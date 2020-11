F1-kilpailun järjestäminen Saudi-Arabiassa liittyy maan pyrkimyksiin vähentää riippuvuutta öljyntuotannosta.

Saudi-Arabia liittyy ensi vuonna Formula 1 -sarjan kisakalenteriin. Saudi Arabia julkisti torstaina tiedon siitä, että formuloissa kilpaillaan ensi kertaa maassa ensi vuonna. Kisa käydään Punaisen meren rantakaupunki Jeddassa yökilpailuna.

”Tämän tapahtuman isännöiminen on osa Vision 2030 -projektia. Maamme johto ja erityisesti kruununprinssi tukevat tapahtumaa”, Saudi-Arabian urheiluministeri prinssi Abdylaziz bin Turki kertoi lehdistötilaisuudessa.

Saudi-Arabian Vision 2030 on suunnitelma vähentää maan riippuvuutta öljyntuotannosta ja monipuolistaa maan talousrakennetta.

Saudi-Arabian Gp-kilpailun lisäksi F1-sarjassa on määrä kilpailla ensi kaudella ennätykselliset 23 kilpailua. Ennätyksellisellä kilpailuiden määrällä on tarkoitus kompensoida kautta 2020, joka on kärsinyt koronaviruspandemiasta.

F1-sarja on saanut osakseen kritiikkiä osakilpailun järjestämisestä Bahrainissa, ja Saudi-Arabian kilpailu lisännee sarjaa kohtaan esitettyä kritiikkiä.

Kuningaskunta on jo aiemmin haalinut itselleen urheilukilpailuita. Se on isännöinyt Dakar-rallia, 12 päivän maratonia, Formula E -sarjan osakilpailua ja lisäksi lukuisia muita tapahtumia muun muassa nyrkkeilyssä, golfissa ja tenniksessä.

Lähde: AFP.