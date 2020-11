Espoolainen Erkkilä toivoo pääsevänsä jatkossakin kilpailemaan maailman parhaista vastaan.

Ripeällä tahdilla Suomen parhaiden polkujuoksijoiden joukkoon noussut Anna-Stiina Erkkilä toivoo, että osallistuminen mukavalla menestyksellä kovaan kansainväliseen kilpailuun Golden Trail Championshipiin avaa hänelle lisää mahdollisuuksia kilpailla jatkossakin ulkomailla maailman parhaita vastaan.

Erkkilä sijoittui Portugaliin kuuluvilla Azorien saarilla käydyssä neljän päivän etappikilpailussa 12:nneksi, kun etukäteen toiveissa oli yltäminen 20–30 parhaan joukkoon.

”On ollut huikea kokemus kaikin puolin ja mahtavaa tutustua täällä samanhenkisiin ihmisiin ja muihin urheilijoihin. Tämä on ollut tosi inspiroivaa siinäkin mielessä, että nyt minulla on nälkää lähteä tulevinakin vuosina kokeilemaan ulkomaan kisoihin. On ollut kiva huomata, että hyvänä päivänä kymppisakki ei ole kaukana. Tämä on ollut lupaavaa, koska minulla on takana vain pari vuotta tätä polkujuoksua”, Erkkilä sanoi HS:lle sunnuntaina.

Anna-Stiina Erkkilä on yksi Suomen parhaista polkujuoksijoita.­

Sunnuntain päätösetappi oli kilpailun pisin ja vaativin, koska reitin pituus oli 34 kilometriä ja kokonaisnousu yli 1 900 vertikaalimetriä. Neljän päivän aikana kilometrejä kertyi yhteensä 112 ja nousumetrejä noin 6 600.

Päätösetapilla Erkkilä sijoittui 12:nneksi ja nousi sen myötä kokonaiskilpailussa kolme pykälää samalle sijalle.

”Oli nousujohteiset neljä päivää. Olen tosi tyytyväinen. En uskonut ennen tänne tuloa, että olen lopussa 12. sijalla.”

Kuten edellisenäkin päivänä, reittiä jouduttiin muuttamaan viime tingassa sääolojen takia. Nyt radan huipulla vuoristossa oli liian tuulista.

”Tänään oli sateista, tuulista ja sumuista. Polku oli mutainen ja upottava. Huipulla tuuli on ollut todella voimakasta. Reittiprofiilit ovat olleet täällä hyvin erilaisia kuin Suomessa, kun nousumetrit ovat niin kovia.”

Koostevideo kisan kolmannesta etapista löytyy täältä.

Erkkilän mukaan tämä kisa oli koronapandemian seurauksena erityyppinen, koska kyseessä oli etappikilpailu.

”Kun olen täällä jutellut, niin kenelläkään ei ollut kokemusta tällaisesta, että juostaan neljänä päivänä peräkkäin. Pitää pystyä tasaisiin suorituksiin.”

Erkkilä uskoo, että hänellä on jatkossa hyvät mahdollisuudet päästä urheiluvälinevalmistaja Salomonin järjestämän Golden Trail -sarjan osakilpailuihin.

Jorvin sairaalan teho-osastolla sairaanhoitajana työskentelevän Erkkilän mielestä koronatilanne otettiin kilpailussa hienosti huomioon.

Lähdössä ensimmäiset 200 metriä täytyi juosta maski naamalla. Samoin maaliin tullessa piti käyttää maskia.

”Itse unohdin laittaa maskin ennen maaliintuloa, mutta ei siitä tullut mitään sanktiota”, naurahti Erkkilä, joka säilytti maskia kisan aikana kilpailuliivin taskussa.

Miesten kokonaiskilpailussa Turussa asuva ranskalainen moninkertainen suunnistuksen MM-mitalisti Frederic Tranchand sijoittui kolmanneksi, kuten myös päätösetapilla.

Suomen edustaja Mårten Boström päätyi kokonaiskilpailussa sijalle 32.

Naisten kokonaiskilpailun ylivoimainen voittaja oli Sveitsin Maude Mathys ja miehissä Puolan Bart Przedwojewski.