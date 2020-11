Klubin päävalmentaja Toni Koskelan prosessi toimi hyvin poikkeuskaudella. Koskelalle myös rakennettiin joukkue, jolla mestaruuden häviäminen olisi ollut katastrofi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Prosessi on ehkäpä yksi käytetyimpiä ja kuluneimpia sanoja valmennuksessa ja jalkapallossa viime vuosina.

Parhaimmat valmentajat kuten Jürgen Klopp ja Pep Guardiola puhuvat työstään prosessina, samoin kuin Veikkausliigassa esimerkiksi Mika Lehkosuo, Vesa Vasara ja Jani Honkavaara. Ei tarvitsekaan ihmetellä, että sana löytyy myös HJK:n päävalmentajan Toni Koskelan sanastosta.

Prosessi tarkoittaa sarjaa toimenpiteitä tai toimintoja, joiden seurauksena saavutetaan haluttu lopputulos.

Yksi pisimmälle prosessiajattelun vieneistä valmentajista löytyy amerikkalaisesta jalkapallosta.

Kaikkien aikojen parhaimmaksi yliopistojalkapallon valmentajaksi arvostettu Alabaman yliopistojoukkueen valmentaja Nick Saban kehitti oman prosessinsa 90-luvun lopulla psykiatrian professorin Lionel Rosenin kanssa. Saban opettaa nyt pelaajilleen Prosessia. Sabanin joukkueen pelaajat kutsuivat Rosenia Velhoksi.

Sabanin prosessissa ei ajatella tavoitetta. Tavoite pilkotaan palasiksi, ja ajatellaan vain kulloinkin käsillä olevaa palasta, hetkeä. Se on kuin suoraan antiikin stoalaisfilosofien ”pelikirjasta”. Epiktetoksen sanoin: on asioita, joihin voimme vaikuttaa, ja asioita, joihin emme voi vaikuttaa.

Koskela sanoo, ettei kokenut paineita mestaruustavoitteesta. Hän keskittyi enemmän päivittäiseen arkeen, ja niihin asioihin, joihin hän pystyi vaikuttamaan.

”Suurimmat paineet edelleen otan siitä, että saamme arjen järjestymään niin, että työ on kaikille merkityksellistä. Jos se on kunnossa, silloin meillä on hyvät mahdollisuudet voittaa.”

Koskelan prosessi toimi hyvin poikkeuskaudella. Samalla on sanottava, että Koskelalle rakennettiin joukkue, jolla mestaruuden häviäminen olisi ollut katastrofi. HJK:n seurajohto ei jättänyt siltä osin mitään sattuman varaan.

Nyt kun HJK on palannut vanhaan normaaliin ja voittanut mestaruuden, on ensi vuonna aika suuremmille tavoitteille.

HJK:ssa asetetaan varmasti tavoitteeksi selviytyä ensimmäistä kertaa järjestettävän Uefan Konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Uusi seurajoukkuekilpailu on kuin räätälöity pienten maiden mestareille, kuten Klubille. HJK:ssa valmentaja kuin valmentaja on pystynyt viime vuosikymmeninä voittamaan mestaruuden, mutta europeleissä valmennuksen ja joukkueen laatu punnitaan aivan eri tavalla.