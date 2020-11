Onko Valtteri Bottas sitten formuloiden Aku Ankka? Sitä päätelmää ei kannata vielä tehdä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Tässä toistaa itseään, kun sanoo Mercedes-tallin Lewis Hamiltonia formula ykkösten Hannu Hanheksi. Imolan F1-osakilpailun jälkeen se on kuitenkin jälleen sanottava.

Onko Valtteri Bottas sitten formuloiden Aku Ankka? Sitä päätelmää ei kannata vielä tehdä.

Mutta onhan tämä hämmentävää: Bottas lähtee paalupaikalta ja pitää kärkipaikkansa radalla, jossa ei käytännössä ohiteta, mutta ratkaisut tapahtuvatkin muualla kuin varikkopysähdyksissä.

Ensimmäinen ongelma tulee jo toiselle kierroksella, kun Bottas on tietenkin se kuljettaja, joka osuu Ferrarista, ilmeisesti Sebastian Vettelin autosta, irronneeseen rojuun. Se jää vielä kiinni Mercedeksen pohjaan ja hankaloittaa merkittävästi ajamista. Vahingossakaan osuma ei tullut Hamiltonin autoon.

Kun Mercedes päättää jäädä odottamaan Hamiltonin kanssa, josko virtuaalisen turva-auton tai fyysisen turva-auton myötä saisi ilmaisen varikkopysähdyksen, niin sellainenhan tulee kuin tilauksesta. Eikä siinä vielä kaikki: virtuaalinen turva-auto on ”radalla” vain 15 sekuntia, mutta se on sopivasti juuri Hamiltonin kannalta silloin, kun hän on tulossa kohti varikkosuoraa. Kukaan muu ei tästä hyötynyt.

Kun Max Verstappenin autosta rengas posahti ja Bottas kuljetti jonkin aikaa mukanaan osan Ferrarista, Hamilton olisi todennäköisesti voittanut ilman turva-autotuuriakin, mutta joka tapauksessa se varmisti hänelle uran 93:nnen voiton.

Josko sitten Turkissa olisi vihdoin hyvää tuuria Bottaksella...