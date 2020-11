Nikic suoriutui 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä ja 42,2 kilometrin juoksusta hieman alle 17 tunnissa.

Yhdysvaltalaisesta Chris Nikicistä tuli lauantaina ensimmäinen täyden matkan triathlonista suoriutunut ihminen, jolla on Downin syndrooma. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Downin syndrooma on kehitysvamma, joka johtuu poikkeavasta kromosomirakenteesta. Se vaikeuttaa muun muassa oppimista ja hidastaa fyysistä kehitystä.

Nikic, 21, suoriutui 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä ja 42,2 kilometrin juoksusta 16 tunnissa 46 minuutissa ja yhdeksässä sekunnissa Floridassa käydyssä kilpailussa.

Nikic pääsi suorituksellaan Guinnessin ennätysten kirjaan.

”Onneksi olkoon Chris. Olet murtanut rajoja ja osoittanut, että kaikki on mahdollista”, Ironman-organisaation Twitter-tilillä hehkutettiin.

BBC kertoo, että Nikicin matka kohti kilpailun lähtöviivaa alkoi kolme vuotta sitten, kun hänen isänsä Nik Nikic huomasi poikansa liikkumisen vähitellen vähenevän. Isä kannusti poikaansa yrittämään tulla joka päivä yhden prosentin parempikuntoiseksi.

Harjoittelu alkoi yhdestä punnerruksesta.

”Chrisille tässä kilpailussa oli kyse enemmästä kuin vain maaliviivalle pääsystä ja voiton juhlimisesta”, Nik Nikic kommentoi.

”Ironman on tarjonnut tavan päästä askeleen lähemmäksi hänen tavoitettaan yhteenkuuluvuuden, normaaliuden ja johtajuuden elämästä. Kyse on esimerkin näyttämisestä muille lapsille ja perheille, joilla on samanlaisia esteitä. Kyse on sen osoittamisesta, ettei mikään unelma tai tavoite ole saavuttamattomissa.”

Jos Chris pystyy selvittämään Ironmanin, hän pystyy mihin vain.”