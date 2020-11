Kovat tuulet alkavat ennusteiden mukaan helpottaa vasta loppuviikolla.

Ari Huusela lähti sunnuntaina matkaan ensimmäisenä pohjoismaalaisena kipparina Vendée Globe -yksinpurjehduskisassa.

Maaliin Huuselaa odotetaan 100–120 vuorokauden kuluttua, jos kaikki menee hyvin.

Sumun takia Huuselan ja 32 muun yksinpurjehtijan lähtö viivästyi yli tunnilla, mutta kokonaisuuden kannalta sillä ei ollut merkitystä.

”Tähän päivään asti minulla on ollut vain yksi tavoite. Päästä starttaamaan Vendée Globeen. Vasta nyt voin asettaa tavoitteekseni päästä sen maaliin”, Huusela sanoi tiedotteessa.

Olosuhteet Biskajanlahdella näyttävät julmilta.

Sunnuntain ja maanantain vastaiseksi yöksi oli luvassa voimakasta vastatuulta, jota seuraa myöhemmin kylmä rintama.

Ennusteiden kehittymisestä riippuen sitä voi seurata vielä kolmas vastaava rintama.

”Biskajanlahti on kyllä koettu. Kolme lähdöistäni Atlantin yli kilpailuihin on tapahtunut infernaalisissa olosuhteissa. Silloin pitää vaihtaa taktiikkaa. Nyt ei voi puhua kilpailemisesta, vaan selviytymisestä. Purjehduksen turvallisuus ja varmuus on maksimoitava, jotta saa veneen pidettyä ehjänä”, Huusela kertoi.

Kovat tuulet alkavat ennusteiden mukaan hellittää vasta loppuviikolla, viiden kuuden vuorokauden kuluttua lähdöstä.

Vendée Globen reitti kulkee maapallon ympäri yksin, pysähtymättä ja ilman ulkopuolista apua. Sen teoreettinen pituus viimeisimmät jäävuorialueet huomioiden on noin 45 000 kilometriä.