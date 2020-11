Yle: Robert Heleniuksella on jo sopimus seuraavasta rahakkaasta ottelusta, mutta vastustaja puuttuu – uusintaottelu Adam Kownackia vastaan on yksi vaihtoehto

Robert Helenius saattaa otella seuraavan kerran ensi tammikuussa.

Raskaansarjan nyrkkeilyn suomalaistähden Robert Heleniuksen seuraava ottelu on vahvistumassa. Nyrkkeilysivusto Boxingscene uutisoi tiistai-iltana, että sopimus uusintaottelusta Adam Kownackia vastaan on jo periaatteessa sovittu, mutta Heleniuksen manageri Markus Sundman sanoo Iltalehdelle ja Ylelle, että muitakin vaihtoehtoja vielä on.

”Robertin seuraavasta ottelusta on sopimus promoottorin kanssa, mutta vastustajan nimi vielä puuttuu sopimuksesta”, Sundman toteaa Ylelle.

36-vuotias Helenius ja puolalaissyntyinen mutta New Yorkissa jo vuosia asunut 31-vuotias Kownacki kohtasivat viime maaliskuussa Brooklynissa New Yorkissa. Helenius voitti ottelun teknisellä tyrmäyksellä neljännessä erässä.

Sopimukseen ei kuulunut mahdollisuus uusintaotteluun, mutta Boxingscenen mukaan sellainen voisi toteutua ensi tammikuussa.

Heleniuksen ja Kowmackin ottelu kiinnostaa myös Fox-tv-kanavaa. Boxingscenen mukaan ensimmäinen kohtaaminen keräsi tv:n ääreen noin 1,7 miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa.

Sundmanin mukaan vaihtoehtoja on muitakin. Esille ovat nousseet Luis Ortiz, Andy Ruiz junior, Deontay Wilder ja Tyson Fury. Jälkimmäinen lienee epätodennäköisin, sillä Fury haluaa kohdata entisen Euroopan mestarin saksalaisen Agit Kabayelin 5. joulukuuta. Kabayel ei ole vielä vastannut ottelukutsuun.

Oli vastustaja kuka hyvänsä edellä mainituista, Heleniuksen palkkio nousee uudelle tasolle. Vähintään puolesta miljoonasta eurosta on puhuttu, mutta manageri Sundman piti sitä jo maaliskuussa alakanttiin tehdyksi ennusteeksi.

Oman mausteensa nyrkkeilyyn tuo koronaviruspandemia, sillä esimerkiksi Dillian Whyten ja Alexander Povetkinin ottelu ainakin siirtyi marraskuulta tammikuulle Povetkinin saatua tartunnan.

Kun Helenius voitti maaliskuussa Kownackin, se toi mahdollisuuden myös MM-otteluun, sillä ottelu oli niin sanottu eliminator-ottelu.

”Korkeintaan yksi ottelu tähän väliin ja sen jälkeen odotamme MM-ottelua”, Sundman sanoi maaliskuussa.

Kownacki-ottelun jälkeen WBA-liitto nosti Heleniuksen ”kultamestariksi”, joka on käytännössä kakkoshaastaja liiton mestarille eli Anthony Joshualle. Joshua on myös IBF:n ja WBA:n mestari.

Heleniuksen edellä WBA:n listalla on Mahmoud Charr, mutta hän ei ole otellut aikoihin. Myöskään Trevor Bryan, joka on Charrin ja Heleniuksen jälkeen listattu seuraavaksi haastajaksi, ei ole otellut pariin vuoteen.

Tämä ei kuitenkaan suoraan merkitse sitä, että Helenius olisi jo Joshuan oven takana: Joshua kohtaa joulukuussa Bulgarian Kobrat Pulevin, joka on IBF-liiton ykköshaastaja. WBA-liiton listoilla Pulev on vasta 12:s.

Jos ensi vuonna toteutuu Joshuan ja Furyn ”superottelu”, mahdollisuudet MM-otteluun karisevat, sillä kaksikko todennäköisesti kohtaisi parissakin uusintaottelussa. Joshua–Fury-kohtaaminen on tosin vielä monen mutkan takana.