Välimäki on mukana sunnuntain päätöskierroksella, jolle 19 pelaajaa lähtee samalta viivalta.

Sami Välimäki oli aikaisemminkin osoittanut tiukoissa paikoissa jämeriä taistelijan ominaisuuksia golfin Euroopan-kiertueella, ja lisää tätä nähtiin lauantaina Kyproksen kilpailun kolmannella kierroksella.

Välimäki kampesi itsensä niiden pelaajien joukkoon, jotka pääsivät jatkamaan tätä normaalista poikkeavalla formaatilla pelattavaa kilpailua.

Suomen ykköspelaaja oli Ahprodite Hills Resortin kentällä sekä kuvaannollisesti että konkreettisesti putoamisen partaalla, mutta selviytyi kiperistä tilanteista.

Kolmannelle kierrokselle pääsi kahden normaalisti pelatun kierroksen jälkeen 32 parasta pelaajaa, mutta sen jälkeen heidän tuloksensa nollattiin.

Sunnuntaille jatkaa 19 pelaajaa, kun mukaan pääsi 16 parasta ja 16:nneksi sijoittuneen kanssa samaan tulokseen yltäneet. Edelleen päätöspäivään lähdetään samalta viivalta, eli tulokset nollataan.

Kun Välimäki oli pelannut lauantaina seitsemän reikää, hän oli tilanteessa +2 tehtyään yhden tuplabogin, kaksi bogia ja kaksi birdieä. Jatkopaikka näytti hyvin kyseenalaiselta.

Sitten tapahtui käänne. Välimäki teki lopuilla rei’illä kuusi birdieä. Näin hän päätyi tulokseen 67 ja pääsi jatkoon jaetulta 12. sijalta. Viimeiset jatkoon päässeet pelasivat tuloksen 68.

Viimeisellä reiällä Välimäellä oli rutkasti onnea. Hän otti par-5:llä toiseen lyöntiinsä rohkean ja riskialttiin taktiikan ja lähti lyömään kohti vesiesteen takana ollutta lippua, vaikka pallo ei ollut avauksen jälkeen järin hyvässä paikassa.

Pallo laskeutui aivan viheriön etureunaan ja oli hilkulla vierähtää veteen. Jos näin olisi tapahtunut, jatkopaikka olisi jäänyt todennäköisesti haaveeksi.

Välimäki on nyt pelannut seitsemän kierrosta tällä kentällä, jossa käytiin myös viime viikon kilpailu.

Jokaisen kierroksen hän on pelannut vähintään tulokseen 68. Keskimäärin par (71) on alittunut 4,4 lyönnillä, kun seitsemän kierroksen yhteistulos on 31 alle parin. Voi siis sanoa, että Välimäki on ottanut kentän todella hyvin haltuun.

Välimäki oli lopulta ainoa kolmannelle kierrokselle päässyt suomalainen. Kalle Samoojalla ja Mikko Korhosella oli hyvät mahdollisuudet jatkoon, kun toinen kierros pelattiin loppuun varhain lauantaiaamuna.

Samooja jäi lopulta lyönnin päähän jatkopaikasta tehtyään viimeisellä reiällä bogin. Korhosella eroa rajaan tuli kolme lyöntiä, kun päätösreiällä lyöntejä tuli vaaditun birdien sijaan tuplabogin verran.