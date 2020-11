Suomi kohtaa keskiviikkona Pariisissa ensi kertaa seitsemään vuoteen jalkapallon hallitsevan maailmanmestarin.

Siitä on seitsemän vuotta, kun Suomen jalkapallon A-maajoukkue on kohdannut edellisen kerran hallitsevan maailmanmestarin. Huuhkajat teki niin sanotun Gijónin ihmeen 22. maaliskuuta vuonna 2013, kun se haki MM-karsinnoissa vieraspisteen Espanjalta Teemu Pukin maalilla. Se on yksi A-maajoukkueen kaikkien aikojen parhaimmista tuloksista vieraskentällä.

Keskiviikkona Suomi kohtaa ensi kertaa sitten Gijónin ihmeen hallitsevan maailmanmestarin Ranskan ystävyysottelussa Pariisissa. Tilanne on täysin erilainen kuin seitsemän vuotta sitten. Tällä kertaa maailmanmestari kohtaaminen on harjoitusottelu ennen kahta kilpailullista Kansojen liigan ottelua.

”Totta kai Kansojen liigan pelit Bulgariaa ja Walesia vastaan ovat tärkeitä meille, mutta haluamme ilman muuta haastaa maailmanmestari Ranskan. Tämä on tärkeä osa valmistautumistamme tuleviin MM-karsintoihin ja ennen kaikkea ensi kesän EM-turnaukseen”, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Pariisissa.

Kun Suomella on mahdollisuus voittaa lohkonsa Kansojen liigassa, on selvää, että Kanerva panee kaikki panokset sunnuntain ja ensi keskiviikon otteluihin.

”Riskejä emme ota. Bulgaria- ja Wales-pelit ovat edessä, ja haluamme, että kaikki ovat hyvässä kunnossa näissä peleissä.”

Tässä tilanteessa Ranska-ottelu vaikuttaa täysin turhalta ennen Kansojen liigan otteluita.

Ja samalla lopputulos vaikuttaa selvältä jo ennen kuin ottelua on pelattukaan. Tulee mieleen usein muisteltu tv-klippi, jossa selostaja Mikko Innanen haastattelee studiokommentaattori Mika Nurmelaa ennen Saksa–Suomi-ottelua. Innanen kysyi Suomen nykyiseltä apuvalmentajalta, ”onhan Suomella vaikka kaikki saumat voittoon”.

”No, periaatteessa ei ole, mutta totta kai me toivotaan sitä. Joskushan se on Suomenkin voitettava Saksa”, Nurmela vastasi ja sai studion asiantuntijat nauramaan. Vuonna 2009 pelattu MM-karsintaottelu päättyi muuten 1–1.

Ei pitäisi Huuhkajilla olla keskiviikkonakaan mitään saumoja ylivoimaiselta näyttävän vastustajan voittamiseen. Maailmanlistan kakkonen pystyy panemaan kentälle pelkkiä maailmanluokan pelaajia, vaikka joukkue olisi niin sanotusti kakkosmiehistö.

”Meidän pitää keskittyä siihen, miten pelaamme. Meidän pitää pelata parhaalla mahdollisella tasollamme, jotta voimme aiheuttaa vaikeuksia Ranskalle. Pitää tietysti puolustaa erittäin hyvin. Voittaaksemme meidän pitäisi luoda maalipaikkoja. Miten onnistumme siinä, siinäpä kysymys”, Kanerva sanoi.

Suomella on matkassa 26 pelaajaa, joista kolme on maalivahteja. Kanervan mukaan kolmen pelaajan pelikunto oli epävarma ennen tiistain viimeistelyharjoituksia.

Kanervalla on kolme uutta pelaajaa, joista kaksi on ensikertalaisia: Onni Valakari ja Marcus Forss. Robin Lod palasi tauon jälkeen, kun hänet saatiin pitkästä aikaa Yhdysvalloista maajoukkueeseen.

”Peliaikaa täytyy jakaa näiden kolmen pelin kesken, se on ihan selvä. Positiivinen asia on se, että valmennusryhmä saa paljon palautetta pelaajien nykykunnosta. Kaikki tieto yksittäisten pelaajien ja joukkueen pelaamisesta auttaa meitä valmisteluissa ensi kesän EM-turnaukseen.”

Iltapäivällä maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa olivat paikalla maajoukkuedebyyttiään odottavat Huuhkajien ensikertalaiset, 21-vuotiaat Forss ja Valakari. Kumpikin kertoi pitävänsä maajoukkuekutsua kunnia-asiana.

Forss ja Valakari ovat olleet viime päivinä siirtohuhujen kohteina. Mediahuhujen mukaan Saksassa Bundesliigan Borussia Dortmund ja Union Berlin olisivat kiinnostuneita Forssista, ja toisten huhujen mukaan Valioliigan Leeds United olisi kiinnostunut Valakarista. Toistaiseksi kyseisten seurojen mahdolliset kiinnostumiset suomalaisista ovat vielä vahvistamattomia tietoja.

Forss sanoi, ettei pahemmin lue moisia huhu-uutisia.

”Ne kertovat siitä, että olen tehnyt hyvää työtä, jota pitää jatkaa. Pitää pitää jalat maassa. Unelmani on pelata Valioliigassa”, Forss sanoi.

Valakari sanoi puolestaan, ettei halua käyttää energiaa asioihin, joihin hän ei voi vaikuttaa.

”Asioihin, joita kirjoitetaan ei voi vaikuttaa. Voin vaikuttaa vain omaan asenteeseeni. Futiksessa on vaikea sanoa, mitä tapahtuu kahden kolmen vuoden päästä.”

Vaikka Forss on vielä melko tuntematon suurelle yleisölle, hänen hyvistä peliesityksistään on Englannin mestaruussarjassa uutisoitu Suomessa. Valakari on saanut pelata ilman mediahuomiota Kyproksella, jonka liiga on varsin tuntematon suomalaisille. Valakari teki viime keväänä viidessä pelissä viisi maalia, ja tämän kauden hän on aloittanut tekemällä kolme maalia yhdeksässä ottelussa.

”Kyproksen liiga on tosi kova sarja, jossa on kovia pelaajia. Suomessa ei tajutakaan, kuinka kova taso siellä on. Siellä on Eurooppa-liigan tasoisia joukkueita”, Valakari sanoi.

Ranska–Suomi keskiviikkona kello 22.10 Suomen aikaa. V Sport -kanava ja Viafree.fi näyttävät ottelun.