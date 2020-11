Jokerien vakiojoukkueesta puuttuu koronaviruskaranteenin ja tartuntojen takia yli puolet. Jesse Joensuu toivoo, että Jokerit pystyisi pelaamaan loppukauden ilman karanteeneja.

Helsingin Jokerit kohtaa tiistaina Hartwall-areenassa pelattavassa ottelussa KHL:n mahtiseuran Pietarin SKA:n vahvasti varamiehisenä.

Kolmella Jokerien uudella pelaajalla todettiin viime viikon vieraspelien jälkeen koronavirustartunta. Lisäksi koko vieraskiertueella ollut joukkue joutui Suomeen palattuaan karanteeniin.

Sen sijaan lokakuussa karanteeniin määrätyt pelaajat pystyvät palaamaan nyt joukkueen toimintaan, mutta tiistain ottelussa vakiomiehistöstä on yli puolet poissa.

Jokerit on tilkinnyt rivejään pikaisesti. Se on värvännyt SKA-otteluun koeajalla kolme pelaajaa: puolustaja Joonas Järvisen sekä hyökkääjät Matias Myttysen ja Mika Partasen.

Partanen, 28, on entinen HIFK-hyökkääjä, joka on pelannut tällä kaudella kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla Suomi-sarjassa Porvoon Huntersissa. Hän on tehnyt viidessä ottelussa 13 tehopistettä.

Myttynen pelasi viime kaudella Jokereissa ja Ruotsin liigaa Malmössä, Järvinen kiekkoili puolestaan IFK:ssa. Lisäksi Jokerien riveissä nähdään tiistaina Mestis-seura Kiekko-Vantaan pelaajia ja omia junioreita.

”Tällaisessa koostumuksessa emme varmaan enää koskaan pelaa”, hyökkääjä Jesse Joensuu totesi Jokerien verkkosivuilla.

Jokerit on ehtinyt harjoitella uudella koostumuksella kaksi päivää, ja Joensuun mukaan joukkueessa on hyvä fiilis.

Joensuu palaa kaukaloon pitkän tauon jälkeen, ja hän kiitteli mahdollisuutta rauhallisen valmistautumiseen.

”Tuo tauti on mikä se on. Se on pikkuisen kovempi kuin kausiflunssa. Uutisissa on myös ollut siitä, että se [koronavirus] voi olla urheilijoille pieni riski”, Joensuu kommentoi.

Jokerien ykköspuolustaja Mikko Lehtonen vakuuttaa joukkueen pelaavan voitosta varamiehisenäkin.

”Haaste on kovin mahdollinen. Se sytyttää. En usko, että peli jää latauksesta kiinni.”

Lehtonen sanoi fyysisen kunnon tunnon tuntuneen hyvältä maanantain harjoitusten jälkeen.

”Peli on tietenkin aina eri asia. Voi hetken kestää, että tuollaisen breikin jälkeen saa itsensä kuntoon.”

Joensuu toivoi, että Jokerit pystyisi pelaamaan loppukauden ilman sairastumisia ja karanteeneja.

”Meillä on sen verran pelaajia, jotka ovat saaneet sen [koronavirustatunnan]. Toivottavasti immuniteetti kestäisi tämän kauden.”

Jokerit on pelannut edellisen kerran viime viikon tiistaina, jolloin se kohtasi vieraskentällä Sotšin. Ottelu päättyi Jokerien 5–4-voittoon.

Jokerit–Pietarin SKA Hartwall-areenassa tiistaina 18.30. Viasat näyttää ottelun suorana lähetyksenä.