Klubin miesten joukkueen oli voitettava juuri tämä kausi ensi vuoden europeliuudistuksen takia, ja nyt satsaukset jatkuvat, sanoo HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

HJK–Inter 1–1 (0–0)

Veikkausliigan erikoinen koronakausi päättyi runkosarjaan HJK:n juhliessa historiallista mestaruutta kotikentällään Töölössä. Seuran miesten joukkueen 30:nnen Suomen mestaruuden merkiksi kiinnitetään pelipaitaan ensi kaudella seuratunnuksen yläpuolelle kolmas tähti, ja saman tien myös kaksi muuta tähteä lisää naisten voittamien 23 mestaruuden merkiksi.

”Jokainen saavutus on meille yhtä tärkeä. Nyt tehtävä logomuutos heijastaa tätä arvomaailmaamme ja sen eteen tehtyä työtä”, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoi.

Keskiviikkoillan ottelu Interiä oli silkka muodollisuus, kun Veikkausliigan mestaruus varmistui jo edellisellä kierroksella Maarianhaminassa. Enemmänkin kauden viimeinen ottelu oli vain mahdollisuus juhlia mestaruutta kotiyleisön edessä.

Interin Aleksi Paananen häiritsi juhlia ottelun avausmaalilla heti toisen jakson alussa. HJK:n tasoitus syntyi 76. minuutilla hienon syöttöketjun päätteeksi, kun pallo kulki Daniel O’Shaughnessylta Rasmus Schüllerille ja Tim Väyryselle, joka petasi maalipaikan Atomu Tanakalle.

Inter nousi keskiviikon tuloksella hopeamitaleille, kun samaan aikaan KuPS hävisi Turussa TPS:n vieraana. KuPSille jäi pronssimitalit, TPS joutuu liigakarsintaan ja RoPS putoaa Ykköseen. FC Honka jäi neljänneksi, mutta varmisti sillä paikkansa eurokentillä ensi kaudelle.

Viiden viime kauden aikana HJK on voittanut kolmesti mestaruuden. Ja jos tarkastellaan tilannetta kymmenen viime vuoden aikana, on HJK voittanut seitsemän kertaa mestaruuden. Se kertoo seuran valta-asemasta Veikkausliigassa.

Vaikka HJK putosikin viime vuonna mitaleita, se ei ollut seuran strategiassa suuri katastrofi. Tähtäin oli kohdistettu tähän kauteen.

Juuri tämän kauden mestaruuden voittaminen tuli HJK:n yhdeksi suureksi tavoitteeksi jo kaksi vuotta sitten. Joulukuussa 2018 Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoi perustavansa uuden eurooppalaisen seurajoukkuekilpailun Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan rinnalle. Ensi kaudella alkavan Konferenssiliigan takia HJK:lle oli ehdottoman tärkeätä voittaa tämä kausi.

Toimitusjohtaja Riihilahti on ollut itse laatimassa uutta kilpailua, johon polku on kivetty ja viitoitettu hyvin etenkin pienten ja keskisuurten maiden mestareille. Esimerkiksi kymmenen Eurooppa-liigan pudotuspelikierroksella hävinnyttä joukkuetta pääsee suoraan Konferenssiliigan lohko-otteluihin. Kymmenen viime vuoden aikana HJK on päässyt viidesti Euroopan liigan pudotuspelikierrokselle.

Riihilahden mukaan HJK on uutta kilpailua silmällä pitäen pannut seuran rakenteet ja prosessit kuntoon, jotta se pystyisi investoimaan toimintaan.

”Olemme kolmen viime vuoden ajan tienneet, mikä on järjestelmässä paras satsauksen paikka. Nyt, kun sama tilanne on seuraavina vuosina, jatkamme panostuksia entistä enemmän”, Riihilahti sanoi.

Mitä HJK on sitten tehnyt, jotta se olisi valmiimpi taistelemaan seuraavina vuosina Veikkausliigan mestaruuksista ja pääsystä Euroopan seurajoukkuekilpailuiden rahakkaisiin lohko-otteluihin?

”Jotta joukkueesta ja pelaajabudjetista saataisiin enemmän irti, olemme jo pitkään rakentaneet huolella olosuhteita, palkanneet taustahenkilöstöä ja parantaneet sisäisiä rakenteita ja prosesseja. Nyt koemme ajan olevan myös näistä syistä erinomainen lisäpanostuksiin pelaajatarkkailun ja pelaajabudjetin osalta.”

Riihilahden mukaan HJK:ssa on urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkulan johdolla on tehty hyvää työtä, jotta seuran pelaajatarkkailuprosessi olisi analyyttisempi ja laadukkaampi.

”Meillä on ollut [entistä] aiemmin laadukkaampi työ tehtynä, mikä on neuvotteluiden kannalta oleellista. Suurimpia hyötyjä on ollut, että valmennuksen aikaa on käytetty oleellisesti vähemmän pelaajatarkkailuun.”

Kun viime kausi entisen päävalmentaja Mika Lehkosuon johdolla alkoi heikosti, oli HJK:n seurajohdolla syytä reagoida asiaan riittävän ajoissa juuri tämän kauden takia. Lehkosuo sai potkut ja tilalle tuli Toni Koskela. HJK jäi heikon alun jälkeen lopulta viidenneksi.

Koskelan mukaan viime kausi korosti sitä, miten joukkueen piti olla tällä kaudella hyvä heti tammikuusta lähtien.

”Se tietenkin vaikutti siihen, miten aloitimme harjoittelun ja miten suunnittelimme koko prosessia”, Koskela sanoi ennen viimeistä ottelua.

Viime syksynä HJK:n pelissä näkyi aavistuksia siitä, mitä voisi olla luvassa tällä kaudella. Täksi kaudeksi HJK:n peli nopeutui, ja joukkue murtautui paremmin maalipaikkoihin.

”Ymmärsin, että ryhmämme pitää toimia paremmin. Ehdottomasti tarvitsimme lisää juoksuvoimaisia pelaajia, koska sillä pystyy haavoittamaan vastustajaa kaikissa pelin eri vaiheissa. Siinä olivat kaksi isointa asiaa.”

Etenkin sellaiset pelaajat kuin Luis Carlos Murillo, Atomu Tanaka, Roope Riski ja David Browne toivat lisää nopeutta. Riski toi myös tehoja, kun hän voitti maalikuninkuuden 16 maalillaan. Rasmus Schüller, Lucas Lingman, Bubacar Djaló ja Ferhan Hasani puolestaan toivat keskikentälle lisää pallonhallintakykyä.

Joukkue oli tällä kaudella laadukkaampi kuin vuosikausiin. Etenkin siinä oli laadun puolesta leveyttä enemmän kuin viime vuosina. Ensi vuodeksi joukkueeseen tullee vähän muutoksia, mikä voi parantaa entisestään peliä.

”Mielestäni pelin iso kuva on ollut hyvä, jos ajattelee sitä, miten paljon pystyimme luomaan maalipaikkoja. Voimme olla tyytyväisiä peliin, jota esitimme. Ensi vuonna meillä on paljon pelaajia, jotka ovat pelanneet yhdessä ja sillä on iso merkitys pelaajien väliselle yhteistyölle.”

Kapteeni Nikolai Alhon oli mukaan vuosi oli koronan takia haastava, mutta HJK selvisi siitä hyvin.

”Viime vuoden jälkeen nostimme tasoa paljon. Meille ei tullut sellaista isoa dippiä [alhoa] tänä vuonna”, Nikolai Alho sanoi.

Alho keskittyi kapteenina etenkin parantamaan ulkomaisten pelaajien sopeutumista. Joukkue oli yhtenäinen tänä vuonna.

”Pukukoppimeininki on ollut tosi hyvää. Jotkuthan eivät välttämättä ymmärrä, että se on tosi isossa roolissa joukkueurheilussa, että pelaajilla on hyvät oltavat.”