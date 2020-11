Jalkapallolegenda Maradona sairaalahoidossa: ”Hän tarvitsee apua, ja nyt on aika auttaa häntä”

Lääkärin mukaan tilanne ei liity koronaviruspandemiaan.

Argentiinalainen jalkapallolegenda Diego Maradona on maanantaina joutunut sairaalahoitoon, kertoo Maradonan lääkäri.

Lääkäri Leopoldo Luquen mukaan 60-vuotias Maradona on sairaalassa erilaisten testien takia. Lääkärin mukaan tilanne ei ole vakava. Luque ei kertonut yksityiskohtia legendan tilasta. Hän kuitenkin kertoi, että sairaalakäynti ei liittyisi koronaviruspandemiaan.

Maradona kuuluu viruksen riskiryhmään. Hän on kärsinyt päihdeongelmista ja huonosta terveydestä. Hänellä on aiemmin ollut muun muassa kaksi sydänkohtausta.

”Hän ei voi hyvin henkisesti, ja sillä on vaikutus hänen fyysiseen hyvinvointiin. Hänen vointinsa ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Hän tarvitsee apua, ja nyt on aika auttaa häntä”, Luque totesi brittilehti The Guardianin mukaan.

Luquen mukaan Maradona pysyy sairaalassa ainakin kolme päivää.