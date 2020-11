Loorents Hertsin hattutemppu siivitti AC Oulun sarjanousun varmistaneeseen murskavoittoon.

AC Oulu murskasi junioripitoisen MP:n 6–0 Loorents Hertsin hattutempun siivittämänä jalkapallon miesten Ykkösen päätöskierroksella sunnuntaina.

Pistekin riitti varmistamaan suoran nousun pääsarjaan, joten Raatin stadionilla nähtiin vapautunut kotijoukkue, joka loppuvihellyksen jälkeen intoutui riehakkaaseen juhlintaan.

Mukana juhli 2 500 hengen yleisö. Sen verran katsojia peliin otettiin.

Nousun varmistuminen oli tunteikas hetki monelle AC Oulun seuratoimijalle.

AC Oulu pelasi viimeksi pääsarjassa kaudella 2010. Joukkue säilytti sarjapaikkansa pelaamalla, mutta talousongelmien takia seura pudotettiin Ykköseen kabinettipäätöksellä.

Nykyinen toimitusjohtaja Juho Meriläinen kuului vielä tuolloin joukkueen pelaajistoon.

”Tämä on pidemmän ajan unelma, ja tämän eteen on tehty aivan älyttömän paljon töitä. Olemme putoamisen jälkeen rakentaneet uskottavuutta ja yhteisöä. Tämä on palkinto siitä”, Meriläinen tunteili pelin jälkeen.

Joukkueen viime kausi oli urheilullisesti pohjanoteeraus, mutta tänä kesänä AC Oulu löysi nousuun oikeuttavan pistetahdin.

Päättynyt kausi oli monella tapaa haastava koronaviruksen takia. Kaksinkertainen sarja päästiin aloittamaan kesäkuun lopulla, ja viimeiset kierrokset puristettiin väkisin läpi koronakaranteenien häiritessä pelien pelaamista.

Millaiset näkymät AC Oululla on ensi kaudeksi, kun epidemian keskellä jalkapalloseuran normaalin toiminnan pyörittäminen on edelleen haastavaa?

”Työtä on edessä vähintään saman verran, jotta AC Oulun jutusta saadaan vielä parempi. Nousu oli vain yksi tavoite”, Meriläinen muistutti.

Ykkösen kakkoseksi sijoittui KTP, joka sunnuntaina voitti Jaron Pietarsaaressa maalein 3–2.

Kotkalaisilla on edessään nousukarsinnat Turun Palloseuraa vastaan. Ensi keskiviikkona pelataan Kotkassa, ja pääsarjapaikan lopullinen kohtalo ratkeaa sunnuntaina TPS:n kotikentällä.

AC Kajaanin, SJK Akatemian ja MyPan putoaminen ensi kaudeksi Kakkoseen varmistui jo aiemmin.