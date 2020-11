Forss on tehnyt neljä maalia, vaikka peliaikaa on tullut varsin niukasti.

Marcus Forss on tehnyt alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa kaksi maalia viidessä ottelussa.­

Norwichin ja Suomen maajoukkueen ykköskärki Teemu Pukki oli monien mielissä helppo valinta jalkapallon Englannin Mestaruussarjan tehokkaimmaksi suomalaispelaajaksi tällä kaudella.

Pukki on hieman epätasaisen alun jälkeen pääsemässä vauhtiin, ja lauantaina hän osui kahdesti Bristol Cityä vastaan. Maaleja on yhdeksässä ottelussa koossa nyt neljä, millä irtoaa maalipörssin jaettu neljäs sija.

Sijoitusta on jakamassa kauden yllättäjiin kuuluva Brentfordin Marcus Forss. 21-vuotias kärki on edustanut Suomea toistaiseksi vasta alle 21-vuotiaissa, mutta nykyisillä tehoilla kutsu Huuhkajiin lähestyy vauhdilla.

Forss on nimittäin Mestaruussarjassa ylivoimaisesti tehokkain, kun tehdyt maalit suhteutetaan peliaikaan.

Forss on pelannut kuudessa ottelussa, mutta minuutteja on kertynyt vain 110. Näin ollen hän tarvinnut yhden maalin tekemiseen keskimäärin vain 27,5 minuuttia.

Yhtä 90-minuuttista kohti Forss olisi laskennallisesti tehnyt 3,27 maalia. Hän on laukonut yhteensä viisi kertaa, joten vain yksi laukaus ei ole päätynyt verkkoon.

Forssin kauden neljäs osuma syntyi lauantaina 3–0-vierasvoitossa Lutonista.

Forssin peliaika on todennäköisesti kasvussa myös Brentfordissa, vaikka toistaiseksi suurta syytä muutokseen ei olekaan. Maalipörssin kärjessä on nimittäin Forssin joukkuetoveri Ivan Toney, joka on tehnyt jo yhdeksän maalia.

Toney on tarvinnut yhden maalin tekemiseen keskimäärin 83 minuuttia, mikä on sarjan toiseksi paras lukema Forssin jälkeen.