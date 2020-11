Pääsy US Openiin jäi haaveeksi.

Suomen golfin ykkösnaiseksi kuluneen kuukauden aikana nousseen Matilda Castrenin loppukauden tavoitteena oli saada paikka major-kilpailu US Openiin.

Se jäi saavuttamatta, kun Castren ei yltänyt Yhdysvaltojen haastajakiertueen Symetra-tourin rankingissa viiden parhaan joukkoon, jolle heltiää kutsu US Openiin.

Päästäkseen viiden parhaan joukkoon Castrenin olisi pitänyt voittaa tai sijoittua kakkoseksi kiertueen finaalissa, joka päättyi perjantaina Pohjois-Carolinan osavaltiossa.

Pitkän kilpailu-urakan jälkeen Castren ei ollut parhaimmillaan vaan jakoi kilpailussa 11. sijaa. Eroa toiseen sijaan tuli kahdeksan lyöntiä.

Kilpailun voitti ylivoimaisesti Ruotsin 21-vuotias Frida Kinhult, jonka isoveli Marcus pelaa miesten Euroopan-kiertueella ja on ollut tämän viikon kilpailussa Kyproksella Sami Välimäen kanssa samassa ryhmässä.

Kuluneen kuukauden aikana Castren on yltänyt ammattilaisuransa parhaisiin saavutuksiin.

Ensin tuli yksi parhaista suomalaisen pelaajan arvokisadebyyteistä, kun Castren sijoittui PGA Championshipissä 23:nneksi ja jätti taakseen tukun maailmantähtiä.

Sitten tuli Symetra-tourilla ylivoimaisesti uran ensimmäinen voitto ammattilaisena. Sitä seurasi uran paras sijoitus naisten kovatasoisimmalla ammattilaiskiertueella LPGA:lla, kun Castren päätyi kahdeksanneksi.

Sen kisan ja edellisen viikon voiton ansiosta Castren nousi maailmanlistalla parhaaksi suomalaiseksi. Tämän viikon alussa julkaistulla listalla hän on sijalla 206.

”Mikään ei tapahdu yhden yön aikana. On ollut paljon ylä- ja alamäkeä. Sen kautta ollaan päädytty tähän pisteeseen. Onneksi olen päässyt vaikeista jaksoista yli. Viimeisen vuoden olen tehnyt oikeita asioita golfin puolella ja mentaalipuolella, ja muutenkin elämässä on kaikki järjestyksessä. On ollut ne palapelin osat, ja tänä vuonna ne ovat loksahtaneet paikoilleen”, Castren sanoi pari viikkoa sitten HS:lle.