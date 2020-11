Sami Välimäki kiipesi maailmanlistalla uran parhaaseen sijoitukseen ja pohjoismaisittain yllättävään asemaan: edellä on vain yksi ruotsalainen

Välimäen nykyisellä sijoituksella tulisi jo kutsu major-kilpailuun. Kalle Samooja nousi myös uran parhaaseen sijoitukseen.

Sami Välimäki valmistautui puttaamaan 15. reiällä Euroopan-kiertueen (ET) kilpailussa Kyproksella sunnuntaina.­

Suomen golfin ykköspelaaja Sami Välimäki oli sunnuntaina pettyneen näköinen mies pudottuaan kolmen takaysillä tulleen bogin myötä voittokamppailusta Euroopan-kiertueen (ET) kilpailussa Kyproksella.

Jaettu kuudes sija riitti kuitenkin nostamaan Välimäen maailmanlistalla uran parhaaseen sijoitukseen, 86:nneksi. ET:n tämän kauden rankingissa Välimäki nousi yhden sijan 15:nneksi.

Nyt Välimäki on noussut maailmanlistalla jo niin korkealle, että sillä tasolla pysymällä alkaa tulla mukavia bonuksia.

Jos asia olisi nyt ajankohtainen, kyseisellä sijoituksella napsahtaisi kutsu yhteen neljästä major-kilpailusta, US PGA Championshipiin, jonne Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen ovat aiemmin päässeet nimenomaan maailmanlistasijoituksella oltuaan sadan parhaan joukossa.

Välimäellä on vielä matkaa 50 parhaan joukkoon, mutta sinne hän haluaa, koska silloin järjestyisi pääsy muihin kolmeen major-kilpailuun, Mastersiin, US Openiin ja Britanniassa pelattavaan The Open Championshipiin.

Maailmanlistan 50 parasta pääsee majorien jälkeen seuraavaksi arvosteuimpiin eli World Golf Championship-statuksen (WGC) kilpailuihin.

Eurooppalaisten vertailussa Välimäki on nyt maailmanlistalla 28:nneksi paras. Pohjoismaisten pelaajien vertailussa tilanne on jopa yllättävä.

Ruotsi ja Tanska ovat olleet pohjoismaisessa vertailussa mahtimaita Suomeen, Norjaan ja Islantiin verrattuna.

Pohjoismaitten ykköspelaaja on kuitenkin jo jonkin aikaa ollut Välimäkeä vuoden vanhempi 23-vuotias Norjan Viktor Hovland, joka pelaa Yhdysvaltojen PGA-kiertueella ja on maailmanlistalla sijalla 24.

Kun Mikko Ilonen pelasi aikoinaan ainoana suomalaisena ET:llä, ruotsalaisia riitti kiertueen voittajien joukossa ja Euroopan Ryder Cup -joukkueissa.

Kaikkiaan kymmenen ruotsalaista on pelannut vähintään kerran Ryder Cupissa. Parhaimmillaan Euroopan joukkueessa on ollut kolme ruotsalaista kerrallaan, kun vuonna 2002 mukana olivat Jesper Parnevik, Niclas Fasth ja Pierre Fulke. Neljä kertaa joukkueessa on ollut kaksi ruotsalaista.

Tällä menolla ruotsalaisten pitkä Ryder Cup -edustusten sarja uhkaa katketa, sillä Välimäen edellä maailmanlistalla on vain yksi ruotsalainen, 44-vuotias konkari Henrik Stenson, joka kävi parhaimmillaan maailmanlistan kakkosena vuonna 2014. Nyt hänen rankkauksensa on 54:s.

Välimäki ohitti tällä viikolla toiseksi parhaan ruotsalaisen, vuoden 2018 Ryder Cupissa Stensonin tavoin pelanneen Alex Norenin (90:s).

Tanskalaisista Välimäen edellä maailmanlistalla on vain 19-vuotias huippulupaus Rasmus Højgaard (74:s), joka tämän kauden kahdella ET-voitollaan on Välimäkeä vahvemmin ehdolla kiertueen vuoden tulokkaaksi.

Kyproksen kisan kakkossija nosti Kalle Samoojan maailmanlistan toiseksi parhaaksi suomalaiseksi ja uran parhaalle sijalle 165. Nousua tuli 61 sijaa.

Miesten maailmanlista:

1) Dustin Johnson USA pistekeskiarvo 10,37 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jon Rahm Espanja 10,24 (2), 3) Justin Thomas USA 9,12 (3), 4) Collin Morikawa USA 7,52 (4), 5) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 7,51 (5), 6) Bryson DeChambeau USA 7,45 (6), 7) Xander Schauffele USA 7,21 (7), 8) Webb Simpson USA 7,06 (8), 9) Patrick Cantlay USA 6,37 (9), 10) Tyrrell Hatton Englanti 6,32 (10),

...suomalaisia: 86) Sami Välimäki 1,65 (94), 165) Kalle Samooja 1,05 (226), 211) Mikko Korhonen 0,83 (219), 504) Tapio Pulkkanen 0,30 (492).