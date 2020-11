Unkarin liigan ottelussa päätypleksi ei kestänyt pelaajan tuuletushyppyä.

Jääkiekko-otteluissa yksi maalituuletustyyli on hypätä selkä edellä päätypleksiin. Näin teki myös Unkarin liigan ottelussa MAC Újbudan Márkó Csollák, mutta lopputulos ei ollut sellainen, jota hän olisi toivonut.

Päätypleksi ei kestänyt Csollákin hyppyä vaan se hajosi pieniksi mureniksi. Csollák lensi pleksin läpi ulos kaukalosta. Pelaaja ei loukkaantunut tilanteessa vaan hän kömpi pystyyn ja tuli takaisin kaukaloon hajonneen pleksin kohdalta.

Unkarin jääkiekkoliitto julkaisi Youtubessa tilanteesta videon.

Video on saanut runsaasti huomiota. Sen ovat julkaisseet muun muassa NBC Yhdysvalloissa ja Guardian Britanniassa.

Csollákin maalilla Újbudan meni 1–0-johtoon Fehérvári Titánokia vastaan. Lopulta sarjakärki Újbuda voitti ottelun 4–3. Titánok on kymmenen joukkueen liigassa viimeisenä. Sarjatilanne on kuitenkin heikosti vertailtavissa, sillä ottelumäärät poikkeavat runsaasti. Esimerkiksi Újbuda on pelannut jo kymmenen ottelua mutta Titánok vain viisi.