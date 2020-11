Ralliautoilu

Thierry Neuville voi voittaa pisteellä tämän kauden tynkämestaruuden, jos hän onnistuu täydellisesti kauden päätöskisassa joulukuussa ja muu kärki epäonnistuu.

Rallin maailmanmestari Ott Tänak on huolissaan lajin MM-sarjan tulevaisuudesta.

Virolaisen mukaan MM-rallien järjestäjillä ei ole takeita, että ensi kaudet kilpailut voidaan järjestää koronapandemian takia turvallisesti.

”Ensi vuoden alku ei näytä sen paremmalta kuin nytkään. Jos tilanne jatkuu samanlaisena, emme aja kaudella 2021 maailmanmestaruudesta”, Tänak sanoi Autosportille.

Tämän vuoden rallisarjasta on jäljellä vain joulukuun alku merkitty Monzan MM-osakilpailu Italiassa. Marraskuun puolivälissä ohjelmassa piti olla Ypresin MM-rallin Belgiassa, mutta se on peruttu.

Käytännössä se tarkoitti myös sitä, ettei Tänak voi enää puolustaa maailmanmestaruuttaan tänä vuonna.

Koronapandemian takia tällä kaudella on ajettu vain viisi MM-rallia: Monte Carlo, Ruotsi, Meksiko, Viro ja Sardinia. Niistäkin Ruotsin ja Meksikon kisat ajettiin lyhennettyinä.

Argentiinan, Portugalin, Kenian, Suomen, Uuden-Seelannin, Japanin, Britannian ja Saksan MM-rallit on peruttu.

Ensi vuoden MM-kalenterissa on kaksitoista osakilpailua, joille on nimetty varmuuden vuoksi kuusi varakisaa. Suomen MM-ralli on heinä-elokuun vaihteessa 2021.

Uuden kauden pitäisi alkaa Monte Carlosta 21. tammikuuta 2021.

”Ymmärrän täysin, että MM-ralleja oli pakko perua niin paljon tällä kaudella. Ensi kausi ei näytä sen paremmalta”, Tänak toisti.

Rallin MM-sarjan johtaja Yves Matton sanoo, että vielä on mahdotonta tietää, mihin suuntaan tilanne kääntyy. Jos koronavirus saadaan esimerkiksi rokotteen takia hallintaan, MM-sarja voinee jatkua lähes normaalisti.

”MM-ralli koskettaa tullessaan koko paikallista yhteisöä. Me emme voi eristää itseämme ympäristöstä”, Matton sanoi.

Toyotan walesilainen Elfyn Evans on vahvimmin kiinni tämän vuoden ajajien maailmanmestaruudesta. Hänellä on koossa 111 MM-pistettä, kun saman tallin ranskalaisella Sébastien Ogierilla on 97.

Hyundain belgialainen Thierry Neuville on kolmantena 87 pisteellä. Monzassa on koko rallin ja power stagen voittajalle luvassa 25 pistettä.

Jos Evans jää ilman pisteitä eikä Ogierkaan onnistu kunnolla, Neuville voi täydellä pistepotilla voittaa MM-tittelin pisteen erolla Evansiin (112–111).