Suomi kohtaa EM-karsintojen tärkeissä peleissä Ukrainan ja Portugalin.

Naisten koripallomaajoukkueella on riittänyt jännitettävää, kun lähes tarkalleen vuoden ajan tauolla ollutta EM-karsintaa ollaan jatkamassa Portugalin Odivelasin kuplassa.

Torstain Ukraina-peliin ja lauantain Portugali-otteluun mennään käytännössä pakkovoittotilanteessa, mutta valmistautumista on sotkenut maajoukkueen ykköslupauksen Awak Kuierin tilanne.

”Meillä on täällä 14 pelaajaa, joista Awak on vielä karanteenissa. Hänet on testattu eilen aamulla ja yhä odotellaan tulosta. Sen piti tulla kuudessa tunnissa. Nyt on mennyt 26 tuntia”, päävalmentaja Pekka Salminen kertoi Odivelasista maajoukkueen etälehdistötapaamisessa.

Kuier, 19 vuotta ja 194 senttiä, on tehnyt hyvää jälkeä ensimmäisenä syksynään ammattilaisena Italian liigan Ragusassa.

Maajoukkueenkin kuvioissa hän on erittäin tärkeässä roolissa, ja turhankin lähelle Ukraina-ottelua venyvä epävarmuus ei helpota Salmisen työtä voittoreseptin löytämisessä.

Kuier itse suhtautuu hankaluuksiin rauhallisesti.

”En malta odottaa, että pääsen taas treenaamaan. Täällä huoneessa on kyllä ollut tosi tylsää!” Kuier naurahti maski kasvoillaan.

Kuier, kuten muukin suomalaisryhmä, pääsi tilaisuuden jälkeen taas yhteen koronatestiin ja toivottavasti tiistain aikana vielä vihdoin myös kaipaamaansa treeniin.

Jännityksen, melkeinpä globaalin sellaisen, keskipisteessä on puolestaan viime viikot elänyt maajoukkueen tämänkertaisen porukan ainoa NCAA-yliopistopelaaja Lotta-Maj Lahtinen.

Atlantassa sijaitsevan Georgia Tech -yliopiston pelintekijä kertoi, kuinka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa yhtenä tärkeimmistä osavaltioista olleessa Georgiassa presidenttitaisto tuntui yliopistollakin.

”Joukkueemme yhdysvaltalaisista kaikki äänestivät, suurin osa ensimmäistä kertaa. Ja kaikki halusivat tietää, mistä on kyse, olla aktiivisia ja ottaa selvää. Ja tuloksesta ovat olleet iloisia. Aika lailla (vaalivoittaja) Joe Bidenin puolella ovat”, Lahtinen kertoi.

Suomi hävisi viime marraskuussa karsintojen avauspeleissään selkeästi sekä Portugalille että Belgialle. Sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut muutakin kuin koronaa.

Susiladies kaatoi elokuussa kahdesti Latvian varsin kovatasoisen ryhmän. Valmentaja Salminenkin allekirjoittaa ison harppauksen eteenpäin vuoden takaisesta.

”Latvialla ei ollut hirveästi mahdollisuuksia, kun olimme parhaimmillamme. Se antoi pelaajille signaalin, että kaikki on mahdollista”, Salminen pohjusti tämän viikon pakkovoittopelejä.