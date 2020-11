Rovaniemen kiekkoilun kasvatti Vili Saarijärvi lähti nuorena poikana Pohjois-Amerikkaan. Matkalla peliaika hiipui ja NHL-haavet karahtivat, mutta Saarijärvi ei lannistunut. Nyt hän on kulkenut pitkän matkan takaisin Suomeen ja Leijona-paitaan.

Puolustaja Vili Saarijärven, 23, NHL-unelma Detroitissa tai Arizonassa on toistaiseksi tauolla.

Monet asiat viittasivat NHL-peleihin, kun Saarijärvi onnistui alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Hopeaa tuoneen turnauksen jälkeen Detroit varasi taitavan ja hyvin liikkuvan Saarijärven.

Odotusarvot kasvoivat, kun Saarijärvi pelasi näkyvässä roolissa Nuorten Leijonien MM-kultaa voittaneessa joukkueessa Helsingissä 2016.

Saarijärvi pelasi tuohon aikaan valmiiksi Pohjois-Amerikassa, tunsi kapeat kaukalot ja laittoi itsensä likoon.

” ”Erinomainen luistelija ja hyvä kiekollinen puolustaja.”

Maajoukkuevalmentaja Jukka Jalonen kehuu puolustaja Vili Saarijärven luistelua.­

Lopulta Red Wings antoi varauksensa mennä. Tuli siirto Arizonaan, mutta se jäikin välipysäkiksi matkalla Raumalle ja Lukkoon. Liigassa Saarijärvi nousi nopeasti sarjan parhaisiin puolustajiin. Hän johtaa pakkien pistepörssiä ja sai kutsun Leijoniin Karjala-turnaukseen.

Torstaina on luvassa uran ensimmäinen A-maaottelu, kun Venäjä tulee vastaan Hartwall-areenassa.

”Ollut itselle unelma ja tavoite”, Saarijärvi sanoo paikastaan A-maajoukkueessa.

”Kun pääsee pelaamaan EHT:llä, se on itsellekin hyvä mittari, missä menen kansainvälisellä tasolla.”

Päävalmentaja Jukka Jaloselle valinta oli helppo. Saarijärvi on pelannut niin hyvin, mutta valmentaja myös tunsi pelaajan yhteisestä turnauksesta, joka vei nuorten MM-kultaan.

Jalonen muistuttaa, että yhteisestä valmennuskokemuksesta on melkein viisi vuotta, mutta pelaajaprofiili on samanlainen kuin ennenkin.

Sen Jalonen on pannut merkille, että Vili on saanut lisää voimaa kroppaansa ja on vahvempi kamppailemaan.

”Se näkyy kaikessa tekemisessä. Parannettu versio siitä nuoresta Saarijärvestä.”

” ”Kyllä minullekin sen verran pelejä kertyi, että siinä olisi omat aseet pystynyt näyttämään.”

Vili Saarijärvi Detroitin harjoituspelissä syksyllä 2019.­

Toteutumattomasta NHL-urastaan Saarijärvi sanoo, että ehkä paikka olisi auennut, jos olisi tehnyt farmissa AHL:ssä kymmenen maalia. Mene ja tiedä.

”Kyllä minullekin sen verran pelejä kertyi, että siinä olisi omat aseet pystynyt näyttämään. Jäi jossain piippuun, ja sitten tuli siirto Arizonaan.”

Kommentti kuvaa hyvin Saarijärveä. Hän osaa sopeutua, ei murehdi turhia ja yrittää uudelleen.

Lukko voi olla uusi ponnahduslauta, eikä NHL-haaveita ole vielä lopullisesti kuopattu, ei sinnepäinkään.

Ensin Saarijärvi pelasi juniorikiekkoa Yhdysvalloissa. Sen jälkeen tulivat aikuisten sarjat Detroitin farmissa.

Ensimmäisellä AHL-kaudellaan Saarijärvi sai taistella paikastaan ja kaikki piti ansaita, vaikka niinhän se useimmiten on urheilussa.

Toiseen kauteensa Grand Rapids Griffinsiin Saarijärvi lähti luottavaisena ja omasta mielestään onnistui. Sitten tuli kolmas kausi. Takana oli hyvä kesäharjoittelu, ja kaiken piti olla kunnossa. Kävikin päinvastoin. Peliaika alkoi hiipua, ja lopulta nuorukainen huomasi istuvansa yhä enemmän katsomossa.

”Lähdin hyvällä fiiliksellä kolmanteen kauteen, mutta olin yhtäkkiä pohjalla.”

Kuuden Pohjois-Amerikan vuoden jälkeen Saarijärvi voisi tuntea pientä katkeruutta, mutta siihen hän ei ole vajonnut.

”Oppii paljon, miten pystyy kontrolloimaan itseään, omaa mieltään ja kehoaan, kun pelaat ja välillä et pelaa. Että pystyt pitämään paketin kasassa.”

”Näen tulevaisuuden kannalta, että se oli hyvä oppi.”

” ”Äidille ja isälle isoin kiitos, mihin pisteeseen meikäläinenkin on uralla päässyt.”

Päävalmentaja Jukka Jalonen jakaa ohjeitaan pelaajille Leijonien harjoituksissa ennen Karjala-turnausta.­

Saarijärvi on kulkenut pitkän lenkin siitä, kun hän lähti kotikaupungistaan Rovaniemeltä ysiluokkalaisena Ouluun. Kärpät oli ollut unelmana pienestä pitäen. Niin melkein kaikki pohjoisen kiekkoa harrastavat pikkuiset ajattelevat.

”Vanhemmat ovat eronneet, mutta kyllä molemmat olivat vahvasti mukana. Isä auttoi hankkimalla tuttujen kautta vähän sponsoreita. Äiti kävi Kemijärvellä töissä ja teki ison työn. Ja teki paljon ekstratyötä, että pystyin harrastamaan.”

Vilin äiti Arja Lehtinen lähti aamulla Kemijärvelle oikeusaputoimistoon töihin ja tuli alkuillasta takaisin. Rovaniemellä se tarkoittaa, että noin puolet vuodesta ajetaan molempiin suuntiin pimeässä.

”Äidille ja isälle [Veijo Saarijärvi] isoin kiitos, mihin pisteeseen meikäläinenkin on uralla päässyt. Ilman heitä olisi voinut Vili-pojan pelit loppua äkkiä nuorempana. Ollut melkoinen savotta, ja autossa on saanut istua.”

Kärpistä Saarijärven urakuviot jatkuivat Yhdysvaltain juniorisarjassa Green Bayssä Michiganjärven rannalla. Alkoi kuuden kauden ja kuuden seuran mittainen seikkailu.

Kolme ensimmäistä talvea rovaniemeläinen teini asui perheessä, loput omin päin.

Ensimmäinen perhe oli uskonnollinen ja ”siinä näki vähän eri kulttuuria”, toiseen perheeseen Flintissä Detroitin luoteispuolella Saarijärvi tykästyi.

Perheessä ei ollut kiekkotaustaa, mutta pienet siskokset Gabriella, 8, ja Gianna, 6, pitivät huolen, että talossa riitti elämää.

Hamon perheen vanhemmat Meredith ja Joe keksivät hyvän keinon rauhoitella tyttöjä, kun tyttäret villiintyivät liikaa.

”He sanoivat, että Vilillä on hyvät suhteet joulupukkiin, ja aika äkkiä ruvettiin isää ja äitiä tottelemaan”, napapiirin kasvatti Saarijärvi muistelee.

Kolmas perhe Mississaugassa Toronton kupeessa oli erikoinen. Torontossa jääkiekko on ylitse muiden, mutta siinä perheessä seura ei ollut Maple Leafs vaan pahin vihollinen.

Vanhemmat olivat kovia Montrealin faneja, ja asunnon seinillä roikkui Canadiensin pelipaitoja ja muuta Montrealiin viittaavaa.

”Viihdyin hyvin tämänkin perheen kanssa. Ei ollut mitään ongelmia.”

” ”Harjoituksissa hän on hymyssä suin ja aina täysillä.”

Vili Saarijärven hyvät otteet Lukossa toivat kutsun A-maajoukkueeseen.­

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt hankki Saarijärven seuraan, kun Pohjois-Amerikasta alkoi kantautua tietoa, että paluu olisi edessä.

Saarijärvi on yllättänyt pelitaidoillaan ja ollut myös erittäin positiivinen tuttavuus Sahlstedtille.

”On niin superpersoona, hieno ihminen. Kun aina on kaikki hyvin ja kaikki kelpaa. Harjoituksissa hän on hymyssä suin ja aina täysillä. Harvinaislaatuisen hieno ihminen.”

Sahlstedt tietää, että Saarijärvi haluaa takaisin Atlantin toiselle puolelle. Siellä olisi vielä NHL valtaamatta.

Nykyisillä peliesityksillä voi vain käydä niin, että veli venäläinen kiinnostuu sitä ennen. Saarijärven luisteleva ja kiekollinen pelityyli sopisi KHL:ään mainiosti.

”Sitten veli venäläinen saisi tuoda aikamoisen ruplapinon tähän minun eteeni, että Vili Saarijärven päästäisin Venäjälle”, Sahlstedt sanoo.

”Sellaisessa hengessä sopimus on tehty, että hän pelaisi meillä kaksi vuotta, mutta eihän näistä ikinä tiedä.”

NHL ainakin voi tulla väliin, jos tahti jatkuu tällaisena – ja sitä Saarijärvi itse toivoo.

