Jenna Laukkanen ja Ida Hulkko kilpailevat uinnin ammattilaisliigassa Budapestissa. Kisat käydään tiiviissä koronakuplassa, ja nyt suomalaisuimarit kertovat elämästään tiukan maskipakon, ulkoilurajoitusten, säännöllisten koronatestien ja kiellettyjen saunojen maailmassa.

Sääntöjen ja rajoitusten lista on pitkä. Niin pitkä, että niiden kirjaamiseen on tarvittu 13-sivuinen dokumentti, joka määrittää tarkasti, mitä uimarit Jenna Laukkanen ja Ida Hulkko saavat ja mitä eivät saa tehdä.

Toimenpiteet alkoivat jo ennen Unkariin saapumista. Maahantulo onnistui ilman karanteenia, mutta kuuden viikon jakso Budapestissä sujuu tiukassa koronakuplassa.

Maskipakko, rajoitetut ulkoiluajat, säännölliset koronatestit, turvavälit sekä ihmiskontaktien mahdollisimman kattava minimointi ovat nyt arkea suomalaisille uimareille.

He kilpailevat yhdessä maailman parhaiden kanssa International Swimming Leaguessa (ISL).

ISL on ammattilaisliiga, jonka ideoi energia-alalla miljardiomaisuuden hankkinut ukrainalainen Konstantin Grigorišin. Liiga perustuu joukkuevetoiseen kilpailuun eli tekee yksilölajista tiimityötä.

Uimarit seuraavat kilpailuja joukkueaitioissaan maskit kasvoillaan. Team Ironin Ida Hulkko ja Jenna Laukkanen kuvan keskellä.­

Toista kautta pyörivässä ISL:ssä jo avauskaudella uinut Jenna Laukkanen, 25, sekä sarjan ensikertalainen Ida Hulkko, 21, kisaavat Team Ironin riveissä.

Kaksikko matkusti Unkariin hieman ennen lokakuun puoltaväliä. Ensimmäiset viikot kuplassa ovat Laukkasen mukaan sujuneet ”aika hyvin”.

”Sain hyväksyttyä tilanteen itseni kanssa suhteellisen nopeasti. Tämä on niin sanottu uusi normaali nyt meilläkin, ja tämän kanssa pitää osata elää”, hän lisää.

Hyvästä sopeutumisesta kertoo Hulkkokin.

”Nykyään, kun lähtee huoneesta ulos, tietää, että maski on päässä ja tulee melkein alaston olo, jos sitä ei enää ole.”

” ”Jos lähmit sitä, vaihdat toiseen maskiin. Et pidä sitä miten sattuu etkä koko ajan rävellä ja koske siihen.”

Uimarit joutuvat pitämään kasvomaskeja hotellihuoneensa ulkopuolella. Ida Hulkko kuvasi itsensä maski kasvoillaan.­

Maskeihin liittyvät määräykset ovat muiden rajoitusten tapaan tiukat. Sääntöjen mukaan maskipakkoa rikkovat voivat saada miinuspisteitä, jotka vaikuttavat suoraan joukkueen kokonaispisteisiin.

”Maskin saa ottaa pois vasta muutamia minuutteja ennen omaa starttia, ja käytännössä heti, kun altaasta on kivunnut ulos, suunnataan laittamaan maski takaisin päähän”, Laukkanen kertoo.

Kotimaasta tuttujen maskisuositusten vaihtuminen pakkoon ei ole ollut suomalaisille ongelma: Hulkon mukaan sääntöjä on noudatettu pilkuntarkasti.

”Jos lähmit sitä, vaihdat toiseen maskiin. Et pidä sitä miten sattuu etkä koko ajan rävellä ja koske siihen”, hän kuvailee ja lisää, etteivät kaikki uimarit yllä samaan tunnollisuuteen.

”Täällä se on vaan muodon vuoksi. Kukaan ei ajattele, että siinä on järkeä tai siitä on mitään apua mihinkään, vaan se on sen takia, kun on määrätty. Tosi moni nostaa välillä maskia leuan alle tai siirtää puhuessa pois.”

” ”Kyllä siellä varmaan silmä kovana käydään puolin ja toisin.”

Jenna Laukkanen urakoi ISL-liigassa Team Ironin riveissä.­

Tunnollisesti ohjeiden mukaan elävät suomalaiset ovat olleet viime viikot tehovalvonnan alla. Sääntöjen noudattamista valvova henkilö kulkee käytännössä vuorokauden ympäri joukkueiden mukana.

”Nimesimme sen Jennan kanssa koronakenraaliksi”, Hulkko nauraa.

Uimarit majoittuvat Budapestissä Euroopan suurimpiin jokiin kuuluvan Tonavan keskellä olevalle Margitinsaarelle. Sieltä saa poistua vain joen rannalla olevalle uimahallille Duna Arénalle.

”En tiedä, kuinka tarkkaan tuolla on koko ajan joku katsomassa, mutta kyllä tässä on huomannut, että jos kisajärjestäjät eivät ole tarkkaavaisia, ainakin toiset joukkueet ovat”, Laukkanen kertoo.

”Kyllä siellä varmaan silmä kovana käydään puolin ja toisin. Annetaan huomautuksia, jos nähdään, että jostain on poikettu.”

” ”Olemme iltaisin olleet Jennan kanssa ja katsoneet yhdessä muiden matseja.”

Team Ironin uimarit kokoontuivat Budapestiin hieman ennen lokakuun puoliväliä.­

Syksyinen Budapest on sekä hellinyt uimareita lähes 20 lämpöasteella että kaatanut niskaan kovaa sadetta, jonka aikana ei ole tehnyt edes mieli nauttia päivittäin sallittua 90 minuutin ulkoilua.

Järjestäjien tekemä sääntömuutos sallii uimarien kävelyn hotellilta uimahallille ja takaisin. Suomalaiset pitävät ratkaisua onnistuneena ja ovat usein valinneetkin kävelyn bussien odottelun sijaan.

”On mukavaa, että kävellessä ei tarvitse maskia, kun vaan pitää sen turvavälin. Silloin korvatkin saavat vähän lepoa jatkuvasta maskinkäytöstä”, Hulkko sanoo.

Vehreä Margitinsaari on tullut uimareille varsin tutuksi. Noin kaksi ja puoli kilometriä pitkän ja puoli kilometriä leveän saaren kiertämiseen saa rauhallisella tahdilla kulumaan noin tunnin.

”Puistoalue on ihan mukavaa aluetta hengailla. Tämä ei ole niin sanottu betonihelvetti, mikä olisi tuolla kaupungin puolella. Siellähän tämä olisi paljon hankalampi toteuttaa: voisi olla, ettei meillä olisi ulkoilumahdollisuutta, jos majoittuisimme kaupungin puolella”, Laukkanen sanoo.

Ida Hulkko on kauhonut Duna Arénassa SE-vauhtia. Hulkon uima lyhyen radan 50 metrin rintauinnin Suomen ennätys 29,33 nosti hänet matkan kaikkien aikojen kahdeksanneksi nopeimmaksi naisuimariksi maailmassa.­

Askeettinen hotellielämä sopii hyvin suomalaisuimarien päivärytmiin. Omaa tilaa on tarjolla hotellihuoneissa, joissa jokainen majoittuu yksin, ja ruokailujen aikana.

”Kyllä siellä voi vähän vieraisiin pöytiin huudella, mutta kaikilla on omat pöydät ja suunnilleen puolitoista metriä väliä toiseen pöytään”, Laukkanen kertoo.

Laukkanen kiersi maailmaa jo viime kaudella ISL-liigan osakilpailuissa, ja tämän vuoden huonejärjestelyjä hän pitää luksuksena. Hulkko lisää, että huoneessa vietetään loppujen lopuksi varsin vähän aikaa.

Jokaisella joukkueella on hotellilla tiimihuone, johon urheilijat voivat kokoontua porukalla. Se tuo tarvittavaa vastapainoa omassa huoneessa istumiseen.

”Olemme iltaisin olleet Jennan kanssa ja katsoneet yhdessä muiden matseja”, Hulkko kertoo.

” ”Emme saa käyttää saunoja täällä ollenkaan, mikä on suomalaisen näkökulmasta erittäin erikoista.”

Urheilijat ruokailevat hotellilla omissa pöydissään. Kuva Ida Hulkon aamiaiselta.­

Yhdessä asiassa Hulkko ja Laukkanen ovat täysin eri linjoilla ISL-liigan järjestäjien kanssa.

”Emme saa käyttää saunoja täällä ollenkaan, mikä on suomalaisen näkökulmasta erittäin erikoista. Heidän mielestään korona tarttuisi saunassa kaikkein pahiten”, Laukkanen sanoo.

”En ihan ymmärrä, mikä näiden ajattelutapa on.”

Hulkko kertoo uimarien tietävän, että heidän käytössään olisi höyryhuoneiden sijaan nimenomaan suomalainen sauna.

”Se on kuulemma koronapesäke, eikä sitä voi lääkärien mukaan laittaa päälle. Siinä piti suomalaisena ruveta taistelemaan ja kaivaa pari tutkimusta esille, mutta eipä se sitten loppupeleissä hirveästi vaikuttanut. Ei sitä viitsitty kahden suomalaisen takia laittaa päälle. Se on tosi harmi, kun on tottunut saunomaan monta kertaa päivässä uimahallilla ollessa.”

” ”Jos lajissasi on joku, joka pystyy uimaan saakelin kovaa, se tekee huonoa kaikille muille.”

Ida Hulkko (vas.) ja Jenna Laukkanen tuovat suomalaisväriä uinnin ammattilaisliiga ISL:ään.­

ISL:ää pidetään uintiurheilun tulevaisuutena, ja urheilijat ovat ottaneet miljoonien eurojen palkintopotin jakavan ammattilaissarjan innolla vastaan.

Summa on tarkalleen 6 050 000 Yhdysvaltain dollaria, eli menestyjille jaetaan kaikkiaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Jokaiselle maksettava peruspalkka on 15 000 dollaria eli lähes 12 900 euroa.

”Oli valtava juttu, että tällainen pystyttiin saamaan myös tähän vuoteen, kun ei ole arvokisoja”, Laukkanen sanoo ja pitää liigaa taloudellisesti merkittävänä itselleen.

”Ainoa negatiivinen juttu on jackpot-pisteiden saaminen, jos pystyt ryöstämään kaverilta pisteet. Eli periaatteessa keskikastin uimareilta viedään pois mahdollisuus saada rahaa. Jos lajissasi on joku, joka pystyy uimaan saakelin kovaa, se tekee huonoa kaikille muille”, hän lisää.

Sarjan kilpailuja televisioidaan yli 140 maahan. Suomessa ISL:ää näyttää Eurosport.

” ”Jos olympialaiset järjestetään, siellä voi olla hyvin samanlaista kuin täällä meidän korona-ajan kuplassa.”

Jenna Laukkanen valmistautumassa kisastarttiin. Laukkanen ui ISL-liigassa jo viime vuonna.­

Tv-tuotteena ISL on vaikuttava. Aiempaa paljon suuremmat joukkueaitiot sekä valtavat näytöt jättävät tyhjät katsomot taka-alalle, eikä lähetyksistä välity aution uimahallin tunnelma.

”Veikkaan, että kukaan ei haluaisi katsoa sellaista. Kun tänä vuonna on poikkeustila eikä katsojia ole, he ovat panostaneet vielä enemmän visuaaliseen näyttävyyteen ja tuoneet kaikkea efektiä mukaan”, Laukkanen sanoo.

”Kun vihdoin pääsee kilpailemaan ja sinne on järjestetty ne hienot tv-spektaakkelit, adrenaliini on tuonut parempaa tulosta”, Hulkko lisää.

Hän on uinut Budapestissä Suomen ennätyksen lyhyen radan 50 metrin rintauinnissa. Tulos 29,33 on lajin kaikkien aikojen kahdeksanneksi kovin maailmassa lyhyellä 25 metrin radalla.

Laukkanen ui SE:n 100 metrin sekauinnissa (58,42) ja on pääasiassa tyytyväinen suorituksiinsa. Lisäksi liiga antaa mahdollisesti eväitä myös Tokion olympialaisia varten.

”Jos olympialaiset järjestetään, siellä voi olla hyvin samanlaista kuin täällä meidän korona-ajan kuplassa.”

ISL:n alkusarjan viimeiset kilpailut 9.–10.11., välierät 14.–16.11. ja finaalit 21.–22.11. Liigaa voi seurata Eurosportilta ja Eurosport Playeristä.