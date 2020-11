Ronnie O’Sullivan hävisi rankingturnauksen puolivälierässä Mark Allenille.

Ronnie O’Sullivan on ristiriitainen hahmo snookerissa.­

Pelaajilla harvoin kiehahtaa kovinkaan näkyvästi snookerturnauksissa. Lajin supertähti ja hallitseva maailmanmestari Ronnie O’Sullivan on yksi poikkeuksista ja se nähtiin torstai-iltana Milton Keynesissä pelattavassa Champion of the Champions -turnauksen puolivälierässä.

Tapauksesta kertoi muun muassa Guardian.

O’Sullivan koki, että hänen vastustajansa Mark Allen häiritsi hänen lyöntivuoroaan liikehtimällä yhdeksännessä erässä, joka oli myös ottelun viimeinen. Allen voitti O’Sullivanin 6–3.

”Voisitko istua paikallasi? Nouset ylös ja kävelet näkökenttääni. Kyllä olet, hei”, O’Sullivan tiuski.

Ottelun erotuomari Marcel Eckardt joutui useita kertoja pyytämään, että kiistely loppuisi.

”Okei, kaverit, pyydän. Ei ole tarvetta kiistelylle, pyydän, lopettakaa. Voisimmeko vain pelata snookeria? Mark, anna olla. Tiedän, että et tehnyt mitään”, Eckardt totesi.

O’Sullivan jatkoi vielä ottelun jälkeisessä haastattelussa asian käsittelyä. Hän edelleen väitti Allenin liikehtineen häiritsevästi ja muun muassa repineen irti paidassa ollutta logoa.

”Se näytti sellaiselta, jota amatöörit tekevät snookerklubeilla häiritäkseen vastustajaa”, O’Sullivan sanoi ITV:n haastattelussa.

O’Sullivan kuitenkin myönsi, että Allen ansaitsi voiton ottelussa.

Allen ihmetteli, mitä O’Sullivan yritti tempauksellaan.

”Se oli epämiellyttävää Ronnielta enkä tiedä, mitä hän oli tekemässä.”

Allen kohtaa lauantaina välierässä maailmanlistan ykköspelaajan Judd Trumpin.