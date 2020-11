Sulkapallo

Nyqvist on voittanut kaikki kolme otteluaan alle 19-vuotiaiden kisoissa.

Nella Nyqvist on esiintynyt edukseen alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa.­

Sulkapallon superlupaus Nella Nyqvist jatkoi voitokkaita otteitaan alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa Pajulahdessa maanantaina.

Vasta 14-vuotias Nyqvist tyrmäsi tyttöjen kaksinpelin ensimmäisellä kierroksella Ranskan 15-vuotiaan Emilie Drouinin lukemin 21–8 21–10.

”Nellalla oli vastassa pitkä ranskalainen, jolla tiedettiin olevan vahva hyökkäys, mutta vaikeuksia, kun pallon saa jyrkästi alas. Nella pelasi todella järkevästi, eikä ranskalaisella lopulta ollut mitään jakoa”, valmentaja Antti Rajasärkkä kommentoi Sulkapalloliiton tiedotteessa.

Nyqvist voitti aiemmin kaksi joukkuekilpailun otteluaan, joten hän ei ole kisoissa vielä kaksinpelissä tappiota kokenut.

Tänään ohjelmassa on kaksi ottelua. Ensin hän kohtaa sekanelinpelissä 17-vuotiaan Robin Jäntin kanssa Slovenian Miha Mastenin ja Anja Jordanin. Masten on 18- ja Jordan 16-vuotias. Ottelu on ohjelmassa kello 11.30.

Kaksinpelissä Nyqvistilla on edessään kisojen toistaiseksi suurin haaste, kun hän kohtaa Italian Yasmine Hamzan. 17-vuotias Hamza on turnauksen seitsemänneksi sijoitettu. Ottelu alkaa kello 13.30.

Maanantaina suomalaisista voitokas oli myös Juuso Kuoppala, joka otti avausvoiton tšekkiläisestä Dominik Koprivasta erin 16–21 21–10 21–13.

”Hyvä fiilis jäi, kun sai ekan kunnon onnistumisen näissä kisoissa. Eka erä oli vähän hakemista, kun en tiennyt millainen vastustaja on, mutta sitten rupesin pelaamaan verkolle ja pääsin smashaamaan.”

”Onnistuin pitämään pelin kasassa toisessa ja kolmannessa. Vastustaja oli vikkelä takakentällä, mutta verkolla hän oli vähän heikompi”, Kuoppala kommentoi.

Turnauksen otteluita voi seurata osoitteessa https://www.badmintoneurope.tv.