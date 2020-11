Fifan puheenjohtajalle osoittamassaan kirjeessä Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin pyysi jalkapallon säännönlaatijoita muutamaan käsivirhesääntöä, joka on ollut voimassa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Infantinolle osoittamassaan kirjeessä Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin pyysi jalkapallon säännönlaatijoita muutamaan käsivirhesääntöä, joka on ollut voimassa viime vuoden maaliskuusta lähtien. Ceferinin mukaan erotuomarien pitäisi jälleen voida päättää, onko käsivirhe tahallinen.

”Pyrkimys määritellä tiukasti, milloin käden osuminen palloon on rike on johtanut lukuisiin epäreiluihin ratkaisuihin. Jalkapalloyhteisössä on kasvavaa turhautumista näitä tuomioita kohtaan”, Ceferin kirjoitti kirjeessä, joka lähetettiin Fifalle lokakuun lopussa.

Uutinen kirjeestä tuli vain päivä sen jälkeen, kun Mestarien liigassa nähtiin jälleen yksi kiistanalainen rangaistuspotkutuomio. Chelsea siirtyi sen avulla kahden maalin johtoon Rennestä vastaan.

Ranskalaisseuran puolustaja Dalbert, joka oli aiheuttanut jo yhden rangaistuspotkun, tuli ulosajetuksi videotarkistuksen jälkeen toisesta virheestään. Tammy Abrahamin laukaus pomppasi Dalbertin jalasta käteen. Maali sinetöi Rennesin kohtalon Lontoossa.

Rennesin puheenjohtaja Nicolas Holveck oli raivoissaan tappiosta ja kutsui erotuomari Felix Zwayeriä ”ottelun pelaajaksi”.

”Haluaisin jonkun selittävän selvästi minulle käsivirheen säännöt rangaistusalueella. Chelsea meni 2–0-johtoon ilman, että Alfred Gomis teki yhtään torjuntaa”, Holveck sanoi.

Se oli vain yksi lukuisista rangaistuspotkutuomioista, jotka ovat saaneet pelaajat ja valmentajat suuttumaan. Ceferinin mukaan tapaukset ovat ”pelin hengen vastaisia”.

Fifan hallinnoima IFAB-lautakunta päättää pelin säännöistä. Fifalla on puolet IFAB:n äänistä ja loput kuuluvat Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin jalkapalloliitoille.

