Oli oluen perässä mitä tahansa lukuja, ensisijaisesti kyse on oluen markkinoinnista, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelipaidoissa on uudenlainen olutmainos.­

Oluen vahva läsnäolo urheilutapahtumissa on puhuttanut jo pitkään, ja erityisesti jääkiekko on oluen kostuttama laji. Erotauotkin ovat liigassa 18 minuutin mittaisia, jotta nopeimmat ehtivät kiskaista kaksi tuopillista.

Nyt Hartwall tiedottaa, että se ei enää sponsoroi jääkiekkoa keskioluella. Sponsorointi keskitetään alkoholittomiin juomiin. Niinpä olutmerkin perään lisätään 0,0. Tämä koskee sekä jääkiekkomaajoukkuetta että liigajoukkueita, joita yhtiö sponsoroi. Esimakua uudesta linjasta näkyi jo torstaina, kun Leijonat hävisi Venäjän junioreille 0,0 % -paidoissa.

Mutta: jos keskitytään alkoholittomiin juomiin, miksi valinta kohdistuu alkoholittomaan olueen? Hartwallin mukaan alkoholittoman oluen suosio on kasvussa: 13 prosenttia suomalaisista juo sitä kuukausittain tai useammin. Halutaan siis lisää näkyvyyttä mahdolliselle uudelle menestystuotteelle.

Voi myös olla toinenkin syy. Oli oluen perässä mitä tahansa lukuja, ensisijaisesti kyse on oluen markkinoinnista. Takavuosina ei saanut mainostaa keskiolutta, joten mainostuotteena oli ykkösolut. Sitä ei myyty juuri ollenkaan ja hädin tuskin sai kaupoista, mutta mainonta oli näkyvää ja voimallista. Tässä on hiukan samaa mutta ehkä vain hiukan.

Hartwallin markkinointikikka ei suinkaan ole heidän omaa keksintöään. Hartwall on osa kansainvälistä konsernia, jonka kansainvälistä olutmerkkiä on jo parin vuoden ajan markkinoitu samalla 0,0-lisäyksellä. Se on näkynyt muun muassa Mestarien liigan otteluissa.

Jos todella voimallisesti haluttaisiin keskittyä markkinoinnissa selkeästi alkoholittomiin ja terveellisiin vaihtoehtoihin, voitaisiin pelata Karjala-turnauksen sijaan vaikkapa Novelle-turnausta. Tai Jaffa light -turnausta.

Silti voi todeta, että ehkä tämä on avaus sille, että jääkiekko ja keskiolut eivät enää liittyisi voimakkaasti yhteen.