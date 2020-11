”Poistimme tukoksen onnistuneesti”, operaation suorittanut lääkäri Leopold Luque kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Jalkapallolegenda Diego Maradonalle tehty aivoleikkaus sujui hyvin, arvioi leikkauksen suorittanut lääkäri Leopold Luque.

Maradona joutui sairaalaan aivoveritulpan takia, ja hänelle suoritettiin leikkaus yksityisklinikalla Buenos Airesissa tiistaina.

”Poistimme tukoksen onnistuneesti. Diego selvisi leikkauksesta hyvin”, Luque kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän luonnehti operaatiota rutiinileikkaukseksi.

”Tilanne on hallinnassa. Hän jää vielä tarkkailuun.”

Viime perjantaina 60 vuotta täyttänyt Maradona hakeutui maanantaina sairaalaan huonovointisuuden takia. Luquen mukaan Maradona oli hyvin väsynyt ja heikko anemian ja elimistön kuivumisen takia.

Tutkimuksissa hänellä havaittiin veritulppa aivoissa.

Maradona on kärsinyt päihdeongelmista ja huonosta terveydestä. Hänellä on aiemmin ollut muun muassa kaksi sydänkohtausta.

Lääkäri Luque arvioi AFP:n mukaan, että Maradonan elintavat ovat voineet vaikuttaa aivoveritulpan syntyyn.

”Hänellä on jo ikää ja hänellä on elämässään monenlaisia paineita. On vaikeaa olla Maradona.”

Maradona työskentelee Argentiinan liigan kärkijoukkueisiin kuuluvan Gimnasia La Platan valmentajana. Maradonaa hoitavan klinikan edustalle oli kokoontunut tiistaina kymmeniä jalkapallolegendan kannattajia.