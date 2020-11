Leicester ja Tottenham nousivat Valioliigan kärkikaksikoksi.

Jalkapallon Englannin Valioliigan viime vuosien mahtiseurat Manchester City ja Liverpool päätyivät pistejakoon 1–1-tuloksella.

Vierasjoukkue Liverpool aloitti ottelun terävästi ja siirtyi 13. minuutilla johtoon Mohamed Salahin rangaistuspotkumaalilla.

Rangaistuspotku tuomittiin Kyle Walkerin kaadettua Sadio Manen. Osuma oli Salahille kauden kahdeksas Valioliigassa.

Alun jälkeen City pääsi peliin hyvin mukaan, ja 31. minuutilla pallo oli Liverpoolin maalissa. Asialla oli Gabriel Jesus, joka kääntyi näppärästi ja tuikkasi pallon verkon perukoille.

Yleensä vuorenvarma Kevin De Bruyne laukoi avauspuoliajan lopussa rangaistuspotkun ohi, joten Cityn johto-osuma jäi syntymättä.

Liverpool lähti otteluun hyökkäysvoittoisesti, sillä Salah, Mane, Diogo Jota ja Roberto Firmino olivat kaikki avauksessa. Liverpoolin ryhmityksen saattoi piirtää jopa muotoon 4–2–4.

City pelasi hyvän toisen puoliajan, mutta enempää maaleja ei ottelussa nähty.

”Se oli uskomatonta, miten he pelasivat ja miten me vastasimme heidän pelaamiseensa. Olen ylpeä pelaajistani”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi BBC:lle.

Liverpool on kerännyt kahdeksasta ottelustaan 17 pistettä ja on sarjataulukossa kolmantena. Tuloksellisesti vaisusti kautensa aloittanut City on napannut seitsemästä pelistään 12 pistettä.

Leicester nousi sarjakärkeen voitettuaan kotonaan Wolverhamptonin 1–0. Ottelun maalin laukoi 15. minuutilla rangaistuspotkusta Jamie Vardy, joka tälläsi jo kauden kahdeksannen liigaosumansa.

Avauspuoliajan lopussa Vardylla oli mahdollisuus viedä rangaistuspotkusta Leicester kahden maalin karkumatkalle, mutta Rui Patricio torjui.

Toisella puoliajalla Wolverhamptonin Ruben Neves laukoi kohti yläkulmaa, mutta Kasper Schmeichel venyi hienoon torjuntaan.

Tottenham nousi sarjassa toiseksi kukistettuaan vieraissa West Bromwichin 1–0. Lontoolaisjoukkueen ratkaisija oli jälleen kerran Harry Kane, joka pukkasi voittomaalin 88. minuutilla.

Tottenham avasi liigakautensa tappiolla Evertonille, mutta sen jälkeen häviöitä ei ole nähty. Seitsemästä viime ottelustaan se on saalistanut viisi voittoa ja kaksi tasapeliä.

Kane rikkoi komean tasaluvun, sillä hän on tehnyt Valioliigassa 150 maalia. Tällä kaudella osumia on kertynyt seitsemän.