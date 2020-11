Marcus Forssille ja Onni Valakarille avautuu tilaisuus debytoida A-maajoukkueessa.

Englannin Mestaruussarjassa neljä maalia syksyllä tehnyt Brentford-hyökkääjä Marcus Forss sai viimein kutsun A-maajoukkueeseen.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva julkisti torstaina joukkueensa marraskuun harjoitusotteluun Ranskaa vastaan sekä Kansojen liigan otteluihin Bulgariassa ja Walesissa.

Suomi kohtaa Ranskan 11. marraskuuta, Bulgarian 15. marraskuuta ja Walesin 18. marraskuuta. Kaikki ottelut ovat vierasotteluita.

”Meillä on haastava rupeama edessä. On upeata kohdata maailmanmestarimaa Ranska. Nations Leaguessa [Kansojen liiga] meillä on mielenkiintoinen asetelma. Vähimmäistavoitteena ollut B-liigassa säilyminen on toteutunut, ja nyt lähdemme tavoittelemaan lohkovoittoa”, Kanerva sanoi.

”Lähtökohdat ovat hyvät. Saimme lokakuussa maukkaat voitot Bulgariasta ja Irlannista.”

Suomella on mahdollisuus varmistaa marraskuun Kansojen liigan viimeisissä otteluissa lohkon ykkössija, mikä tietäisi nousua Kansojen liigan A-liigaan ja myös mahdollisuutta päästä MM-karsinnoissa jatkokarsintoihin.

Forss, 21, sai ansaitusti kutsun A-maajoukkueeseen, sillä niin hyvässä vireessä hän on ollut syksyllä Englannin toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Forss on ollut sarjan tehokkain pelaaja, kun tehdyt maalit suhteutetaan peliaikaan. Forss on pelannut seitsemässä ottelussa vain 116 minuuttia, joten hän on tarvinnut yhden maalin tekemiseen keskimäärin vain 29 minuuttia.

”Forssin otteita on seurattu pidemmän aikaa Pikkuhuuhkajissa ja Brentfordissa. Hän on ollut tehokas. Hän on antanut sellaisia viitteitä, että olisi aika katsastaa häntä Huuhkajissa”, Kanerva sanoi.

Kanervan mukaan Pikkuhuuhkajissa pelaaminen oli osoitus Forssin sitoutumisesta maajoukkuetoimintaan.

”Kun mietimme ylipäätään hyökkääjävaihtoehtoja, niin nyt oli aika valita hänet joukkueseen.”

Englantilainen mestaruussarjaseura Brentford FC on hankkinut viime vuosina jalkapallolupauksia pienistä jalkapallomaista. Yksi seuran poimimista lupauksista on suomalainen Marcus Forss, jonka tähtäimessä on Englannin Valioliiga.

Myös toiselle 21-vuotiaalle pelaajalle, Onni Valakarille avautuu tilaisuus tehdä A-maajoukkuedebyytti, kun hänkin sai ensi kertaa kutsun Huuhkajiin.

”Onni on pelannut kaikki kahdeksan peliä Pafosissa. Hän on onnistunut tekemään kolme maalia. Totta kai olen katsonut tarkkaan hänen otteitaan Pikkuhuuhkajissa. Kun Pikkuhuuhkajat pelaa nyt vain yhden ottelun Maltaa vastaan, niin se antaa mahdollisuuden Huuhkajille. Lähtökohtaisesti hän on Pikkuhuuhkajien mukana Malta-pelissä, mutta katsomme, mikä on tilanne on myöhemmin Ranska- ja Bulgaria-otteluiden jälkeen.”

”Haluan nähdä Forssin ja Valarin toimintaa kentällä.”

Kanerva kertoi, että Robin Lodin saaminen joukkueeseen ei ollut aiemmin syksyllä mahdollista, mutta hänen seurapeleissään MLS-liigassa tulee pieni tauko, joka mahdollistaa Lodin osallistumisen maajoukkueen otteluihin marraskuussa.

Kanervan mukaan jonkin verran loukkaantumishuolia on ollut joukkueessa. Fredrik Jensen jää jalkapöydän luumustelman takia sivuun joukkueesta. Jukka Raitala on loukannut polvensa, mutta Kanerva on toiveikas, että Raitala pystyisi liittymään ryhmään. Albin Granlundilla on ollut ongelmia, mutta hän on päässyt harjoittelukuntoon.

”Näiden otteluiden jälkeen 33 pelaajaa on ollut mukana maajoukkuessa. Aika laajasti olemme katsastaneet pelaajia ajatellen tulevia MM-karsintoja ja EM-turnausta.”

Marcus Forss voi tehdä A-maajoukkuedebyytin marraskuussa.­