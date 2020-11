Arsenalin tähtipelaaja Mesut Özil istuu vaihtopenkillä. Hän syyttää Arsenalia ja Valioliigaa Kiinan painostukselle antautumisesta. Viime vuonna hän arvosteli Kiinaa Xinjiangin uiguurien sortamisesta.

Protesteja, polvistumisia, mielenosoituksia. Urheilu on ollut tänä vuonna poliittisempaa kuin aikoihin.

Amerikkalaisen jalkapallon parista alkaneet polvistumismielenosoitukset levisivät muihin lajeihin, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yritti kieltää koko liikkeen. Lukemattomat urheilijat ovat kilpailleet Black Lives Matter -iskulause vaatteissaan.

Jopa jääkiekkojoukkue Jokerit kieltäytyi pelaamasta Valko-Venäjällä, koska vaalit mitä ilmeisemmin hävinnyt presidentti Aljaksandr Lukašenka ei myöntänyt tappiotaan.

Urheilijat siis voivat sittenkin osoittaa mieltään. Kunhan eivät osoita mieltään Kiinaa vastaan.

Jalkapallotähti Mesut Özil seuraa joukkueensa pelejä katsomosta. Lontoolaisen suurseura Arsenalin keskikenttäpelaaja ei mahtunut tämän kauden kokoonpanoon Valioliigassa eikä Eurooppa-liigassa.

Se käy Arsenalille kalliiksi. Özilille maksetaan noin 390 000 euroa viikossa. Moni uskoo, että Özilin pelit Arsenalin paidassa on pelattu, eikä häntä päästetä kentälle ennen kuin hänen sopimuksensa ensi vuonna umpeutuu.

Arsenalin valmentaja Mikel Arteta sanoo, että Özil ei ole pelannut tarpeeksi hyvin eikä istu joukkueen nykyiseen pelitapaan.

Özil ei selitystä hyväksy. Hänen mukaansa Arsenal ja Valioliiga ovat antaneet periksi Kiinan painostukselle.

” Arsenalin ottelut katosivat televisiosta Kiinassa.

Kiinalaiskannattajia Arsenalin ja Manchester Unitedin ystävyysottelussa Pekingin Linnunpesä-stadionilla vuonna 2012.­

Joulukuussa 2019 Özil lähetti Instagramissa ja Twitterissä viestin, jonka taustakuvana oli Itä-Turkestanin vaaleansininen lippu. Viestissä hän kehotti muslimimaita puolustamaan Xinjiangin muslimivähemmistöä Kiinan sorrolta.

Arsenal sanoutui nopeasti irti Özilin viestistä, mutta oli jo liian myöhäistä.

Arsenalin ottelut katosivat televisiosta Kiinassa. Özilin 50 000 jäsenen faniklubi ja kuusi miljoonaa seuraajaa Weibo-palvelussa katosivat kuin savuna ilmaan.

Kun Arsenalin ottelut pääsivät jälleen Kiinan televisioon, selostajat eivät maininneet Öziliä sanallakaan, ja Özil-hahmo poistettiin jopa videopelien kiinalaisversioista.

Özil katosi Kiinassa, ja sitten hän katosi myös kentältä.

Jalkapallo on Kiinassa suosittu penkkiurheilulaji – ainakin siihen nähden, että suuri yleisö näki peliä ensi kerran vasta 1978.

Englannin Valioliigaa seurataan tarkasti. Viime vuonna julkaistun tilaston mukaan Kiinan suosituimmalla brittijoukkueella, Manchester Unitedilla, oli Kiinassa peräti 253 miljoonaa kannattajaa.

Fanimääriin kannattaa suhtautua kuten kiinalaistilastoihin yleensäkin. On aivan posketon väite, että joka viides kiinalainen vauvasta vaariin muka seuraisi aktiivisesti yhtä brittijoukkuetta, vaikka kuuluisin ManU-fani onkin presidentti Xi Jinping.

Rahavirrat ovat kuitenkin kiistattomia. Kiina on Valioliigan suurin markkina Britannian ulkopuolella.

Arviot Valioliigan tv-sopimuksen arvosta liikkuvat sanomalehti The Guardianin mukaan 500 miljoonan punnan (noin 552 miljoonan euron) hujakoilla. Kolmivuotinen sopimus kestää vuoteen 2022.

Kiinalaissijoittajat ovat kylväneet sarjaan rahaa.

Syyskuussa hieman Tamperetta suuremman Wolverhamptonin joukkue Wanderers osti portugalilaisen teinitähti Fabio Silvan 35 miljoonalla punnalla (noin 38 miljoonaa eurolla). Valioliigaan vasta kaudella 2017–18 nousseella Wolverhamptonilla riittää rahaa, sillä sen omistaa Kiinan 45. rikkaimman ihmisen Guo Guanchangin Fosun-yhtymä.

Manchester Citystä kiinalaissijoittajat omistavat noin 12 prosenttia, ja monilla joukkueilla on valtavia sponsorisopimuksia Kiinaan. Manchester United solmi viime vuonna sopimuksen, jolla se sai ottelunsa levitykseen kiinalaisen nettikauppa Alibaban kanavilla.

Kiinassa toki riittää faneja myös Bundesliigalle, Italian Serie A:lle ja Espanjan La Ligalle, ja eurooppalaissarjojen kilpailu Kiinan markkinoista on kovaa.

” Kiina on omaksunut viime vuosina ”susisoturidiplomatian”.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan osallistui jalkapalloilija Mesut Özilin häihin Istanbulissa kesäkuussa 2019.­

Suosio myös osaltaan selittää, miksi Özil joutui niin rajun hyökkäyksen kohteeksi. Kiina on omaksunut viime vuosina ”susisoturidiplomatian”, joka tarkoittaa äärimmäisen kovia hyökkäyksiä pienestäkin Kiinan intressien vastaisesta toiminnasta.

Kiina ei halua, että suosituissa urheilusarjoissa alkaisi näkyä kannanottoja Xinjiangin, Hongkongin, Tiibetin tai Taiwanin tilanteista.

Jos muut pelaajat miettivät kahdesti suunsa aukaisemista, hyökkäys Öziliä vastaan on kannattanut.

” ”Taistele vapauden puolesta. Puolusta Hongkongia.”

Houston Rocketsin entinen kiinalaistähti Yao Ming seurasi Rocketsin ja New Orleans Pelicansin ottelua Shanghaissa syksyllä 2016.­

Arsenal ei ollut ensimmäinen suurseura, joka nöyrtyi Kiinan edessä. Lokakuussa 2019 NBA-koripalloseura Houston Rocketsin toimitusjohtaja Daryl Morey lähetti twiitin: ”Taistele vapauden puolesta. Puolusta Hongkongia.”

Morey poisti twiittinsä nopeasti, mutta ei tarpeeksi nopeasti.

Koripallo on Kiinassa vielä jalkapalloakin suurempi laji, ja NBA:n katselijat lasketaan sadoissa miljoonissa. Tytäryhtiö NBA Chinan arvo on talouslehti Forbesin mukaan neljä miljardia dollaria (noin 3,4 miljardia euroa). Houston Rocketsilla on Kiinassa erityisasema, sillä kiinalaistähti Yao Ming pelasi juuri Rocketsissa 2002–2011.

Kaikki Rockets-tuotteet poistettiin Kiinassa myynnistä, ja Kiinan Houstonin-konsulaatti ilmaisi paheksuntansa. Tilanne palautui entiselleen, kun Morey pyysi anteeksi yhdessä NBA:n kanssa.

Kiina haluaa pitää urheilun omissa käsissään, jotta se voi kerätä hyödyt kansallistunteen edistäjänä ja pehmeän diplomatian levittäjänä. Vuonna 2022 Pekingistä on määrä tulla ensimmäinen valtio, joka on järjestänyt sekä kesä- että talviolympialaiset.

Jalkapallo kuuluu Kiinan painopistealueisiin. Presidentti Xi Jinping julisti vuonna 2016, että Kiinan tavoite on voittaa jalkapallon maailmanmestaruus vuoteen 2050 mennessä.

Siihen on matkaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n rankingissa Kiina on nyt sijalla 75, kun Suomi on sijalla 55.

Kiinan suunnitelmakapitalismissa tavoitteeseen edetään määrätietoisesti, ja Britanniassakin on Kiinan jalkapallo-ohjelmia. Kiinan maajoukkuetta luotsaa italialainen Fabio Cannavaro, joka on valmentanut Kiinan Superliigan joukkueita jo vuodesta 2014.

Superliigan joukkueet kylvivät viime vuosikymmenellä rahasäkkejä pelaajamarkkinoille, ja sarjassa vilisee eurooppalaisia ja brasilialaisia pelaajia. Jopa Kiinan kokoisessa jättiläisvaltiossa on silti vaikea polkaista urheilukulttuuria tyhjästä.

Koronavuosi puhkoi Superliigan kuplia. Kiinan ylimmillä sarjatasoilla pelanneista joukkueista peräti 14 lopetti toimintansa, niiden joukossa Superliigassa pelannut Tianjin Tianhai (jonka juuri Cannavaro nosti Superliigaan 2016).

” Enää ei voi oikein teeskennellä, että politiikka ei lainkaan kuuluisi urheiluun.

Urheilufaniuden on joskus väitetty ylittävän isänmaanrakkauden. Ainakaan Kiinassa väite ei pidä paikkaansa, vaan Arsenal-fanit polttivat Özilin pelipaitoja.

Julkisiin someperformansseihin on suhtauduttava varovaisesti, sillä Kiinassa masinoidaan somekohuja usein. Yleinen mielipide on kuitenkin kiistattoman nationalistinen.

Arsenal väitti Özilin viestistä irtisanoutuessaan, että se pysyttelisi politiikan ulkopuolella. Väite ei aivan pidä vettä.

Kesäkuussa myös Arsenal pelasi paidassa, jossa oli Black Lives Matter -mielenosoitusten logo. (Valioliiga otti pian käyttöön oman No Room For Racism -logon poliittisesti arkaluontoisemman Black Lives Matterin sijaan.) Arsenal on myös pitänyt esillä Nigerian väkivaltaisuuksia.

Kiinan otaksutaan havittelevan jalkapallon MM-kisoja 2030 tai 2034. Jalkapallomaailman pitänee siis pian päättää, miten yhä aggressiivisempaan Kiinaan pitää suhtautua. Enää ei voi oikein teeskennellä, että politiikka ei lainkaan kuuluisi urheiluun.