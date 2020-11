Pika-aituri Reetta Hurske siirtyy Antti Haapakosken valmennukseen: ”Toiveena on myös, että saisin uusia ärsykkeitä”

Marjukka Suihko jatkaa valmennustiimissä ja hoitaa harjoitukset Tampereella, jos Haapakoski ei pääse paikalle.

Entinen aitajuoksija Antti Haapakoski aloittaa marraskuun puolivälissä pika-aituri Reetta Hurskeen valmentajana, kertoo Urheiluliiton Yleisurheilu.fi-verkkopalvelu.

Haapakosken, 49, ohella nykyinen valmentaja Marjukka Suihko jatkaa Tampereen Pyrintöä edustavan Hurskeen valmennustiimissä ja hoitaa harjoitukset Tampereella silloin, jos Kuortaneella asuva Haapakoski ei pääse paikalle.

”Marjukka katsoi, että tarvitsen valmentajaa, jolla on enemmän aikaa pureutua ohjelmien tekoon ja muuhun. Toiveena on myös, että saisin uusia ärsykkeitä ja treenejä sekä jonkun, joka katsoo asioita vähän eri näkökulmasta”, Hurske sanoi.

Koko Hurskeen uran ajan häntä valmentanut Suihko ei ole päätoiminen valmentaja vaan työskentelee Pirkkalassa rehtorina.

”Kun urheilija on tietyllä tasolla, se vie päivätöissä käyvältä valmentajalta kaiken vapaa-ajan. Intohimolla tätä teen, mutta kyse on myös omasta jaksamisesta”, Suihko sanoo.

Haapakoski valmentaa suomalaisaitureista muun muassa Elmo Lakkaa. Hän on toiminut myös Urheiluliiton lajivalmentajana ja tuntee Hurskeen jo sen työn kautta.

”Valmennuksessa ei ole tarkoitus muuttaa asioita 180 astetta, mutta joitakin kehittämisen kohteita näen, kuten juoksuasennon ylläpitäminen”, Haapakoski sanoo.

Hurske on voittanut urallaan Suomen mestaruuden vuonna 2019. EM- ja MM-kisoissa hän on juossut välierissä. Hän on rikkonut Tokion olympialaisten tulosrajan ennätyksellään 12,78, jonka hän juoksi kesällä 2019.

Viime kesänä Hurske juoksi kauden parhaan tuloksensa 12,91 8, heinäkuuta Jyväskylässä. Sen jälkeen hän ei pystynyt alittamaan 13 sekunnin rajaa.