Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas korostavat merkkimestaruuden merkitystä.

Lewis Hamilton juhli Imolan GP:n voittoa sununtaina marrakuun 1. päivä ja on hallinnut kuluvaa F1-kautta mielinmäärin.­

Suuri yleisö keskittyy formula 1:n MM-sarjassa lähinnä henkilökohtaiseen mestaruuskamppailuun, mutta sarjaa hallitseva Lewis Hamilton sanoo arvostavansa korkealle myös valmistajien MM-taiston. Hamilton sanoo nauttivansa joukkuekilpailusta kovasti.

Hamilton varmisti yhdessä Valtteri Bottaksen kanssa valmistajien maailmanmestaruuden Mercedekselle seitsemännen kerran peräkkäin sunnuntain kilpailussa Imolassa.

”Meillä on erikoinen yksilölaji, kun tämä on samalla myös joukkueurheilua. Kilpailemme henkilökohtaisesta maailmanmestaruudesta, mutta työmme perusluonne on pisteiden kerääminen tallille”, Hamilton pohtii lajin luonnetta Autosportin haastattelussa.

Hamilton on saavuttanut urallaan kuusi henkilökohtaista ja seitsemän joukkuemestaruutta. Merkkimestaruuksista kolme ensimmäistä hän on saavuttanut Nico Rosbergin ja loput neljä Bottaksen parina.

”Merkkimestaruus tuntuu tavallaan jopa henkilökohtaista hienommalta, kun sen saa jakaa koko tiimin kesken. Mestaruusjuhlissa me ajajat seisoimme voittajapallilla, mutta emme ole muiden yläpuolella vaan samassa rintamassa koko tiimin kanssa”, Hamilton korostaa.

”Voiton merkityksen näkee kaikista, kun saavutus tekee kaikki iloisiksi.”

Tällä kertaa ilo oli ylimmillään sen ansiosta, että Mercedes riisti Ferrarilta peräkkäisten mestaruuksien ennätyksen.

”Sitä minulta ei voi riistää mitenkään, vaikka urani päättyisi tähän päivään”, Hamilton toteaa.

Merkkimestaruus varmistui Mercedekselle Hamiltonin ja Bottaksen kaksoisvoitolla Imolassa. Hamilton johtaa myös sarjan henkilökohtaista kilpailua ja on vahvasti etenemässä seitsemänteen mestaruuteensa.

Bottas vahvistaa Hamiltonin puheet merkkimestaruuden arvosta.

”Olen ylpeä tiimimme jokaisesta jäsenestä varikolla ja tehtaassa. Nostamme yhdessä jokaisen vaatimustasoa ja tuemme siinä työssä toisiamme”, Bottas kertoo.

”Luulen, että kestää hetken ennen kuin tämän saavutuksen merkityksen edes ymmärtää.”