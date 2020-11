HJK kaatoi viimeisessä vierasottelussaan IFK Mariehamnin, joka joutuu vielä pelkäämään sarjapaikkansa puolesta.

IFK Mariehamn–HJK 0–5

Vaikka torstaina tehty päätös kauden päättymisestä runkosarjaan jo käytännössä varmisti HJK:n seurahistorian 30:nnen Suomen mestaruuden, saatiin tuplamestaruudelle ja logon ylle tulevalle kolmannelle tähdelle teoreettinen sinetti vasta sunnuntaina Ahvenanmaalla.

HJK palasi kahden viikon pelitauon jälkeen kentälle ja voitti hampaattoman IFK Mariehamnin ylivoimaisella suorituksella. Voiton turvin HJK ja huomattavasti heikomman maalieron KuPS eivät voi enää päätyä tasapisteisiin, tapahtui keskiviikon päätöskierroksella mitä tahansa.

”Mielestäni olimme kautta linjan laadukas, hyvin valmennettu ja ammattimainen joukkue. Ryhmässämme oli 25 vastuunkantajaa, ja läpi kauden aina joku nousi esiin ratkaisemaan homman meille. Pitkässä juoksussa näytimme, että olimme tosi vahva joukkue ja mestaruuden arvoisia”, HJK:n keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller totesi ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.

”HJK:ssa ei ole ikinä helppoa täyttää odotuksia, ja nyt kannoimme ne odotukset todella kypsästi. Mestaruus merkitsee seuralle todella paljon, ja olen onnellinen kaikkien puolesta. Monet ihmiset ovat tehneet tämän eteen todella paljon töitä”, itse viidennen mestaruutensa voittanut Schüller sanoi.

Ennen ottelua HJK:n päävalmentaja Toni Koskela vakuutti, että panoksista tai niiden puuttumisesta huolimatta joukkue olisi motivoitunut voittamaan jäljellä olevat pelinsä. Esitykset kentällä antoivat pontta valmentajan puheille.

Kymmenen minuutin pelin jälkeen Markus Halsti unohtui toisesta aallosta täysin vapaaksi, ja paljon tilaa vasemmalla laidalla saanut David Browne löysi keskityksellä kokeneen paluumuuttajan. Puskumaali oli Halstin ensimmäinen liigamaali HJK-paidassa sitten vuoden 2005.

Maalia seurasi toiset kymmenen minuuttia HJK:n hallintaa, kunnes nähtiin hyvin samankaltainen osuma. Papuauusi­guinealaisella Brownella oli taas laidallaan aikaa rauhassa katsella pallon kanssa tilanteen kehittymistä, ja keskityksen jatkoi maaliin taitavalla puskulla tällä kertaa Roope Riski.

Riskin 35. minuutilla syntynyt maali hylättiin oikeutetusti paitsiona, mutta vain muutamaa minuuttia myöhemmin hän onnistui maalinteossa sallituin keinoin. Osuma syntyi niin lähietäisyydeltä kuin on käytännössä mahdollista, sillä Riski pääsi maaliviivalla seisten puskemaan Lucas Lingmanin antaman kulmapotkun verkon perukoille.

Vaikka Roope Riski (oik.) on osunut Veikkausliigassa aina tiuhaan, tuskin hänkään on usein päässyt maalintekoon yhtä läheltä kuin sunnuntaina. IFK Mariehamnilla oli puolustuksen miesvartioinnin kanssa erittäin suuria vaikeuksia läpi ottelun.­

Tauolla kentälle vaihdettu Eetu Vertainen onnistui vain kymmenen minuutin jälkeen maalinteossa kulmapotkun jälkitilanteesta. Ennen tunnin täyttymistä Koskela käytti vaihdoistaan jo neljä, ja vähemmän pelanneista nuorista vastuuta sai myös Pyry Hannola.

Neljän maalin johtoasemassa kova merituuli yltyi, mutta HJK:n peli tyyntyi. Pian tuulen kaveriksi saatiin myös kova vesisade, joka teki ottelukokemuksesta epämiellyttävän erityisesti paikan päälle saapuneille 590 katsojalle.

Ottelun loppunumerot 0–5 syntyivät 86. minuutilla, kun illan hahmoihin kuulunut David Browne tarjoili kolmannen maalisyöttönsä, tällä kertaa Tim Väyryselle.

Veikkausliigan historian taatusti kummallisin ja haastavin kausi päättyy keskiviikkona täydellä kierroksella. HJK kohtaa päätöspelissään Töölössä kakkossijaa jahtaavan FC Interin.

IFK Mariehamnille jää tappion vuoksi keskiviikolle vielä paljon pelattavaa. Joukkueella on vielä uhka joutua liigakarsintaan, mikäli se häviää Valkeakoskella Hakalle ja samalla TPS voittaa kotonaan KuPSin. IFK:lla on käynnissä kuuden ottelun tappioputki, ja voitottomien ottelujen sarja on vielä neljää ottelua pidempi.

Mikäli IFK onnistuu sarjapaikkansa säilyttämään, saa se kiittää saavutuksesta erityisesti keskikesällä otteluita yksilösuorituksillaan kääntänyttä Albion Ademia. Kauden läpimurtopelaaja taistelee päätöskierroksella vielä maalikuninkuudesta Roope Riskiä vastaan, vaikka tilanne saattoikin nyt ratketa Riskin eduksi: Ademilla osumia on kasassa 13, Riskillä maaliensa turvin kolme enemmän.

”Totta kai maalinteko on hyökkääjälle tärkeää, mutta jo kauden alussa tuplan voittaminen oli minulle kaikkein tärkein tavoite. Minulla ei ollut mitään tavoitteita maalikuninkuuden voittamisesta tai siitä, montako maalia haluan tehdä”, Riski totesi pelin jälkeen Ruudulle.

”Uskon HJK:n olevan tyytyväinen siihen, mitä he ovat minulta saaneet, ja että olen pystynyt elämään odotusten kanssa. Tietenkin hyökkääjänä tuntuu hyvältä tehdä maaleja ja ratkoa pelejä – sehän on lopulta kuitenkin mitä minun pitää tehdä”, hän kertoi.

Oikaisu 1.11.2020 kello 20.20: Korjattu Roope Riskin maalimääräksi 16. Aiemmin mainittiin 15.