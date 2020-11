Max Granlund heitti Tanskan verkkoon seitsemän osumaa.

Suomi–Tanska 22–40

Tanska antoi näytöksen käsipallon huippuosaamisesta Myyrmäen Energia-areenassa. Hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja nuiji 2022 EM-jatkokarsinnassa Suomen tylysti 40–22 (19–11).

Tanska haki karsintalohkon voiton rutiininomaisesti. Joukkueen tilauslento laskeutui Helsinki-Vantaalle kolme tuntia ennen peliä, ja kone oli paluumatkalla jo pari tuntia ottelun jälkeen.

”Tappio oli toki nähtävissä ennen peliä, muttei noin isolla erolla. Ei voi olla tyytyväinen. Olimme ammattilaisia vastaan kentällä aivan liian kilttejä molempiin suuntiin”, sanoi Suomen paras maalintekijä Max Granlund.

Granlund koki, että Tanska oli vahva kaksinkamppailuissa ja viisas pallonsiirtelyssä.

”Meillä se viimeinen syöttö jäi usein puolittaiseksi. Vastustajalla ei näin käynyt.”

Tanska jyräsi alkusekunneista lähtien. Vieraat tekivät nopeasti 4–0, ja tauolle mentiin Tanskan johtaessa 19–11. Toisella jaksolla vieraiden johto oli suurimmillaan 19 pistettä.

Dickeniä Suomessa edustava Max Granlund heitti Tanskaa vastaan seitsemän osumaa, joista avausjaksolla viisi. Alkuviikosta hän osui Pohjois-Makedonian verkkoon 10 kertaa.

Maalisaaliin jälkeen Granlundille löytyy varmasti kysyntää Suomen liigaa haastavampiin kuvioihin.

”Voi, olla, voi olla. Haluan kuitenkin nyt keskittyä peleihin Suomessa, enkä ajattele liian pitkälle tulevaisuuteen”, sanoi Granlund.

Tanskalaisten paras maalintekijä Myyrmäessä oli Johan Hansen 11 osumalla.

Edellisen kerran Suomi kohtasi Tanskan 2004 harjoituspelissä, silloin tappionumerot olivat 18–33.

Tanskalle EM-karsinnan leiritys, ja ottelut Sveitsiä sekä Suomea vastaan ovat valmistautumista 2021 MM-turnaukseen. Juutit puolustavat mestaruutta tammikuussa Egyptissä.

Lauantaina Myyrmäessä nähtiin turvaetäisyydeltä käsipallon huippumiehiä. Rasmus Lauge ja Niklas Landin valittiin 2019 MM-tähdistöön. Maalivahti Landin nimettiin 2019 maailman parhaaksi käsipalloilijaksi.

Pienet minuutit pelannut Lauge heitti Suomea vastaan neljä maalia. Landin istui koko ottelun vaihtopenkillä.

Tanskalaiset miehittävät maailman kärkipelaajien listaa, ja palkkiot ovat sen mukaisia. Kolme kertaa maailman parhaaksi valitun Mikkel Hansenin, 33, kuukausipalkka Paris SG:ssa oli ennen koronavaihetta 120 000 euroa ja kokonaisansiot 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Hansen jäi pois Suomi ottelusta. Hän loukkasi sormensa torstaina, kun Tanska löi karsintapelissä Sveitsin 31–26. Hansen teki ottelussa kolme maalia.

Suomi pelasi karsintaviikon ilman tasavallan parasta käsipalloilijaa Nico Rönnbergiä. Runkopelaajista olivat sivussa myös Benjamin Helander ja Robin Sjöman.

Ranskassa ammatikseen pelaava Rönnberg toipuu vatsalihaksen repeämästä. Hän lepäsi pariisilaisseura US Ivryn lääkärin toivomuksesta.

Tanska on käsipallossa maailman menestynein: 103 arvokisamitalia. Miesten EM-tittelistä on pelattu 14 kertaa ja Tanska on ollut lopputurnauksessa 13 kertaa.

Suomessa on hieman yli 4 000 rekisteröityä käsipalloilijaa. Tanskassa heitä on yli 100 000 enemmän.

Suomen karsinta 2022 Unkarin ja Slovakian järjestämiin EM-kisoihin jatkuu keväällä. Suomi kohtaa maaliskuussa kotona ja vieraissa Sveitsin, huhtikuussa vieraaksi tulee Pohjois-Makedonia. Karsinta päättyy toukokuussa Tanskassa.