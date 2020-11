Juuso Välimäki on Liigan puolustajatähti, jota perhe tuki jo juniorivuosina. Äiti ja pikkuveljet muuttivat vuodeksi Pohjois-Amerikkaan, jotta asuminen järjestyi ihanteellisesti ja Juuso pystyi pelaamaan arvostetussa juniorisarjassa.

Jääkiekon Liigassa pelaa harvakseltaan puolustajia, jotka pystyvät edes kymmenen pelin otannalla kolkuttelemaan koko sarjan pistepörssin kärkipaikkoja.

Vielä harvemmin kyseiset puolustajat löytyvät suomalaisista pelaajista, jotka pelaavat uransa ensimmäisiä liigapelejä.

Mutta harvoinpa liigauransa avaavalla pelaajalla on myöskään vyöllä NHL-otteluita ja sarjassa tehty maalikin. Koronaviruksen siirrettyä NHL-kauden alkua Liigaan saapui Calgary Flamesin Juuso Välimäki, 22.

Ilveksen tehokas NHL-apu tuli sarjaan liki 1,5 vuoden pelaamattomuuden jälkeen, mutta kaukalossa vauhti on löytynyt nopeasti. Välimäki teki kahdeksaan ensimmäiseen Liiga-peliinsä kymmenen tehopistettä ja kantoi hetken joukkueensa parhaan pistemiehen kultaista kypärää. Koko Liigan pistepörssissäkin ero kärjessä olleeseen HPK:n Petri Kontiolaan oli siinä vaiheessa vain yksi piste.

Kaukalossa on nähty jämäkästi puolustava ja tehokkaasti hyökkäävä puolustaja.

Juuso Välimäki pelasi ensimmäisen Liiga-ottelunsa SaiPaa vastaan 2. lokakuuta. Peli oli hänelle ensimmäinen 17 kuukauteen polvivamman takia.­

”Ensimmäisenä viikonloppuna kiekko pomppi ja jalat tuntuivat raskailta. Tuntuma piti hakea uudestaan. Nyt on alkanut tuntua hyvältä, ja päivä päivältä paremmalta. Varmasti vielä pystyy parantamaan ja löytyy lisänapsuja. Fyysisesti ja henkisesti tuntuu hyvältä ja itseluottamus on korkealla tasolla”, Välimäki sanoi lokakuun toiseksi viimeisellä viikolla.

” ”Halusin, että on yksi joukkue, johon saan keskittyä täysillä.”

Välimäki pelasi edellisen kerran Ilves-paita päällään keväällä 2015, silloin A-juniorien joukkueessa.

Seuraavaksi kaudeksi osoite vaihtui Pohjois-Amerikkaan. Välimäki lähti pelaamaan viimeisiä juniorivuosiaan Tri-City Americansin joukkueeseen juniorisarja WHL:ään samana syksynä, jonka aikana täytti 17 vuotta.

Kun Välimäki pohti ratkaisuaan, NHL oli jo selkeä uratavoite. WHL-reitti alkoi vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, sillä sarjassa olisi enemmän kykyjenetsijöitä tarkkailemassa otteita. Toisaalta Ilvekseen jääminen olisi luultavasti tarkoittanut kautta, jonka aikana pelipaikka olisi vaihdellut Liigan, A-nuorten ja kenties Mestiksenkin välillä. Välimäki ei sitä halunnut. .

”Halusin, että on yksi joukkue, johon saan keskittyä täysillä ja jolle saan antaa kaikkeni. Tri-City halusi minua paljon. Ajattelin, että se on hyvä ratkaisu siihen hetkeen ja niin ajattelen edelleen.”

Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva Tri-City on nimensä mukaisesti kolmesta kaupungista koostuva alue. Joukkueen halli sijaitsi Kennewickissä, muut Tri-Cityn kaupungit ovat Pasco ja Richland.

”Ei mikään iso kaupunki, ja keskellä ei mitään. Aavikkoa, jossa metsää ei ole missään. Suomen vastakohta. Se toimi siihen hetkeen, ja fanit oli kivoja ja äänekkäitä”, Välimäki kertoo.

” ”Miksi en saa olla antamassa särkylääkettä ja auttamassa.”

Välimäki pelasi Tri-Cityssä kolme kautta, joista keskimmäisen jälkeen hänet varattiin NHL:ään. Calgary Flames halusi puolustajan itselleen ensimmäisen kierroksen puolivälissä, numerolla 16.

Välimäki lähti ensimmäiselle WHL-kaudelleen yksin ja majoittui paikalliseen perheeseen. Toiselle kaudelle majoitus vaihtui, sillä Välimäen äiti Mia Välimäki muutti Yhdys­valtoihin Juuson pikkuveljien Nikon ja Rasmuksen kanssa kanssa.

Mia Välimäki kertoo, että ensimmäisen kauden perhe oli hyvä, mutta esimerkiksi Juuson ja samassa perheessä majoittuneen, nykyisin Detroitin NHL-organisaatiossa pelaavan Michael Rasmussenin ikäisiä lapsia heillä ei ollut. Samassa isäntäperheessä jatkaminen ei tuntunut parhaalta mahdolliselta ratkaisulta tärkeän varausta edeltäneen kauden alla.

Äidin mielessä lähtöidea alkoi kypsyä ensimmäisellä kaudella Juuson soitellessa kotiin, kun särkylääkkeitä vaatinut pieni loukkaantuminen vaivasi.

”Siinä vaiheessa varmaan jokaiselle vanhemmalle tulisi ajatus, että miksi en saa olla antamassa särkylääkettä ja auttamassa. Olisin halunnut olla läsnä ja tuli tunne, että olisi hyvä olla läsnä.”

”Muistan ikuisesti sen illan, kun tulin saunasta Juuson isän kanssa. Takkahuoneessa tuli tunne, että pitäisikö lähteä mukaan, kun oli tärkeä draft-vuosi edessä”, Mia Välimäki kertoo.

Juusolta tuli vihreää valoa ajatukselle. Hän oli ystävystynyt Rasmussenin kanssa ja muutto mahdollisti sen, että kaksikko pystyi jatkamaan majoittumista samassa perheessä. Mia Välimäen mukaan tilanne näytti siltä, että molemmat ottavaa majoittajaperhettä ei muutoin ollut löytymässä seuraavalle kaudelle.

Detroitin NHL-organisaatiossa nykyisin pelaava Michael Rasmussen (vas.) pelasi samaan aikaan Tri-Cityssä ja asui Juuso Välimäen kanssa samoissa perheissä.­

Samalla vahvistui ajatus siitä, että Yhdysvaltoihin lähtisivät Mia Välimäki sekä silloin 14-vuotias Niko ja 6-vuotias Rasmus. Suomeen jäivät yrittäjänä työskentelevä isä Tommi ja Juuson isosisko Laura, joka oli jo aloittanut opiskelut Lappeenrannassa ja muuttanut omilleen.

Myös seuran omistaja Bob Tory piti ajatusta hyvänä ja auttoi kodin löytämisessä vuodeksi. Pohjois-Amerikan vuoden aikana Välimäen perhe ystävystyi Toryn kanssa.

”Ei ollut helppoa siinä kohtaa ajatella, että lähtee kotoa ja jättää miehen, tyttären ja ystävät tänne. Mutta ajatukseen kypsyi siinä puolen vuoden aikana. Vaikka ei ollut helppoa, olimme silti iloisia ja odottavaisia.”

Mia Välimäki sanoo olleensa luottavainen, sillä seura hoiti asioita mallikelpoisesti ja Juuso oli pärjännyt ensimmäisen vuoden uudessa maassa hyvin, vaikka uusi koti pitikin etsiä.

Rasmus, Mia, Niko ja Juuso Välimäki lähdössä paluumatkalle.­

Työuransa Mia Välimäki on tehnyt miehensä yrityksessä. Hän pystyi tekemään työtään etänä Amerikan-vuoden aikana, mutta ei tehnyt töitä joka päivä. Pääasiassa hän sanoo hoitaneensa kotia ja pitäneensä huolta pojista.

WHL-pelaajia majoittavat perheet saavat pienen korvauksen, joka kattaa lähinnä ruokakuluja. Pelaajien saamat palkkiot eivät juniorisarjoissa vielä elätä. Juuso Välimäki kertoo, että hänelle maksettiin kuukaudessa 250 dollaria ja lisäksi pelaamiseen liittyvät kulut korvattiin.

” ”Eihän sitä mitään olisi tietenkään ilman perhettä saanut.”

Ennen kolmatta kautta Mia Välimäki ja Juuson pikkuveljet palasivat Suomeen. Tri-Cityssä vietetyn kauden jälkeen pidetyssä varaus­tilaisuudessa koko perhe oli paikalla todistamassa NHL-varausta. NHL:n verkkosivuilla nostettiin jo kauden aikana esiin perheen tuen merkitys Välimäen uralle. Perheen tukeen viitattiin myös Sportsnet-kanavan draft-lähetyksessä.

Juuso Välimäki sanoo, että perheen tuki on ollut kiekkouralla todella merkittävä asia.

”Eihän sitä mitään olisi tietenkään ilman perhettä saanut. Aina on viety pelaamaan, ja kaikki on tehty niin hyvin kuin on pystytty.”

Mia Välimäki sanoo Tri-Cityssä vietetyn vuoden jättäneen kiitollisuuden ja onnen tunteen. Paitsi että vuosi tarjosi mahdollisuuden elää arkea muualla, Juuson nuoremmille veljille Tri-Cityssä vietetty aika oli opettavaista.

” ”Sumplittiin vaihtoehtoja, ja itselleni ensimmäisenä tuli mieleen Ilves.”

Kolmannen Tri-City-vuoden Juuso Välimäki asui jälleen paikallisessa isäntäperheessä. Sen kauden jälkeen oli NHL-debyytin aika. Välimäki lähti syksyllä 2018 Calgaryn harjoitusleirille haastajana.

”On sanottu suoraan, että piti aloittaa farmissa, mutta onnistuin raivaamaan tien pelaavaan kokoonpanoon”, Välimäki kertoo.

Välimäki pelasi parisenkymmentä ottelua ja onnistui tekemään NHL-uransa avausmaalin Boston Bruinsin Tuukka Raskin selän taakse.

Ennen joulua nilkkavamma katkaisi kauden, ja palattuaan Välimäki pelasi farmissa. Runkosarjan lopulla aukesi jälleen paikka NHL-kaukaloissa, ja Välimäki sai vastuuta myös kahdessa pudotuspeliottelussa.

Ensimmäisen kauden pelit jättivät Välimäelle tunteen siitä, että NHL:ssä on mahdollista pärjätä. Sitten tuli takaisku.

Välimäki loukkasi polvensa kesäharjoittelukaudella 2019, hieman ennen harjoitusleirien alkamista. Eturistiside jouduttiin leikkaamaan, ja tauko venyi yli 17 kuukauden mittaiseksi. Viimeisen pudotuspeliottelun keväällä 2019 Välimäki pelasi 19. huhtikuuta. Ilveksen riveissä Välimäki esiintyi ensimmäisen kerran 2. lokakuuta tänä vuonna.

”Pelimiehen halut pelata alkoivat olla isot, ja pelaamisesta on hyötyä. Sumplittiin vaihtoehtoja, ja itselleni ensimmäisenä tuli mieleen Ilves, koska sieltä olen lähtenyt ja siellä olisi hieno pelata.”

Pelipaikan järjestyminen oli silti muiden pelaajien epäonnen takana. Ilveksen puolustuksesta loukkaantuivat kauden alla Niko Peltola ja Santeri Airola. Sen myötä Ilveksen puolustukseen avautui tilaa NHL-avulle.

”Tuli aika lailla täydellinen yhtälö. Pääsin itse pelaamaan, ja seura sai loukkaantumisten keskelle lisämiehiä pelaamaan.”

Vaikka paluu peleihin koitti vasta lokakuussa, pelikunnossa Välimäki on ollut jo jonkin aikaa. Hän oli mukana myös NHL:n pudotuspelikuplassa.

” ”Paljon on pään sisäisistä jutuista kiinni.”

Välimäki harjoitteli pudotuspelejä edeltäneellä harjoitusleirillä täydellä teholla ja pelihalut olisivat olleet kovat.

Pohjoisamerikkalaisessa mediassa nousi jo pudotuspelien aikana esille näkemys, jonka mukaan Välimäen pysyminen katsomossa johtui ensi kauden jälkeen pidettävästä laajennusdraftista. Siinä ensi kauden jälkeen NHL:ään liittyvä Seattle Kraken saa valita yhden pelaajan kaikista joukkueista lukuun ottamatta sitä edellisenä sarjaan liittynyttä Vegas Golden Knigtsia.

Ennen Seattlen tekemää valintaa joukkueet saavat suojata osan pelaajistaan, minkä lisäksi korkeintaan kaksi kautta NHL:ssä pelanneet jäävät automaattisesti seuroihinsa. Välimäen sivussa pitämisen juju oli tässä. Kun otteluita viime kaudella ei kertynyt, NHL-kausia on ensi kauden jälkeen takana kaksi. Näin ollen häneen ei tarvitse käyttää suojauspaikkaa.

”Kyllä polvi olisi ollut kunnossa, ja fyysisesti olisi voinut pelata. Laajennusdraftissa oli se syy, miksi ei askiin laitettu ja toki varmaan siinäkin, että oli pitkä aika pelaamatta. Koko leirin olin muiden mukana, ja hyvin se menikin.”

Välimäki uskoo, että on pystynyt tauosta huolimatta kehittämään itseään. Taitotasoonsa Välimäki luottaa, tuntuma palasi nopeasti peleihin pääsyn jälkeen.

”Paljon on pään sisäisistä jutuista kiinni. Siitä, miten uskaltaa pelata ja miltä se peli tuntuu. Fysiikassa on paljon eri osa-alueita. Toinen jalka pitänyt saada siihen, mistä on lähdetty. Nyt se alkaa olla jo parempi kuin oli. Fysiikka on iso juttu. Se vaikuttaa niin moneen asiaan.”

NHL-kauden alkamista on suunniteltu tammikuun alkuun, mutta Pohjois-Amerikan koronavirustilanteen vuoksi moni asia on auki. Ilveksessä Välimäen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva laina. NHL-pelit odottavat Nokialta ponnistanutta puolustajaa, kun ne jonain päivänä jatkuvat.

Ensi kausi on Välimäelle viimeinen, jonka hän pelaa tulokassopimuksella. Ykköskierroksen varaukselta odotetaan paljon myös organisaatiossa.

Välimäki tiedostaa kauden merkityksen. Ei ole liioiteltua sanoa, että kyseessä on uran toistaiseksi tärkein kausi.

”Tykkään ajatella niin, että seuraavasta pelistä ja seuraavasta kaudesta tehdään aina paras. Vaikka olisi ollut hyvä kausi, pitää pyrkiä parantamaan. Koetan kehittyä ja annan pelille ja kaudelle sen arvon, minkä se ansaitsee.”