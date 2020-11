Venäjän Jaroslav Askarov on jääkiekkomaailman kuumin nuori maalivahti tällä hetkellä. Hän torjui varmasti myös viikonloppuna Helsingissä pelatussa Karjala-turnauksessa.­

Pikkupojat ihailevat Aleksander Barkovin, Patrik Laineen, Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon kaltaisia taitohyökkääjiä. Löytyykö maalitolppien väliin enää halukkaita?

Mitä on tapahtunut maineikkaalle suomalaiselle maalivahtituotannolle?

Pohjois-Amerikassa ei enää puhuta Suomesta maalivahtien maana. NHL:ssä ihaillaan suomalaisten hyökkääjien kuten Mikko Rantasen, Aleksander Barkovin, Sebastian Ahon, Patrik Laineen ja kumppanien taitoa ja tehokkuutta.

Vielä reilut kymmenen vuotta takaperin tilanne oli toinen. Calgaryn Miikka Kiprusoff ja Minnesotan Niklas Bäckström urakoivat yli 70 peliä mieheen NHL:n runkosarjassa.

Myös Vesa Toskala, Pekka Rinne, Kari Lehtonen ja Antero Niittymäki saivat runsaasti torjuntavastuuta. Kaudella 2008–2009 suomalaiset maalivahdit pelasivat yhteensä 367 ottelua NHL:n runkosarjassa.

Päättyneellä kaudella suomalaisvahdeille kertyi yhteensä 231 ottelua.

Ykkösenä oli 41 runkosarjaottelua pelannut Bostonin Tuukka Rask. Nashvillen Juuse Saros pelasi yhden ottelun Raskia vähemmän.

Nashville on ollut suomalaisvahtien vahvin linnoitus viime kaudet Rinteen ja Saroksen ansiosta, mutta sielläkin tilanne on muuttumassa.

Seurassa suunnitellaan vallanvaihtoa, kun joukkue varasi lokakuussa 1. kierroksella venäläisen superlupauksen Jaroslav Askarovin, 18, maalivahdikseen.

Kotimaisen maalivahtituotannon hyytyminen näkyy myös Liigassa.

Tsekkiläinen Lukas Dostal on Tampereen Ilveksen ykkösvahti.­

Tällä kaudella kahdeksalla liigajoukkueella on ulkomaalainen maalivahti, joka on joko seuran ykkösvahti tai vähintään jakaa torjuntatyöt 50–50 -periaatteella suomalaisen kollegansa kanssa.

Muutos on raju, kun vielä kaudella 2017–2018 vain kolmella liigaseuralla oli ulkomaalainen maalivahti.

Jääkiekkoliitossakin työskennellyt Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki näkee nykytilanteeseen monta syytä.

”Ennen Suomella oli etulyönti, kun meillä oli maalivahtivalmentajia, mutta muilla mailla ei ollut. Saimme siitä kilpailuetua, mutta se on menetetty”, Näykki aprikoi.

”Ehkä Suomessa myös mukavoiduttiin ja ajateltiin, että meillä maalivahtigeeni tulee äidinmaidon mukana: ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, maalivahteja kasvaa muutenkin”, Näykki miettii.

Liigassa pelaa kolme tšekkiläistä maalivahtia, kaksi slovakialaista, kaksi ruotsalaista ja yksi venäläinen torjuja.

” ”Ennen Suomella oli etulyönti, kun meillä oli maalivahtivalmentajia, mutta muilla mailla ei ollut.”

Tšekkivahtien invaasio näkyy hyvin: Ilveksen Lukas Dostal ja Tapparan Dominik Hrachovina ovat tšekkejä. Myös Pelicans luottaa tšekkitorjujaan, Patrik Bartosakiin.

Venäjällä maalivahtivalmennukseen on panostettu paljon. Tasoa ovat olleet nostamassa myös suomalaisvalmentajat. Tänä päivänä NHL:ssä on puolisen tusinaa venäläistä huippuvahtia. Heitä yhdistää ainakin yksi asia.

”Venäläiset maalivahdit ovat todella rautaisia huippu-urheilijoita. Lokakuun draftissa varattu Askarov on korkeimmalla numerolla varattu maalivahti sitten Montrealin Carey Pricen. Sekin kertoo jotain”, Näykki muistuttaa.

Tampereen Tappara luottaa Tsekin maajoukkuevahtiin Dominik Hrachovinaan.­

Montreal varasi Pricen numerolla viisi 15 vuotta sitten. Nashville huusi tämän vuoden lokakuussa Askarovin nimen numerolla 11.

Suomalaisen pelaajatuotannon ”vallanvaihto” maalitolppien välistä kentälle osuu mielenkiintoisesti reilun vuosikymmenen taakse.

Toukokuussa 2009 Jääkiekkoliiton silloisen valmennuksen ja koulutuksen johtajan Erkka Westerlundin vetämänä järjestettiin Vierumäellä suomalaisen jääkiekon ”kriisipalaveri”.

Suomesta ei ollut kesän 2006 jälkeen varattu NHL:ään yhtään pelaajaa ensimmäisellä kierroksella.

Tilaisuus oli alkujaan Kalervo Kummolan ideoima.

Palaveriin kutsuttiin yli 200 suomalaisen jääkiekon valmennuksen ja koulutuksen käytännön tekijää. Tavoitteena oli selvittää, missä suomalaisessa jääkiekossa mennään ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan, että huippuja ja NHL:n ykkösvarauksia taas saadaan.

Westerlundin seminaarista tekemän raportin kehityskohteeksi nousivat yksilön pelirohkeuden, pelitaidon ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen.

Kenties voimakas panostus kenttäpelaajiin vei jotain pois maalivahtien kehittämisestä.

” Jälkiviisaana voi sanoa, että siinä rinnalla olisi voinut miettiä myös maalivahtijuttua. Kenttäpelaajien tason nousu on kiistaton” elokuussa Jääkiekkoliittoon palkattu Marko Torenius sanoo.

” ”Ehkä Suomessa myös mukavoiduttiin ja ajateltiin, että meillä maalivahtigeeni tulee äidinmaidon mukana: ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, maalivahteja kasvaa muutenkin.”

”Seuroilla on taitovalmentajia ja sitä kautta on saatu aivan maailman huippuluokan taitopelaajia. Samaa juttua halutaan veskaripuolelle. Tahtotila on kova, että pystymme kasvattamaan taitavia, monipuolisia maalivahteja.”

Torenius valmensi useita vuosia KHL:n suurseuran Pietarin SKA:n maalivahteja. Hänen tehtävänsä Jääkiekkoliitossa on toimia maalivahtien pääkouluttajan Olli-Pekka Äijälän apuna.

Slovakialainen Patrik Rybar pelaa toista kauttaan Oulun Kärppien maalivahtina.­

Toreniuksen vastuulle kuuluvat seurakäynnit, Liigan maalivahtivalmennuksen mentorointi ja kansainvälisen maalivahtipelin muutoksien ja trendien seuraaminen, tiedonkeruu ja analysointi.

”Kenttäväki ja liitto ovat huolissaan Suomen maalivahtitilanteesta”, Torenius vahvistaa.

”Huipputorjujia ei tule niin paljon kuin joskus aiemmin.”

Jääkiekkoliitolle kasataan uutta maalivahtivalmennusstrategiaa. Toreniuksen mielestä Suomessa on tällä hetkellä alan huippuosaajia, mutta lisää tarvitaan.

”Mitä leveämpi verkko on, sitä paremmin siihen tarttuu lahjakkuuksia.”

Torenius näki Pietarissa työskennellessään, kuinka paljon huippuseurassa panostetaan pelaajien kehittämiseen.

Superlupaus Jaroslav Askarov on pelannut viime vuodet Pietarissa. Toreniuksella on näppituntuma, millainen on jääkiekkomaailman kohutuin tulokas.

”Hän on nyt kaikkien huulilla. Häneltä löytyvät kaikki huippuveskarilta vaadittavat taidot.”

Tšekkivahteja on kolmessa liigaseurassa ja slovakkeja kahdessa.

”Sieltä suunnalta tuntuu olevan aika paljon tunkua Suomeen. En ole varma, mutta vaikuttaa siltä, että he käyttävät Suomea yhtenä kasvatusalustana lahjakkuuksilleen”, Torenius aprikoi.

” ”Seuroilla on taitovalmentajia ja sitä kautta on saatu aivan maailman huippuluokan taitopelaajia. Samaa juttua halutaan veskaripuolelle.”

”Kun Liigassa on noin monta (kahdeksan) ulkomaalaisvahtia, he kaappaavat aika ison osan peleistä itselleen – ja ne kaikki ovat pois suomalaisvahdeilta.”

Kilpailu maalivahtirintamallakin kiristyy koko ajan. Pieneksi kansaksi Suomi on pärjännyt pitkään hyvin

Tänä päivänä pikkujuniorit unelmoivat Barkovista, Ahosta ja Rantasesta ja toivovat joskus olevansa heidän kaltaisiaan pistenikkareita. Löytyykö maalitolppien väliin enää halukkaita?

”Tarkkaa tietoa määristä ei ole, mutta maalivahdin rooli sopii kansanluonteellemme. Uskon, että sinne maaliin löytyy jätkiä jatkossakin, mutta tekemisen laatua ja tasoa pitää parantaa ihan sieltä lapsista ja nuorista asti, että pysymme kilpailussa mukana”, Torenius tähdentää.

Reilun vuosikymmenen aikana pelin haasteet ovat muuttuneet maalivahdin silmin katsottuna.

”Ennen elettiin puolustuspelin aikakautta. Nykyään painotetaan hyökkäyspelaamista. Se tuottaa maalivahdeille päänvaivaa. Hyökkääjiltä tulee entistä monipuolisempaa uhkaa ja se vaatii maalivahdilta entistä monipuolisempaa osaamista, että he pystyvät uhan torjumaan.”

Millaisia ominaisuuksia huippuvahdilta tänä päivänä vaaditaan?

”Pitää olla henkisesti vahva. Maalivahdin paikka vaatii kovaa kanttia. Sitten pitää olla kovassa fyysisesti kunnossa ja liikkeen täytyy olla erinomaista. Lisäksi pitää osata lukea peliä. Suomalaiset ovat aina olleet vahvoja torjumaan. Siitä vahvuudesta täytyy pitää jatkossakin kynsin hampain kiinni.”

Torenius näkee nykypäivän NHL-organisaatioissa potentiaalisia suomalaisvahteja, mutta enemmänkin heitä voisi olla.

Kärkivahdeista Rinne, Rask, Koskinen ja Raanta ovat jo päälle kolmekymppisiä.

”Heidän takanaan Joonas Korpisalo pelasi jo vahvan kauden. AHL:ssä meillä on Ville Husso, Kevin Lankinen ja Kaapo Kähkönen. Liigassa lainalla pelaavat Ukko-Pekka Luukkonen ja Justus Annunen ovat toivottavasti lähivuosien kovia nimiä.

”Kyllä meillä siellä (Pohjois-Amerikassa) on maalivahteja, mutta läpilyöntejäkin kaivataan”, Torenius summaa tilanteen.

KooKoon Victor Brattström on Liigan toinen ruotsalaisvahti.­