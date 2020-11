Arsène Wenger toimi Arsenalin managerina peräti 22 vuotta. Nyt hänen koko uransa jalkapallossa on puserrettu 239 sivuun.

Kun on ollut 22 vuotta valioliigajoukkueen managerina ja sitä ennen muun muassa Monacon päävalmentajana, voisi luulla takataskuun jääneen useita mielenkiintoisia tarinoita ja yksityiskohtia, joita hän omaelämäkerrassaan kertoo.

Arséne Wenger on kuitenkin päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun. Uutta tietoa tihkuu hyvin vähän. Sen sijaan filosofointia jalkapallosta, valmennusperiaatteista ja vaikkapa tarkasta huolehtimisesta pelikentän ruohosta riittää. Tai oikeastaan mitään ei ole kovin paljon, sillä kirja, Punavalkoinen elämäni (Siltala), on puserrettu 239 sivuun. Joka tapauksessa kirja nousi Britanniassa julkaisuviikollaan tietokirjojen myyntilistan kärkeen.

Kirjan nimi ei viittaa pelkästään Arsenaliin, sillä sattumalta Wengerin valmentamilla seuroilla myös ennen Arsenalia on ollut punavalkoiset pelipaidat.

Jostain syystä suomenkielisestä versiosta on jätetty tilasto-osio kokonaan pois. Se löytyy ainakin englanninkielisestä versiosta. Kirja on alunperin ranskankielinen. Tilastoissa olisi muun muassa vertailu, miten Wenger on pärjännyt päävastustajamanagereitaan vastaan.

Sieltä ilmenisi, että Wengerin voittoprosentti José Mourinhoa vastaan on vaatimaton 10 prosenttia. Tämä tilastokohta on ainoa kerta, kun kirjassa mainitaan Mourinho nimeltä eli suomenkielisessä versiossa näin ei tapahdu kertaakaan.

Onko Mourinhon puuttuminen olennainen puute kirjassa? Erityisesti se on olennainen siksi, että aika monet odottivat Wengerin kertovan, millaiset välit hänellä oikeasti on nykyiseen Tottenhamin manageriin. Tai mitä hän ajattelee Mourinhosta.

Asiaa on kysytty myös Mourinholta, jonka vastaus oli hänelle tyypillinen: ”Miksi minut mainittaisiin, kun hän ei voittanut minua koskaan.” Vastaus on muuten osuva, mutta siinä on trumpmaista vääristelyä: Wenger johdatti Arsenalin kahteen voittoon 19 kohtaamisessa Mourinhon valmentamia joukkueita vastaan.

Toinen, vielä mielenkiintoisempi puute on suhde Manchester Unitedin legendaariseen manageriin Alex Fergusoniin. Wenger sentään mainitsee Fergusonin ja toteaa välien olleen pitkään heikot, mutta suhteen parantuneen viimeisinä vuosina. Mitään muuta aiheesta ei irtoa.

Mitä uutta kirjassa on? Nuoruuden pelaajaura ja sittemmin valmentaminen Ranskassa ei välttämättä ole täysin uutta, mutta varmasti monelle kyse on asioista ja tapahtumista, joita ennen ei ole mistään lukenut.

Lisäksi yksi pelaajakauppa menee eri lailla kuin pelaaja itse asian kertoi viime vuonna. Wenger myi tähtihyökkääjä Robbie van Persien Manchester Unitediin 24 miljoonalla punnalla vuonna 2012. Van Persie väittää, että Arsenal ei tarjonnut hänelle jatkosopimusta, joten hän halusi pois.

Näin Wenger kirjoittaa: ”Vuonna 2012 hän ilmoitti minulle, ettei hän aio tehdä jatkosopimusta.”

Arsenalin kannattajat olivat katkeria kaupasta, mutta Wengerin mukaan mitään ei ollut tehtävissä ja United maksoi kovimman hinnan.

”Ajattelin vain seuran etua”, Wenger toteaa kirjassaan.

Lisäksi Wenger kertoo, että Van Persie olisi kahden Manchester United -vuoden jälkeen halunnut palata Arsenaliin.

”Se oli mahdotonta: hän oli uransa ehtoopuolella ja me panostimme nuoriin.”

Van Persie myytiin Turkin liigan Fenerbahceen.

Lopulta myös Wengerin ura Arsenalissa päättyi. Hän sai potkut vuonna 2018 vuosi ennen sopimuksen päättymistä, kun tulokset heikkenivät vuosi vuodelta. Potkuistaan nyt 71-vuotias Wenger oli erittäin katkera, sillä hän kokee, että hän oli rakentanut uuden stadionin ja harjoituskeskuksen ”kivi kiveltä”.

”Totesin itselleni, että olin antanut uhrannut seuralle paljon, ja minusta fanikunnan yhden osan ja eräiden johtokunnan jäsenten vihamielisyys oli epäoikeudenmukaista.”

Wenger ei ole manageriuransa jälkeen käynyt katsomassa Arsenalin otteluita, mutta seuraa seuran toimintaa tiiviisti suhteidensa kautta.

”Kun Arsenalia rakastaa päivän, sitä rakastaa aina”, Wenger avaa tuntojaan tavalla, jonka moni seuran fanikin allekirjoittaa.

Sitaatit kirjasta Arséne Wenger: Punavalkoinen elämäni (Siltala). Kirja julkaistiin lokakuussa.