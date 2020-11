Venäjän joulukuiseen kiekkoturnaukseen ei kannata matkustaa.

Jääkiekon Karjala-turnaus on pelattu, mutta tärkeimmät tulokset tulevat vasta alkavalla viikolla.

Kaukalossa Venäjän nuorten joukkue vei potin, mutta koronatestien tulokset kertovat valmistuessaan oikean totuuden.

Helsingissä pelattiin kuplassa, ja jos tartuntoja ei tule, osoittautui kupla pelastukseksi.

Venäjän Jääkiekkoliiton kotisivuilla ovat vielä päivämäärät (17.12.-20.12.) joulukuiselle Channel One Cupille. Se on huolestuttavaa.

Suomen Jääkiekkoliiton kannattaa laittaa kirje varapuheenjohtaja Roman Rotenbergille, ettei joukkuetta ole tulossa itärajan yli ja turnaus kannattaa peruuttaa. Yhtä hyvin kirjeen voi osoittaa liiton puheenjohtajalle Arkadi Rotenbergille, jos Romanin natsat eivät riittäisi näihin päätöksiin.

Perusteluna ei ole verinen loukkaantuminen Venäjän lähettämästä nuorten joukkueesta, vaan järkisyyt, jotka johtavat Jokereihin.

Jokerit on yrittänyt pelata takkuillen kiekkosyksyä KHL:ssä. Kaukalossa menestys on ollut parempaa kuin koronatesteissä. Käytännössä jokaisen vieraskiertueen jälkeen on jonkinlainen määrä pelaajia palannut Suomeen positiivisen näytteen kanssa. Yhteismäärä on ainakin viisitoista tartuntaa.

Tähän kuvioon suomalaisella kiekkoilulla ja Liigalla ei ole varaa. Jos Venäjän joulukuinen turnaus pelattaisiin ja sieltä tulisi tuliaisina nippu tartuntoja, kaatuisi koko Liigan ohjelma.

Se olisi liikaa sarjalle ja seuroille. Helppo arvata, ettei yksikään seura suostu siihen.

Vain se voisi pelastaa Venäjän-turnauksen, että päävalmentaja Jukka Jalonen ja urheilujohtaja Jere Lehtinen saisivat koottua koko joukkueen KHL:ssä pelaavista.