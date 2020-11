Emil Ruusuvuori nousi tenniksen ATP-listalla sijalle 84 Kazakstanin välieräpaikan myötä. Ruusuvuori kuuluu nuorten pelaajien valiojoukkoon, joka puskee kovalla vauhdilla kohti tennismaailman kärkipaikkoja. HS esittelee miesten tenniksen tulevat valtiaat.

Kazakstanin uusiokaupunki Nur-Sultanista tuli tenniksenpelaaja Emil Ruusuvuoren läpimurtopaikka ATP-kiertueella.

Vielä viime vuoteen asti maan pääkaupunki tunnettiin nimellä Astana, mutta uusi nimi mukailee maan entisen presidentin Nursultan Nazarbajevin etunimeä.

Ruusuvuoren, 21, pääsy välieriin nosti hänet ATP-maailmanlistalla uuteen ennätykseen 84:nneksi. Enää ei ole pieniäkään kysymysmerkkejä Australian avoimeen mestaruusturnaukseen pääsyn ympärillä.

Paikka kauden 2021 ensimmäiseen grand slam -turnaukseen kirjoitetaan isoin kirjaimin.

ATP-rankkaus on selkein mittari kertomaan, millaisesta pelaajasta on kysymys. Ruusuvuoren kohdalla on kuitenkin toinen, jopa vielä tärkeämpi mittari.

Ruusuvuori kuuluu vuonna 1999 syntyneenä tennismaailman nuoriin pelaajiin. Ikäluokat ovat poistuneet Ruusuvuoren otteluista, mutta on erittäin oleellista tietää, missä nuorten kärki menee ATP-listalla.

Alle 22-vuotiaiden listalla Ruusuvuori on yhdeksäntenä ja omassa ikäluokassaan kahdeksantena. Jos vertailu tehdään vielä alle 23-vuotiaisiin, on Ruusuvuori niinkin korkealla kuin sijalla 12.

Emil Ruusuvuori pelasi tenniksen miesten ATP-haastajaturnauksen kaksinpelin loppuottelussa Helsingin Talissa vuosi sitten.­

Koronavirusvuosi ei vaihtanut maailman tennisvaltaa eikä se varmaankaan heilahda vielä ensi vuonnakaan, mutta tietty ryhmä nuoria puskee päälle kaiken aikaa. Ruusuvuori kuuluu tähän valiojoukkoon.

Kuluva vuosi on ensimmäinen, kun Ruusuvuori pääsi pelaamaan samoja turnauksia Roger Federerin, Rafael Nadalin, Novak Djokovicin ja muiden maailmantähtien kanssa.

Kaikki kolme pelattua grand slam -turnausta menivät opetellessa kuten myös monet ATP-turnauksetkin. Vasta Kazakstanissa alkoi tapahtua kunnolla. Turnaus oli sopiva, vastus myös.

Ruusuvuori olisi selviytynyt tänä vuonna kahdeksan parhaan nuorten pelaajan mastersiin Milanoon, ellei edelleen leviävä koronavirus olisi johtanut tapahtuman peruuttamiseen.

Seuraavan sukupolven ATP-finaalit on pelattu kolme kertaa, ja viime vuonna Ruusuvuori ehti lähelle mukaan pääsyä, muttei ihan perille asti.

HS esittelee nuoren polven pelaajat, jotka ovat Emil Ruusuvuoren edellä ATP-rankkauksessa

Denis Shapovalovin sijoitus on ATP-listalla 12.­

193-senttinen kanadalainen Felix Auger-Aliassime pelasi syyskuussa Roomassa. Hänen ATP-rankkauksensa on 21.­

Kanadalainen Denis Shapovalov, syntynyt 1999, on nuorten listan ykkönen ja ATP-rankkauksella sijalla 12. Hän voitti viime syksynä ensimmäisen ATP-turnauksensa, kun pääsi juhlimaan Kuninkaallisessa tennishallissa Tukholmassa. Vasenkätinen ja erittäin näyttävä pelaaja, jolla ovat niin sanotut isot lyönnit. Hyvin paljon potentiaalia.

Felix Auger-Aliassime on syntynyt vuonna 2000. Pitkänhuiskea, 193-senttinen kanadalainen pitää huolen, että Kanada pysyy tenniskartalla vuosia. Ei ole vielä päässyt ATP-turnauksen loppuotteluun, mutta rankkaus on 21. Korkeimmillaan hän on ollut sijalla 17. Erittäin suuri lupaus.

Australialaisen Alex de Minaurin ATP-sijoitus on 25.­

Casper Ruudin ATP-sijoitus on 27.­

Australialainen Alex de Minaur, syntynyt 1999, on ehtinyt voittaa peräti kolme ATP-turnausta viime vuonna. Hän pelasi Antwerpenin finaalissa tänä syksynä. De Minaur edustaa Australiaa, mutta on isän puolelta uruguaylainen ja äidin puolelta espanjalainen. Harjoitellut käytännössä koko ikänsä Espanjassa. ATP-rankkaus 25.

Casper Ruud on Pohjoismaiden ykkönen rankkauksellaan 27:nneksi. Ruud täyttää joulukuun lopulla 22 eikä siten ole samaa 1999-syntyneiden ikäluokkaa kuin Ruusuvuori. Ruud elää kovalla kämmenlyönnillään ja tarkoilla syötöillä, jotka ovat tuoneet uran ensimmäisen ATP-turnausvoiton Buenos Airesissa talvella ennen koronavirusaikaa. Erittäin vahva pelaaja fyysisesti.

Miomir Kecmanovicin ATP-sijoitus on 42.­

Jannik Sinneristä povataan tulevaisuuden suurta tähteä. Hänen ATP-sijoituksensa on nyt 44.­

Serbialainen Miomir Kecmanović kuuluu juniorisarjojen tähtiin ja voitti peräti kaksi kertaa peräkkäin nuorten Orange Bowlin. Otto Virtanen vei saman turnauksen 2019. Kecmanovic on syntynyt 1999 ja hän voitti Kitzbühelin massalla uransa ensimmäisen ATP-turnauksen tänä kesänä. ATP-rankkaus on 42.

Italialaisen Jannik Sinnerin ura on ollut yhtä nousukiitoa. Vuonna 2001 syntynyt Sinner voitti ATP:n nuorten mastersin Milanossa viime vuonna reilusti alaikäisenä. Entisen alppihiihtolupauksen pelaaminen on kuin katsoisi tenniksen jatkuvaa ilotulitusta. Hoikasta vartalosta lähtee tulinen vauhti palloihin. Tuleva top-3-pelaaja maailmassa. ATP-rankkaus on 44. Ruusuvuori voitti Sinnerin vuoden alussa Bendigon haastajaturnauksessa.

Alejandro Davidovich Fokinan ATP-sijoitus on 63.­

Corentin Moutetin ATP-sijoitus on 75.­

Espanjalainen Alejandro Davidovich-Fokina kertoo aloittaneensa tenniksen tai jonkinlaisen pallon lyömisen 2,5-vuotiaana. Vuonna 1999 syntynyt Davidovich-Fokina seuraa tavallaan Andre Agassin jalanjälkiä, kun hänenkin isänsä on entinen nyrkkeilijä. ATP-rankkaus on 63. Ruusuvuori on voittanut Davidovich-Fokinan haastajakisassa mutta hävisi hänelle Kölnin ATP-turnauksessa lokakuun puolivälissä.

Corentin Moutet (ATP: 75) oli nuorin ranskalainen 16 vuoteen, joka pääsi ATP-turnauksen loppuotteluun, kun hän pelasi Dohan finaalissa viime talvena. Qatarissa tuli tappio, mutta katkerimman ottelunsa hän pelasi Ranskan avoimissa tänä syksynä. Moutet, 21, hävisi ensimmäisellä kierroksella Italian Lorenzo Giustinolle viidessä erässä. Ratkaiseva erä päättyi 18–16, ja ottelu kesti kuusi tuntia ja viisi minuuttia.

Moutet on lahjakas vasuri, joka on hyvin tuttu pelaaja Ruusuvuorelle. Ranskalainen pöllytti pari kertaa Ruusuvuorta viimeisenä juniorivuotenaan, ensin Australiassa ja sitten Ranskan avoimissa.

Emil Ruusuvuori Antwerpenin ATP-turnauksessa lokakuussa.­