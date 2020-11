Bottaksesta tuli Kahiwa Coffee Roastersin osaomistaja.

Mercedeksen F1-kuljettaja Valtteri Bottas on tehnyt uuden aluevaltauksen. Kovana kahvinjuojana tunnettu Bottas on ostanut osuuden lahtelaisesta Kahiwa Coffee Roasters -kahvipaahtimosta.

Bottas kertoo Instagramissa kahvi-innostuksestaan ja tutustumisestaan tuotantoprosessiin viime vuosien aikana. Hän vietti koronaviruksen vuoksi tänä vuonna aiempaa enemmän aikaa Suomessa ja löysi Kahiwan kotikaupungistaan Lahdesta.

”Tutustuin paahtimon kavereihin ja näin heidän tavoitteensa nostaa erikoiskahvien asemaa”, Bottas kertoo.

”Olen nyt Kahiwa Coffee Roastersin ylpeä osaomistaja. En olisi uskonut, että vuosien matkustamisen jälkeen löydän parhaan kahvin näin läheltä.

Kahvin lisäksi Bottas esittelee Instgramissa movember-viiksiään. Movember on kansainvälinen hyväntekeväisyyskampanja, ja marraskuussa moni mies kasvattaa viikset kasvattaakseen tietoisuutta miesten terveysongelmista, kuten eturauhassyövästä.

”Yhdessä voimme tehdä jotain merkittävää miesten terveydelle: eturauhassyövälle, kivessyövälle, mielenterveydelle ja itsemurhien ehkäisemiseksi”, Bottas kirjoittaa.

Kädessään hänellä on luonnollisesti kahvikuppi.

Formula 1:n tämän kauden MM-sarjassa Bottas on tukevasti toisena, kun kaudesta on ajamatta neljä osakilpailua. Tallikaveri Lewis Hamilton johto on 85 pistettä, ja kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen on jäänyt 35 pisteen päähän.

Kauden 14. osakilpailu ajetaan 15. marraskuuta Turkissa.