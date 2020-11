Ole Gunnar Solskjær nousi ykkössuosikiksi potkujen saajana, mutta arvostettu The Athletic uskoo norjalaisen yhä jatkavan

Ole Gunnar Solskjærin alaisuudessa Manchester United ei ole voittanut Valioliigassa kotiotteluaan pitkään aikaan.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin norjalaisen managerin Ole Gunnar Solskjærin asema on vähintäänkin uhattuna. Syynä on joukkueen heikot esitykset, joista noloin tapahtui keskiviikkona Mestarien liigan ottelussa.

Manchester Unitedin puolustus unohti Başakşehirin Demba Ban keskiympyrän lähelle Unitedin kulmapotkutilanteessa. Ba sai syötön, pääsi läpiajoon ja teki maalin. Monissa arvioissa on todettu, että vain alle 10-vuotiaiden otteluissa näin saattaa käydä. United hävisi ottelun maalein 1–2.

United ei ole voittanut kotikentällään Valioliigan ottelua nyt kuuteen otteluun. Viime viikonloppuna Arsenal haki pisteet 1–0-voitolla. United laukoi ottelussa kaksi kertaa kohti Arsenalin maalia. Nöyryyttävin tappio tuli kuukautta aiemmin, kun Tottenham ryöpytti Unitedia 6–1.

Näiden otteiden jälkeen esille on noussut, onko Solskjærin aika loppumassa. Norjalainen tuli Unitediin joulukuussa 2018 väliaikaiseksi manageriksi, mutta hänen pestinsä päivitettiin maaliskuussa 2019 vakituiseksi kolmen vuoden sopimuksella.

Manchester Evening News uutisoi, että Manchester United olisi ollut jo yhteydessä Mauricio Pochettinoon eli syksyllä 2019 Tottenhamista potkut saaneeseen argentiinalaisvalmentajaan. Pochettinon valmennuksessa Tottenham ylsi Mestarien liigan loppuotteluun ja Valioliigassa parhaimmillaan kakkoseksi.

Virallisesti United on ilmoittanut, että Solskjærilla on yhä seurajohdon tuki.

Manchester Evening Newsin mukaan lauantaina Everton-ottelu on yksi ratkaisun paikka: jos siitä tulee tappio, potkut ovat todella lähellä. Viikonlopun valioliigakierroksen jälkeen alkaa maaottelutauko, jolloin ”perinteisesti” myös valmentajavaihtoja tapahtuu.

Myös vedonlyöntitoimistot ovat innostuneita tilanteesta. Solskjærin ”potkukerroin” on jo pienin Valioliigan managereiden joukossa, kun mukaan on laskettu useiden vedonlyöntitoimistojen kertoimia.

Sen sijaan arvostettu urheilumedia The Athletic uskoo, että Solskjær jatkaa, vaikka Everton-ottelusta tulisi tappio.

”Solskjær on turvassa. United tunnistaa, että hän menestyi hyvin viime kaudella johdattaessaan seuran Valioliigassa kolmanneksi ja cupeissa kolmeen välierään, ja seura on sitoutunut hänen johtamistapaan”, The Athletic kirjoittaa.