valmiimpina”, päävalmentaja Väisänen totesi.

”Toki on oltava rehellinen siitäkin asiasta, että olemme päästäneet liikaa maaleja.”