Kun verotiedot tiistaina julkaistaan, urheilijat ovat perinteisesti eräs eniten kiinnostusta herättävistä ammattiryhmistä.

Julki tulevat summat eivät silti kerro kuin osan totuudesta siitä, miten paljon esimerkiksi palkoista, apurahoista, yhteistyösopimuksista, starttirahoista ja palkintorahoista on kilahtanut kassaan.

Urheilijoiden kulujen ja lyhyen uran turvaksi on luotu urheilijarahasto ja valmennusrahasto, joiden käyttö vaikuttaa verotettaviin tuloihin.

HS käy tässä jutussa läpi sitä, miten eri asiat vaikuttavat verotiedoissa näkyviin summiin. Juttua varten on haastateltu Verohallinnon veroasiantuntijaa Piia Luomaa.

Aloitetaan apurahoista. Jos urheilija saa opetusministeriön myöntämää urheilija-apurahaa tai valmennustukea, maksetut apurahat ovat verottomia eivätkä näin ollen näy verotettavissa ansiotuloissa.

Saajat ovat julkista tietoa, ja heidät julkaistaan vuosittain kahdessa erässä. Kesälajien edustajille apurahat myönnetään syksyllä ja talvilajien edustajille keväällä.

Opetusministeriö myöntää vuosittain 20 000, 10 000 ja 6 000 euron suuruisia apurahoja. Apurahoja ei myönnetä urheilijoille, joiden tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa ylittävät 80 000 euroa. Joukkuelajien urheilijoille voidaan myöntää vain pienintä jaossa olevaa apurahaa.

Lain mukaan urheilun apurahat, stipendit ja valmennustuet ovat veronalaista tuloa, ellei niitä ole erikseen säädetty verovapaaksi. Opetusministeriön tuista verovapaus on säädetty, mutta muut urheilua varten maksetut apurahat ovat veronalaista tuloa. Verovapaus on laajempi opintoihin, tieteelliseen tutkimukseen ja taiteen harjoittamiseen maksettavien apurahojen osalta.

Rahastoista valmennusrahasto on luotu yksilöurheilijoita varten. Sitä voivat käyttää urheilijat, jotka saavat urheilusta vähintään 800 euron tulot vuodessa.

Valmennusrahastoon voidaan maksaa muuta urheilijan saamaa urheilutuloa, mutta ei palkkaa tai opetusministeriön urheilija-apurahaa. Sallittuja ovat siis esimerkiksi palkkiot ja käyttökorvaukset, joiden saaja ei ole työsuhteessa maksajaan.

”Valmennusrahaston avulla yksilöurheilija voi huolehtia urheilemisesta aiheutuvien kustannusten kattamisesta ja päästä näin käytännössä samaan asemaan kuin joukkueurheilija, jolle työnantajaseura kustantaa suoraan ne matkat, tarvikkeet ja palvelut, joihin yksilöurheilija tarvitsee valmennusrahastoa. Valmennusrahastoista saa nostaa verotta varoja kuluihin tositteita vastaan”, Piia Luoma kertoo.

Vuoden päätteeksi urheilija voi jättää valmennusrahastoon verovapaasti enintään 20 000 euroa tulevien vuosien valmentautumista varten. Tätä summaa kutsutaan valmennuskatteeksi.

Lisäksi urheilijarahastoon voi siirtää summan, joka on korkeintaan puolet rahastoon maksetusta bruttosummasta. Urheilijarahastoa saa käyttää, jos urheilutulot ovat yli 9 600 euroa ja enintään rahastoida voi 100 000 euroa vuodessa.

Se kulujen jälkeinen summa, joka ei jää valmennuskatteeksi eikä siirry urheilijarahastoon, lasketaan urheilijalle verovuoden veronalaiseksi ansiotuloksi.

Urheilijarahastoa urheilijat voivat käyttää rytmittääkseen tuloja pidemmälle ajalle kuin minkä urheilu-ura tyypillisesti kestää. Jos urheilija on työsuhteessa, palkan siirron rahastoon hoitaa työnantaja palkanmaksun yhteydessä. Tämä koskee erityisesti joukkuelajien urheilijoita.

Jos työsuhdetta ei ole, rahat kiertävät edellä kuvatun mukaisesti valmennusrahaston kautta.

Urheilijarahastoon siirretyt tulot eivät näy sen vuoden verotuksessa, jonka aikana ne on ansaittu. Niistä maksetaan veroa vasta, kun varat nostetaan rahastosta uran jälkeen. Toistaiseksi voimassa on laki, jonka mukaan varat pitää nostaa kymmenessä vuodessa, mutta esimerkiksi Ilta-Sanomat on uutisoinut lakihankkeesta, joka poistaisi aikarajoitteen.

Nostojen jakaminen mahdollisimman pitkälle aikavälille auttaa keventämään verotuksen progressiota.

Selvästi eniten urheilijarahastoa pystyvät hyödyntämään Suomessa jääkiekkoilijat, joiden tulotaso on riittävän korkea, jotta rahaa riittää merkittäviin rahastosäästöihin asti.

Rahastojen lisäksi urheilijoiden verotiedoissa näkyviin tuloihin vaikuttaa esimerkiksi asuinmaa. Ulkomailla asuva urheilija on Suomessa vain rajoitetusti verovelvollinen, jolloin verot pitää maksaa vain Suomessa ansaituista tuloista, yleensä niistä peritään 15 prosentin lähdevero.

”Lähtökohtaisesti henkilön katsotaan olevan yleisesti verovelvollinen, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto tai hän oleskelee täällä yli kuuden kuukauden ajan”, Luoma kertoo.

Urheilijan on myös mahdollista yhtiöittää urheilutoimintansa, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät. Silloin urheilutoiminnasta tulot näkyvät yrityksen tuloissa eivätkä tiistain verotiedoissa.

Huomionarvoista on myös se, että yksilölajien urheilijoiden määrä Suomessa ei ole järin suuri. Merkittävä osa suomalaisurheilijoista käy uransa ohella siviilitöissä. Heidän kohdallaan ei ole mahdollista tehdä erottelua, joka kertoisi mikä osa tuloista on ansaittu urheilusta ja mikä muusta työstä.