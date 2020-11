Järjestys ja sekasorto. Organisoituminen ja kaaos. Näiden vaihtelevasta keskinäisestä suhteesta koostuu moni ihmiselämän osa-alue.

Kahden tilan hallinta ratkaisee myös sen, tekeekö Suomen miesten futsalmaajoukkue historiaa ja etenee ensimmäistä kertaa lajin MM-kisoihin.

Suomi kohtaa MM-karsintojen viimeisessä vaiheessa Serbian, ja ensimmäinen osaottelu pelataan tänään perjantaina Kragujevacissa. Toinen kohtaaminen on vuorossa tiistaina Vantaan Energia -areenalla. Otteluihin ei koronavirustilanteen vuoksi oteta yleisöä.

MM-kisat järjestetään näillä näkymin 12.9.–3.10.2021 Liettuassa.

Suomi ei ole koskaan voittanut Serbiaa, ja maailmanlistan perusteella Suomi lähteekin otteluihin lievänä altavastaajana. Serbia on epävirallisella maailmanlistalla sijalla 13 ja Suomi sijalla 20.

Maajoukkueen kapteeni Panu Autio luottaa vuosia hiotun pelitavan tasoittavan mahdolliset yksilötason taitoerot ja vievän Suomen MM-näyttämöille.

”Väittäisin, että olemme yksi maailman parhaiten organisoituneista futsalmaajoukkueista”, Autio toteaa.

”Futsal on peli, joka perustuu yhteistyöhön. On todella tärkeää, että ollaan samalla aaltopituudella ja että pelaajilla on samoja ajatuksia pelistä.”

Peli-identiteettiä on muodostettu maajoukkueessa Aution mukaan todella pitkään, ja pelaajat ovat olleet siinä paljon mukana.

”Olen pomminvarma, että olemme paremmin valmistautuneita ja organisoidumpia kuin Serbia.”

” ”Väittäisin, että olemme yksi maailman parhaiten organisoituneista futsalmaajoukkueista.”

Panu Autio on tehnyt 91 maalia 134 maaottelussa.­

Suomi lunasti paikkansa karsintojen viimeiseen vaiheeseen Portugalin karsintaturnauksessa viime vuonna. Joukkue voitti Valko-Venäjän ja pelasi 2–2-tasapelin maailman ehdottomiin huippuihin kuuluvien Portugalin ja Italian kanssa.

Pelaajalistoja katsomalla moni asiantuntijakaan tuskin antoi Suomelle suuria mahdollisuuksia jatkoon, mutta joukkue venyi loistosuorituksiin ja on valmis jatkamaan urotekojaan.

”Kaikki tietävät, mitä tekevät, ja pelaajat ovat todella sitoutuneita. Kukaan ei lintsaa sekuntiakaan kentällä.”

Suomen pelitavalle tunnusomaista on kova liike ja vahva prässääminen vastustajasta riippumatta.

”On ihan sama, kuka on vastassa, me teemme heidän pelaamisensa vaikeaksi. Prässi on todella täsmällisesti organisoitu. Siitä meidät tunnetaan, ja se erottaa meidät Serbiasta ja monesta muustakin maasta.”

Myös omaan hyökkäyspeliin on hiottu selvät mallit, joilla pystytään etenemään melko nopeasti ja hankkimaan paljon erikoistilanteita.

”Meillä on hyvät erikoistilanteet ja olemme työstäneet niitä vuosia. Lisäksi meillä on huikea maalivahtipeli. [Juha-Matti] Savolainen pelasi aivan fantastisen turnauksen Portugalissa, ja hän antaa mahdollisuuden voittaa kenet tahansa.”

” ”Ei olla liian kilttejä eikä anneta mitään ilmaiseksi kentällä.”

Juha-Matti Savolainen on maajoukkueen ykkösvahti.­

Autio, 35, on maajoukkueen kokenein pelaaja. Hän on nähnyt futsalin kasvun vakavasti otettavaksi lajiksi Suomessa, ja nyt ollaan MM-kisojen porteilla. Erityiskiitoksen hän osoittaa maajoukkueen päävalmentajalle Mićo Martićille.

”Ihan uudelle tasolle homma nousi siinä vaiheessa, kun tuli Mićo valmentajaksi [vuonna 2013]. Hän toi sitä oikeanlaista osaamista ja tietotaitoa futsalin huipulta ja ymmärrystä siitä, miten peliä kannattaa jäsennellä ja pelata”, Autio sanoo.

”Joka kerta, kun kokoonnutaan, niin tuntuu, että vanhalta koiralta löytyy uusia temppuja. Hän on hyvin hermolla huippufutsalin trendeistä.”

Martić teki vastikään jatkosopimuksen, joka pitää hänet Suomen maajoukkueen peräsimessä vuoden 2022 EM-kisoihin asti.

Kroatialainen Martić, 56, on vaatinut, että suomalaiset olisivat enemmän paskiaisia (bastard) kentällä. Autio uskoo, että joukkue on vuosien varrella sisäistänyt valmentajan sanoman.

”Ei olla liian kilttejä eikä anneta mitään ilmaiseksi kentällä. Pelataan sen mukaan, mitä kenttä tarjoaa.”

Joskus tarjolla on esimerkiksi tiukka tuomarilinja, toisinaan sallivampi. Molemmista on osattava ottaa kaikki irti.

” ”Pitää olla molemmissa hyvä, sekä organisoidummassa pelissä että kaaoksessa.”

Omasta pelitavasta on myös saatava kaikki irti, jos altavastaaja mielii menestyä.

Suomen peli perustuu pitkään hiottuun ja mahdollisimman hyvin organisoituun pelitapaan ja vahvoihin rakenteisiin, mutta nopeita tilanteenvaihtoja tarjoavassa pelissä on järjestyksen vastapainona aina myös sekasortoa.

”Otteluissa on myös paljon kaaosta. Tulee epäorganisoituja tilanteita ja katupelimäistä meininkiä, jossa pitää pystyä pärjäämään.”

”Pitää olla molemmissa hyvä, sekä organisoidummassa pelissä että kaaoksessa.”

TV2 näyttää Suomen Serbia-ottelut suorina lähetyksinä. Molemmat ottelut alkavat kello 19 Suomen aikaa.