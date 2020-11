Susanna Rahkamo on juuri palannut Etelä-Amerikasta. Matkallaan hän pistäytyi Chilessä, Perussa ja Kolumbiassa.

Seuraavaksi pitäisi käväistä Aasiassa ainakin Vietnamissa ja Thaimaassa.

”Hauskaa maailman ympäri matkailua virtuaalisesti joka päivä. Kuulee, mitä kaikkea tapahtuu”, Rahkamo nauraa.

Rahkamo vetää Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) kehitysohjelmaa, jolla rakennetaan luistelun ja taitoluistelun valmennuskeskuksia lajien kehitysmaihin. Esimerkiksi Kolumbiassa on kova kiinnostus pikaluisteluun ja Thaimaassa taitoluisteluun.

”Tehtävänä on luoda edellytyksiä, olosuhteita ja valmennusta näiden maiden luisteluharrastajille”, Rahkamo sanoo päivittäisestä yhteydenpidostaan valmennuskeskuksiin.

Rahkamo on myynyt osuutensa johtamisen konsultointiyrityksestä Pertec Consultingista Pentti Sydänmaanlakan jäätyä eläkkeelle. Rahkamo on luvannut toimia yrityksessä asiantuntijana vielä vuoden loppuun.

Sen jälkeen hän voisi keskittyä täyspainoisesti Suomen olympiakomitean (OK) johtamiseen – Rahkamo, 55, on yksi ehdokas OK:n puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Rahkamon vastaehdokkaina marraskuun 21. päivän vaalissa ovat kokoomuksen kansanedustajat Sari Multala ja Ilkka Kanerva sekä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok).

Johtaminen on aina kiehtonut Rahkamoa. Väitöskirjassaan innovatiivisuuden johtamisesta hän pohti, miten sitä tehdään ja millaisia välineitä tarvitaan.

”Olen johtanut urheilujärjestöissä vuodesta 2004 lähtien. Olympiakomitean puheenjohtajuudessa minua kiinnostaa nähdä, mitä saisin aikaan”, Rahkamo sanoo HS:n haastattelussa.

”Ei ole väliä, miten liikkuu, kunhan liikkuu ja toteuttaa itseään”, Susanna Rahkamo sanoo.­

Rahkamo on ollut Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajana viisi kautta vuosina 2004–2014. Suomen olympiakomitean hallitukseen Rahkamo valittiin marraskuussa 2008, ja vuodesta 2012 alkaen hän ollut sen varapuheenjohtajana.

Vuonna 2014 Rahkamo valittiin Euroopan olympiakomiteoiden liiton kulttuuri- ja perintökomission puheenjohtajaksi. Komission yhtenä tavoitteena on ollut nuorten olympia-arvojen kehittäminen.

Taitoluisteluliiton puheenjohtajaksi Rahkamo arvelee joutuneensa suorasanaisuutensa takia. Jäätanssijana Rahkamo kritisoi Taitoluisteluliittoa ja ihmetteli, mitä varten se ylipäätään on olemassa.

”Sanoin, ettei ainakaan urheilijoita varten. Siksi varmaan minua kysyttiin liiton puheenjohtajaksi. Sen jälkeen tehtäviä tuli koko ajan lisää. On ollut jatkumoa. Systeemistä on hyötyä, jos sellainen luodaan. Ei voi olla, että jokaisen urheilijan täytyy hoitaa omat asiansa. Siksi esimerkiksi olympiakomitealla on merkitystä”, Rahkamo sanoo.

Jäätanssiurallaan Rahkamo voitti nykyisen puolisonsa Petri Kokon kanssa MM-hopeaa ja Euroopan mestaruuden. Albertvillen olympialaisissa vuonna 1992 pari oli kuudes ja vuonna 1994 Lillehammerissa neljäs.

”Jo omana urheiluaikanani puhuimme, että Suomessa oli jääty jälkeen huippu-urheilukehityksestä. Silloin Suomessa oli vielä lantsarit jalkaan ja suolle -meininkiä. Olimme täyspäiväisiä urheilijoita ja rahoitimme sitä itse.”

OK:n puheenjohtajana Rahkamo panisi peliin kaiken osaamisensa. Hän panostaisi kansainvälisyyteen, eettisyyteen ja yhteistyöhön.

”Olen valmis antamaan tehtävälle aikaa ja energiaa. Puheenjohtajuus ei ole tähtitiedettä vaan ihmisten kanssa tekemistä. Kaikki haluavat, että suomalainen urheilija menestyy ja ihmiset liikkuvat. Täytyy vaan saada nenät samaan suuntaan. Toisaalta huippu-urheilussa ei voi tehdä montaa kompromissia.”

Rahkamon haastajista Jan Vapaavuori on kritisoinut nykyistä olympiakomiteaa, ettei se ole ottanut riittävästi kantaa epäkohtiin.

Esimerkiksi Rahkamo ei viime talvena kommentoinut HS:lle taitoluisteluvalmentaja Mirjami Penttiseen kohdistuneita väitteitä epäasiallisesta käyttäytymisestä valmennettavia kohtaan.

”Olympiakomiteassa oli puheenjohtajan [Timo Ritakallio] johdolla linjattu, etteivät hallituksen jäsenet ota kantaa, vaan operatiivinen johto ottaa näkyvän roolin. En edustanut myöskään taitoluistelijoiden kantaa. Olen Vapaavuoren kanssa samaa mieltä, että olympiakomitea tuli vaivaantuneesti ja pakon edessä esille”, Rahkamo myöntää.

Susanna Rahkamo ja Petri Kokko esiintyivät vuoden 1997 jääkiekon MM-kisojen avajaisissa. Pari voitti jäätanssissa yhteensä neljä arvokisamitalia, muun muassa EM-kultaa ja MM-hopeaa.­

Rahkamon mielestä vuoden 2017 alussa aloittanut yhdistynyt olympiakomitea on saanut aikaan paljon hyvää.

”Talous on hyvässä kunnossa, kun kahta organisaatiota on pantu yhteen. Olisimme silti voineet olla vielä kunnianhimoisempia. Olympiakomitean vastuullisuusohjelma on hyvä.”

OK:n vastuullisuusohjelman keskeisiä kohtia ovat muun muassa reilu peli, tasa-arvoisuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja terveellisyys.

”Nyt on kyse, miten ohjelma siirtyy käytäntöön.”

Olympiakomitean ja sen puheenjohtajan tehtäviin ei kuulu päättää urheilun ja liikunnan rahoituksesta. Se on kuitenkin noussut yhdeksi vaalikamppailun kiinnostavaksi aiheeksi.

Rahkamo kertoo miettineensä asiaa monelta kannalta. Lopulta hän on päätynyt siihen, että paras tapa turvata ihmisten laaja-alaista liikkumista ja huippu-urheilumenestystä on parlamentaarinen malli tai hybridimalli.

Eli liikunnan ja urheilun rahoitusta täydennettäisiin valtion budjetista, kun nykyinen pohja perustuu lakisääteisiin veikkausvoittovaroihin.

Jo tänä vuonna hallitus päätyi hybridiratkaisuun, kun veikkausvoittovarat pienenivät. Rahkamon mukaan tätä tulisi tutkia myös pidemmän aikavälin ratkaisuna, jolloin Veikkauksen tuottopaine ei olisi niin kova.

”Silti säilytettäisiin nykymallin hyvät puolet. Veikkauksen monopolin ongelmana on, että se falskaa. Rahaa vuotaa ulkomaisille peliyhtiöille. Jos meillä on monopoli, sitä pitää turvata paremmin. Peliongelmat pitää myös ratkaista riippumatta siitä, mihin varat yhteiskunnassa suunnataan”, Rahkamo sanoo.

Itsenäisen Huippu-urheiluyksikön (HUY) toimintaan Rahkamo haluaa lisää rohkeutta.

”Urheiluakatemioiden toiminta on hyvää. Sieltä saadaan urheilijoille leveä pohjataso kohtuukustannuksin, mutta meiltä puuttuu siitä seuraava taso. Miten saadaan maailman kärkeen lisää timantteja? Huippu-urheilijoiden taakse pitää saada vielä lisää voimaa, eräänlainen ilmasilta. Se ei paljon poikkea siitä, miten Huippu-urheiluyksikössä ajatellaan”, Rahkamo miettii.

Kymmenisen vuotta sitten hyväksyttiin suomalaisen urheiluliikkeen yhteinen visio, jonka mukaan Suomi on vuonna 2020 Pohjoismaiden liikkuvin ja menestynein kansa huippu-urheilussa. Visio ei ole tainnut toteutua?

”Olemme olleet sporttikansaa, mutta sitä pitää herätellä. Huippu-urheilu on inspiraatio ihmisen arkeen. Se luo innostusta, että täältäkin pesee. Suurelle osalle liikkuminen on tervettä ja elämää rikastavaa. Haluamme, että kaikki liikkuu. Se on tavoittelemisen arvoista.”

”Olen valmis antamaan tehtävälle aikaa ja energiaa”, sanoo Olympiakomitean puheenjohtajaksi pyrkivä Susanna Rahkamo.­