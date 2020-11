A-lohkossa Bayern München oli tiukoilla Salzburgin vieraana, mutta viimeisen vartin neljä maalia toivat saksalaisjätille 6–2-voiton.

Real Madrid menetti kahden maalin johdon Interiä vastaan liigan Mestarien liigan kolmannen kierroksen ottelussa tiistaina, mutta sai kuitenkin erittäin tärkeän 3–2-voiton Rodrygon tehtyä voittomaalin 80. minuutilla.

Voitto oli Realille erittäin tärkeä, sillä se oli hävinnyt kaksi edellistä otteluaan.

Realille maalasivat avausjaksolla Karim Benzema ja Sergio Ramos, mutta Lautaro Martinezin maali pian Ramosin osuman jälkeen toi Interin taas mukaan peliin B-lohkon ottelussa.

Ivan Perisicin tasoitus hermostutti Real-leirissä, mutta Rodrygo nousi pelastajaksi ja Real nousi lohkokakkoseksi, pisteen päähän Shahtar Donetskin 6–0 murskanneesta Mönchengladbachista.

Realin kaksi viikkoa sitten yllättänyt Shahtar on Realin kanssa tasoissa, Inter on kahden pisteen päässä kaksikosta. Interin osalta kolmen viikon päästä pelattava kotiottelu Realia vastaan on jo hyvinkin mahdollisesti ratkaiseva jatkohaaveiden kannalta.

A-lohkossa Bayern München oli tiukoilla Salzburgin vieraana, mutta viimeisen vartin neljä maalia toivat saksalaisjätille 6–2-voiton.

Salzburgin vei johtoon jo 4. minuutilla Mergim Berisha, mutta Bayern-tähdistön kirkkain helmi Robert Lewandowski tasoitti rangaistuspotkulla ja Bayern pääsi taukojohtoon hieman ennen jakson loppuvihellystä Salzburgin omalla maalilla.

Masaya Ogukawa järkytti Bayerniä vielä tasoituksella, mutta loppu oli sitten ehtaa Bayerniä: Jerome Boateng 79. minuutilla 2–3, Leroy Sane 83. minuutilla 2–4, Lewandowski 88. minuutilla 2–5 ja vielä Lucas Hernandez loppuhetkillä 2–6.

Bayern johtaa lohkoa puhtaalla pelillä eli se on yhdeksässä pisteessä. Moskovassa Lokomotivin kanssa 1–1-tasapelin pelannut Atletico Madrid on neljässä pisteessä. Lokomotivilla pisteitä on kaksi, Salzburgilla yksi.

D-lohkossa Liverpool musersi vieraissa Atalantan 5–0 Diogo Jotan kirjatessa hattutempun. Joukkueeseen syksyllä tullut portugalilainen Jota on maalannut Liverpoolille nyt jo neljässä peräkkäisessä pelissä.

Lohkon toisessa pelissä Ajax voitti vieraissa tanskalaisen Midtjyllandin 2–1. Liverpool on koonnut täydet yhdeksän pistettä, Ajax ja Atalanta ovat neljässä ja Midtjylland on yhä nollilla.

C-lohkossa nähtiin odotetut kotivoitot, kun Manchester City kaatoi Olympiakosin 3–0 ja Porto Marseillen samoin numeroin. Cityllä on yhdeksän pistettä, Portolla kuusi, Olympiakosilla kolme ja Marseillella ei pistettäkään.