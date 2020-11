Häkkisen auto paiskautui rengasvalliin noin 200 kilometrin tuntivauhdilla 10. marraskuuta vuonna 1995.

Mika Häkkisen auton vasen takarengas tyhjeni kesken aika-ajon nopean kierroksen vuonna 1995 Australiassa. Kuva on otettu juuri ennen törmäystä rengasvalliin.­

Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen viettää tavallaan tänään syntymäpäiväänsä, vaikka oikeasti syntymäpäivä 28. syyskuuta. Tämä johtuu siitä, että Häkkisen elämä muuttui 10. marraskuuta 1995 eli tasan 25 vuotta sitten.

Tuolloin 27-vuotias Häkkinen ajoi Australian Adelaidessa F1-kisan aika-ajojen nopeaa kierrosta, kun vasen takapyörä tyhjeni ja suomalainen paiskautui 200 kilometrin tuntinopeudella rengasvalliin. Häkkisen pää paiskautui ohjauspyörää päin, ja hän sai muun muassa kallonmurtuman.

”Se oli kuin kauhuelokuvasta”, Häkkinen kertoo Motorsport-Totalin julkaisemassa jutussa, jossa on siteerattu Beyond The Grid -podcastia.

Mika Häkkinen muistaa erityisen synkkänä ajanjaksona viikot sairaalassa Australiassa.­

”Muistan yhä tuon päivän, ajamisen ja myös itse onnettomuuden. Mutta ennen muuta muistan autossa istumisen ja sen, että en pystynyt liikkumaan.”

Häkkinen kertoo, että hän oli aluksi tajuissaan, mutta kun hän oli nielaissut kielensä, ja lääkäri aloitti heti paikalla hoitotoimet, Häkkinen menetti tajuntansa.

Häkkinen heräsi seuraavana päivänä sairaalassa. Hänen mukaansa siellä tapahtui ”raakoja” asioita.

Häkkinen ei kaiken kaikkiaan halua muistella aikaa sairaalassa.

”Kaikki oli harmaata ja synkkää. Ja niin oli koko ajan. Vaikka ympärilläni oli loistavia ihmisiä, se oli todella synkkää aikaa elämässäni.”

Häkkiselle tehtiin myös useita leikkauksia ja esimerkiksi hän ei aluksi pystynyt sulkemaan silmiään, koska siihen tarvittava lihas oli vaurioitunut kasvoissa. Myös suun sulkeminen oli vaikeaa.

”Se oli kamala kokemus.”

Ennen joulua Häkkinen siirrettiin sairaalaan Lontooseen eikä vielä tuolloin ollut tietoa, pystyykö hän kisaamaan enää koskaan. Vuodenvaihteessa Häkkinen kotiutettiin Monacon-asuntoonsa.

Onnettomuudesta oli vain 87 päivää, kun Häkkinen ajoi salaisissa testeissä Paul Ricardin radalla. Häkkinen ei epäillyt ajotaitojensa puolesta, mutta muuten häntä mietitytti: osa kasvoista oli halvaantuneina ja leikkausten jäljiltä osa hiuksista oli pois.

”Ajattelin, että he olisivat sokissa, mutta onneksi heiltä löytyi paljon huumoria. Vieläkin he saattavat kertoa, että menin helvetin läpi.”

Testi sujui hyvin: Häkkinen ajoi puoli sekuntia nopeamman ajan kuin edellisenä päivänä Ferrari-tallin Michael Schumacher.

Häkkinen on tyytyväinen, että autourheilussa on sittemmin kiinnitetty enemmän huomiota turvallisuuteen. Hän kuitenkin muistuttaa olennaisesta asiasta.

”Aina jää jäljelle riski, kun ajetaan korkean nopeuden autoja.”