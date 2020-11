Sulkapallo

Alle 15-vuotiaiden maailmanmestari Nella Nyqvist hakee toista arvokisamitaliaan tänä vuonna.

Suomen 14-vuotias sulkapallosensaatio Nella Nyqvist on enää voiton päässä alle 19-vuotiaiden EM-kisojen finaalista. Nyqvist voitti torstaina erin 2–1 (21–15, 17–21, 21–12) EM-turnauksen kakkossijoitetun, hollantilaisen Amy Tanin.

Nyqvist voitti 39 minuuttia kestäneessä kolmieräisessä kamppailussa pisteet lopulta 59–48.

Nyqvist on hallitseva alle 15-vuotiaiden maailmanmestari, ja nyt hän hakee toista arvokisamitaliaan tänä vuonna Pajulahdessa kisattavassa turnauksessa. Nyqvist on turnauksessa jäljellä olevista pelaajista nuorin ja ainoa, joka on syntynyt vuonna 2006.