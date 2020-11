Telinevoimistelu

Olympiapaikka on yhä Oskar Kirmeksen tavoitteena, vaikka hän valmistautuu tärkeisiin karsintoihin armeijassa. Emil Soravuo on suomalaisvoimistelijoista lähimpänä päästä ensi vuonna olympialaisiin.

Jyväskylä

Hyvä, että Robert ja Oskar Kirmeksellä on vahvat niskalihakset.

Muuten espoolaisveljeksillä olisi ollut kova työ kannatella telinevoimistelun SM-kisojen mitalisaalistaan.

Kuusiottelussa Kirmekset ottivat lauantaina Jyväskylässä kaksoisvoiton. Telinekohtaisissa loppukilpailuissa sunnuntaina veljekset kahmivat neljä mitalia.

Nojapuilla Oskar Kirmes oli tasapisteissä kolmas, mutta mitali ripustettiin tamperelaisen Tarmo Kanervan kaulaan. Kirmeksellä oli korkeat lähtöpisteet, mutta Kanerva kiri tasoihin paremmilla esityspisteillään. Niin sanotun tiebreak-säännön perusteella se ratkaisi mitalin kohtalon.

”Eipä se pronssimitali muutenkaan niin kiinnosta”, sanoi Kirmes, joka voitti sunnuntaina ilmavalla esityksellään rekin ja oli renkailla toinen.

Pikkuveli Robert, 20, voimisteli hopeaa permannolla ja pronssia rekillä.

Kuusiottelussa Oskar voitti Robertin vain 0,2 pisteellä.

”Sanoin tullessa autossa Robertille, että sinulle en häviä”, Oskar nauroi.

Molemmat Kirmekset sekä koko telinevoimistelun maajoukkue aloittivat syksyllä samaan aikaan varusmiespalveluksen urheilukoulussa Santahaminassa. Kirmekset ovat samassa tuvassa, mutta eri punkassa.

”Oli raskas viikonloppu. Aika poikki ollaan tällä hetkellä. Viimeisen kuukauden aikana on ollut jalkavamma ja armeija on alkanut. En ole paljon tehnyt kisasuorituksia. Tänään voimistelu oli kymmenen kertaa pahempaa kuin lauantaina”, Oskar Kirmes sanoi.

Lepoa ei ole luvassa myöskään jatkossa. Jyväskylästä voimistelijat matkustivat suoraan puolustusvoimien harjoitusleirille Pajulahden urheiluopistoon. Sen jälkeen vuorossa on maajoukkueen leiri Kuortaneella.

SM-kisoihin voimistelijat tulivat lähes suoraan kolmen päivän metsäleiriltä.

”Nukuin siellä tosi huonosti, muutaman tunnin yössä. Kyllä se tuntuu. Viikon päästä lauantaina pääsee nukkumaan omaan sänkyyn. Silloin voi palautua”, Oskari Kirmes sanoi.

Oskar Kirmes rekillä.­

Robert Kirmes renkailla.­

Veljeksistä vanhimman eli 24-vuotiaan Oskarin piti alkujaan mennä armeijaan jo viisi vuotta sitten, mutta pääsy Rion olympialaisiin 2016 muutti suunnitelmia. Sen jälkeen hän keskittyi täysillä Tokion olympialaisiin, jotka siirtyivät koronapandemian takia ensi vuoteen.

Miltä armeija maistuu noin vanhemmalta mieheltä?

”Meillä on hyvä porukka, kun on kahdeksan voimistelijaa. Olemme kaikki aika pieniä, ja rinkan kantaminen painaa. Ja totta kai on vähän tyhmää, kun vuonna 2000 syntynyt huutaa asentoa tai lepoa, mutta armeijassa on ollut yllättävän hauskaa. Oppii paljon ja peruskunto kasvaa”, Oskar sanoo.

Jos olympialaiset ensi vuonna järjestetään, suomalaisvoimistelijoilla on sinne enää ohut oljenkorsi. Seuraava olympiakarsinta on näillä näkymin huhtikuussa.

Kirmesten ja SM-kisoissa kolmanneksi sijoittuneen Elias Kosken pitäisi sijoittua kuusiottelussa kahden parhaan joukkoon, kun mukaan lasketaan voimistelijat, joilla ei vielä ole olympiapaikkaa.

Sunnuntaina Koski voitti nojapuut ja oli rekillä toinen. Kuusiottelun mitalistit pärjäsivät siis hyvin myös telinefinaaleissa.

”Ensi keväänä pitää olla huippukunnossa. Neljä vuotta sitten onnistuin, ja aion onnistua uudestaan. Kaikki peliin”, Oskar Kirmes sanoi.

Riossa hän oli ensimmäinen suomalainen miestelinevoimistelija 44 vuoteen. Hän sijoittui kuusiottelussa 35:nneksi ja oli permannolla 19:s.

Emil Soravuo permannolla.­

Toistaiseksi lähimpänä olympiapaikkaa on Emil Soravuo. Kirmesten tavoin Espoon Telinetaitureita edustava Soravuo on ensimmäisellä varasijalla permannolla.

Soravuo sijoittui maaliskuussa toiseksi Dohassa maailmancupissa, josta vain telinevoittajat saivat suoran olympiapaikan.

”Yllätyin, kun meni niin hyvin, että meinasin päästä olympialaisiin. Kaikkea voi tapahtua, ja minun on pakko pitää itseni tikissä. Se tuo motivaatiota treenaamiseen”, Soravuo sanoi.

SM-kisoissa pomppuihme kilpaili vain permannolla, jossa hän voitti vaikealla sarjallaan mestaruuden. Soravuo permanto-ohjelman vaikeusaste oli ensi kertaa kuusi, johon ei yllä kukaan muu suomalaisvoimistelija.

”Sijoituksella ei ollut merkitystä, kunhan sain hyvän kisan. Nyt jäi vähän parannettavaa. Jos tämän sarjan saa kuntoon, sillä ollaan joka kerta arvokisojen finaalissa”, Soravuo sanoi.

Soravuo loukkasi keväällä nilkkansa, jota hän paranteli täydellisellä levolla alkukesään asti. Lisäksi nilkkaan tuli luuruhje. Siksi hän voimisteli SM-matolla nilkka teipattuna.

”Viimeinen kuukausi on ollut täysin kivuton. Tämän jälkeen teipin voi ottaa pois.”

Voimistelun miesten vastuuvalmentaja Timo Holopainen sanoi, että koko maajoukkueen tavoitteena pitää olla vaikeusasteen nostaminen.

”Muuten maailmalla ei pärjätä”, Holopainen sanoi.