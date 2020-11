Yksinpurjehtija Ari Huusela kuulostaa vielä rauhalliselta, kun hän kertoo etäyhteydellä tunnelmistaan sunnuntaina alkavasta Vendée Globe -kilpailusta.

Sama rauhallisuus ja maltti on hyvä säilyttää seuraavat 100–120 vuorokautta, kun Huusela kiertää yksin purjeveneellään maapallon ympäri. Vaikka Huusela on yksin veneessään, merellä hänellä on seuranaan 32 kollegaa. Joukossa on kuusi naiskipparia.

Kun kisan lähtölaukaus pamahtaa sunnuntaina kello 14.02 Suomen aikaa Biskajanlahdella, 33 yksinpurjehtijan laivue alkaa häipyä yksi kerrallaan omalle reitilleen.

Kisan voittajan odotetaan palaavan lähtösatamaan Les Sables d’Olonneen Ranskaan alle 80 vuorokaudessa. Huusela on siinä vaiheessa vasta kiertänyt Etelä-Amerikan pahamaineisen Kap Hornin, jos kaikki on mennyt siihen asti hyvin.

”Tärkeintä on purjehtia turvallisesti ja tuoda vene ehjänä maaliin”, Huusela sanoo.

Siviilissä liikennelentäjänä toimiva Huusela on toistanut samaa turvateemaa siitä asti, kun hän alkoi ensi kerran miettiä osallistumistaan Vendée Globe -kisaan neljä vuotta sitten.

Vendée Globe 2020 -kilpailuun osallistuvien kippareiden nimet näkyvät isolla mainoskankaalla Les Sables d’Olonnen satamassa Ranskassa.­

Vendée Globe purjehditaan joka neljäs vuosi. Nyt vuorossa on yhdeksäs kerta. Huusela osallistuu meriseikkailuun ensimmäisenä suomalaisena.

Aiemmin yksinpurjehdus tunnettiin nimellä BOC Challenge, johon suomalaisista ovat osallistuneet Harry Harkimo ja Pentti Salmi vuosina 1987–1988.

BOC-kisa ajettiin neljässä etapissa, mutta Vendée Globessa ei ole välipysähdyksiä.

Edellisessä kisassa 2016–2017 ranskalainen Armel Le Cléac’h kiersi maapallon 74 päivässä ja kolmessa tunnissa. Nyt parhailla purjehduksen superveneillä yritetään päästä maaliin vielä nopeammin.

Kisan kalleimmat venekohtaiset budjetit nousevat lähes 20 miljoonaan euroon, kuten brittiläisellä Alex Thomsonilla, joka osallistuu Vendéehen jo viidettä kertaa.

Thomsoniin nähden Huuselan 1,5 miljoonan euron budjetti on vaatimaton, ja se sisältää Imoca 60 -luokan veneen. Luku 60 tarkoittaa veneen pituutta – 60 jalkaa on 18 metriä.

”Kilpakumppanien budjetti on 10–15-kertainen, mutta mukana ollaan. Olemme saaneet tukijoukkoni kanssa aikaan ihmeitä. Olen testannut, että kaikki toimii. Minulla on hyvä varustus kierrokseen”, Huusela kertoo.

Vendée-kisan veneitä pidetään purjehduksen formula ykkösinä. Ne ovat siis jotain muuta kuin se vene, jolla Tapio Lehtinen kiersi maapallon 322 vuorokaudessa Golden Globe -kilpailussa vuosina 2018–2019.

Kisan jälkeen Huuselan tarkoituksena on myydä vene, joten maalinpääsy on hänelle taloudellisesti tärkeää.

Kilpailun kisahistoria on karua luettavaa. Kahdeksalla edelliskerralla vain puolet veneistä on päässyt maaliin.

”Siinä on tehtävää. Merellä pitää olla koko ajan varuillaan. Pitää tiedostaa oma tila. Ei saa hosua ja asiat pitää tehdä huolella”, Huusela sanoo.

Kaikista pahin uhkakuva on loukkaantuminen. Lopen uupuneena pienikin loukkaantuminen voi muuttua kriittisiksi hankalissa oloissa.

Huusela on käynyt ensiapuhoidon tehokurssin, jonka aikana hän opetteli pistämään itseään ja neulomaan tikkejä.

”Loukkaantuminen on suuri pelko. On aina vakavaa, jos jotain sattuu.”

Pari päivää ennen lähtöä Huuselalta puuttui vielä 77 000 euroa maksava vakuutus, jossa on 175 000 euron omavastuu. Edellisessä avomerikilpailussa Atlantin yli Huusela purjehti ilman vakuutusta.

”Jos vahinko syntyy, 250 000 euroa menee ensin vastuuseen ennen kuin edes pääsee saamapuolelle. Tässä nyt lasketaan riskille hintaa”, Huusela mietti.

Kansainvälisen meripelastuslain mukaan kisan rannikkovaltioilla on velvollisuus pelastaa merihätään joutuneet kipparit. Pahimmassa tapauksessa apu voi viivästyä päivän tai kaksi, kuten kävi Lehtisen kilpailuissa. Haaksirikkoutunut vene jää ajelehtimaan merelle.

”Isolla turvamarginaalilla saan tuotua veneen takaisin. Vakava paikka, miten vakuutus hoidetaan. Täytyy yrittää löytää raha jotenkin siihen”, Huusela pohti.

Koronapandemian takia Ari Huusela on viettänyt lähtöä edeltävän viikon karanteenissa. Katsojia Les Sables d’Olonnen satamaan päästetään vain vähän, kun ennen lähtöviikolla on ollut toista miljoonaa katsojaa.­

Huuselan Stark-vene kiitää merellä parhaimmillaan kahdentoista solmun vauhdilla, Matkassa se kulkisi noin 288 meripeninkulmaa eli 533 kilometriä vuorokaudessa. Imoca-luokan nopeusennätys on 22 solmua, 11,31 metriä sekunnissa.

Vaikka veneessä on muun muassa autopilotti, sähköntuottojärjestelmä, huippuelektroniikkaa ja jatkuvasti päivystävä tutka, nukkuminen jää vähälle. Huusela on harjoitellut nopeaa nukahtamista Helsingin Uniklinikalla.

Kerrallaan voi nukkua 15–45 minuuttia neljän tunnin välein. Pisimmät nokoset ovat puolitoista tuntia.

Tähän asti hän on kestänyt samaa rääkkiä 24 vuorokautta, mutta Imoca-luokan ”harjoituskisoissa” hän ei ole käynyt Etelämeren ärjyvissä aalloissa ja jatkuvissa tuulissa.

”Edessä on totaalisesti erilainen kokemus kuin ennen. Aiemmin olen tullut maaliin ihan hyvässä kunnossa ja pysynyt toimintakykyisenä loppuun asti.”

Huusela muistuttaa, että purjehduksesta, hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä voi myös nauttia. Matka ei taitu koko ajan myrskysäässä.

Ari Huusela toi veneensä Biskajanlahdelle elokuun lopulla.­

Huusela täytti lokakuun lopulla 58 vuotta. Syntymäpäivälahjaksi hän sai lähipiiriltään wc-ämpärin. Se ei ole mikä tahansa ämpäri, vaan 200 kilon painon kestävä tukeva jakkara, jonka päällä voi istua.

”Mietin, että miksi sain sen vasta nyt. Hyvä lahja”, Huusela naurahtaa.

Hygieniasta Huusela huolehtii merellä puhdistusliinoilla. Päiväntasaajalla voi peseytyä veneessä saippuan kanssa, jos kohdalle osuu lämmin sade.

Pyykkiä merellä ei pestä. Huuselalla on kymmenen settiä merinovillaisia aluskerrastoja.

”Merinovillaisilla boksereilla menee helposti kymmenen päivää yhtä soittoa.”

Pakastekuivattua ruokaa Huuselalla on veneessä 150 kiloa. Lisäksi on juotavia aterioita ja välipalapatukoita. Ainoa kokkausväline pieni vedenkeitin. Vettä on sata litraa, vaikka juomavettä saa valmistaa merivedestä.

”Päivässä voi kulua helposti 7 000–8 000 kaloria. Jouluaatoksi olen varannut vähän herkkuja ja Fazerin sinistä”, Huusela kertoo.