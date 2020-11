KTP kohtaa TPS:n keskiviikkona ja lauantaina.

Argo Arbeiter on vienyt KTP:n nousukarsintoihin.­

Jalkapallon Veikkausliigan karsintaan valmistautuvan KTP:n valmentaja Argo Arbeiter manaa joukkueen tiivistä ottelutahtia Ykkösessä viime viikkoina.

KTP kohtaa TPS:n karsinnan ensimmäisessä osaottelussa kotiyleisönsä edessä Kotkassa keskiviikkona. Toinen kohtaaminen on ohjelmassa lauantaina Turussa.

KTP on otteluparissa selvä altavastaaja, eikä joukkue saa jalkeille parasta mahdollista kokoonpanoa. Sivussa ovat ainakin käsileikkauksesta toipuva Tuomas Ollila ja Jaro-pelissä takareitensä reväyttänyt joukkueen kapteeni David Ramadingyae.

Lisävaivana on tiivis ottelutahti. KTP on pelannut 31. lokakuuta sekä 4. ja 8. marraskuuta. TPS pelasi edelliset ottelunsa 31. lokakuuta ja 4. marraskuuta. Näin ollen turkulaiset pääsevät tärkeisiin karsintaotteluihin paremmin levänneinä.

Arbeiter lähettää terveisiä Palloliiton suuntaan KTP:n verkkosivujen otteluennakossa.

”Palloliitto on suunnitellut meille “**tun hyvän” loppukauden, missä on otettu huomioon kaikki urheilulliset ja muut asiat, että saataisi pelata kausi loppuun. Kiitos siitä. Me valitettavasti ei voida muuttaa sitä ja pelaamme niin kuin johtajat parhaaksi näkevät”, Arbeiter toteaa.

”Poissaolot totta kai harmittavat, mutta sellaista se jalkapallo on. Jokaisesta pallosta ja tilanteesta lähdetään kuitenkin taistelemaan.”

TPS on ollut liigakarsinnoissa viime vuosina lähes vakionimi. Viime vuonna joukkue voitti KPV:n ja nousi Veikkausliigaan. Vuonna 2018 TPS putosi Ykköseen karsinnan jälkeen, ja vuonna 2016 se jäi Ykköseen hävittyään karsinnat.

KTP puolestaan putosi Ykköseen kauden 2015 päätteeksi hävittyään karsinnoissa PK-35 Vantaalle.